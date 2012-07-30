Владимир Путин вернул статью "клевета" в Уголовный кодекс России

ИТАР-ТАСС



Сегодня президент России подписал ряд поправок,вернув статье "Клевета" статус уголовного преступления. Возвращение статьи в УК РФ увеличило штрафы: за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, штраф составит до 500 тысяч рублей; клевета с использованием служебного положения - до 2 миллионов рублей. Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, наказывается штрафом до 5 миллионов рублей.

Как подчеркнул федеральный уполномоченный по правам человека Владимир Лукин в разговоре с Владимиром Путиным, "виновных в клевете надо судить, но их надо отделить от отсидки".

Возвращение статьи "Клевета" всколыхнуло сообщество. Свое мнение высказал глава Союза журналистов России Всеволод Богданов: " К сожалению, при подготовке закона к нам разработчики обратиться не сочли нужным". Также в день третьего, окончательного чтения - 27 июля прошли одиночные пикеты журналистов у здания Госдумы против принятия закона.

Недовольны оказались и депутаты – закон был принят большинством, которое представляет "Единая Россия". Депутат Государственной думы от КПРФ Анатолий Локоть: "данные меры, — "кляп для инакомыслящих". Есть и обратное мнение по этому поводу – депутат Законодательного Собрания Красноярского края Юрий Швыткин поддержал нововведение в Уголовном кодексе: "У некоторых граждан и средств массовой информации стало в последнее время в порядке вещей выдавать ложную информацию".

Среди интернет-пользователей пока не наблюдается явного перевеса "за" или "против" возвращения статьи "Клевета" (с портала газеты"Взгляд"):

Natalia Kudrjchova, юзер: "я считаю закон правильный…таких надо наказывать"

Гера Горин, юзер: "В нашей стране такой закон не нужен".

Как отметил президент России Владимир Путин, не исключена повторная отмена уголовного статуса клеветы: " По мере того как в обществе будут выстраиваться определенные принципы и взаимоотношения между представителями различных сфер, мы подойдем к тому, что когда-нибудь это (закон о клевете) отменим".

Не успел закон "О клевете" вступить в силу, как по нему ожидаются первые обвиняемые – сотрудник Следственного комитета России не исключил, что Алексея Навального могут осудить за пост в своем Живом Журнале. Напомним, автор обвиняет главу следственного комитета Александра Бастрыкина в получении вида на жительство в Чехии, недвижимости в Праге, что запрещено государственным служащим.

Материал подготовлен на основе данных из открытых источников.