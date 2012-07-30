Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

30 июля 2012, 19:02

Владимир Путин вернул статью "клевета" в Уголовный кодекс России

оппозиция Владимир Путин президент РФ Закон о клевете власть

ИТАР-ТАСС


Сегодня президент России подписал ряд поправок,вернув статье "Клевета" статус уголовного преступления. Возвращение статьи в УК РФ увеличило штрафы: за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, штраф составит до 500 тысяч рублей; клевета с использованием служебного положения - до 2 миллионов рублей. Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, наказывается штрафом до 5 миллионов рублей.

Как подчеркнул федеральный уполномоченный по правам человека Владимир Лукин в разговоре с Владимиром Путиным, "виновных в клевете надо судить, но их надо отделить от отсидки".

Возвращение статьи "Клевета" всколыхнуло сообщество. Свое мнение высказал глава Союза журналистов России Всеволод Богданов: " К сожалению, при подготовке закона к нам разработчики обратиться не сочли нужным". Также в день третьего, окончательного чтения - 27 июля прошли одиночные пикеты журналистов у здания Госдумы против принятия закона.

Недовольны оказались и депутаты – закон был принят большинством, которое представляет "Единая Россия". Депутат Государственной думы от КПРФ Анатолий Локоть: "данные меры, — "кляп для инакомыслящих". Есть и обратное мнение по этому поводу – депутат Законодательного Собрания Красноярского края Юрий Швыткин поддержал нововведение в Уголовном кодексе: "У некоторых граждан и средств массовой информации стало в последнее время в порядке вещей выдавать ложную информацию".

Среди интернет-пользователей пока не наблюдается явного перевеса "за" или "против" возвращения статьи "Клевета" (с портала газеты"Взгляд"):

Natalia Kudrjchova, юзер: "я считаю закон правильный…таких надо наказывать"

Гера Горин, юзер: "В нашей стране такой закон не нужен".

Как отметил президент России Владимир Путин, не исключена повторная отмена уголовного статуса клеветы: " По мере того как в обществе будут выстраиваться определенные принципы и взаимоотношения между представителями различных сфер, мы подойдем к тому, что когда-нибудь это (закон о клевете) отменим".

Не успел закон "О клевете" вступить в силу, как по нему ожидаются первые обвиняемые – сотрудник Следственного комитета России не исключил, что Алексея Навального могут осудить за пост в своем Живом Журнале. Напомним, автор обвиняет главу следственного комитета Александра Бастрыкина в получении вида на жительство в Чехии, недвижимости в Праге, что запрещено государственным служащим.

Материал подготовлен на основе данных из открытых источников.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать