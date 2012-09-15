Полиция заявила о возможности провокаций на "Марше миллионов"

Фото: ИТАР-ТАСС

Московская полиция предупредила о возможных провокациях на "Марше миллионов", который состоится 15 сентября. Как утверждают в столичном главке ГУ МВД, "отдельные граждане" по окончании акции будут призывать собравшихся к нарушению общественного порядка, в том числе перекрытию движения автотранспорта.

"Московская полиция, в соответствии с законом, обязана пресекать все подобные нарушения. Виновных привлекут к административной и уголовной ответственности", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Шествие пройдет от станции метро "Пушкинская" до проспекта Сахарова, по бульварам через Садовое кольцо. Акция начнется в 14:00 и продлится до 22:00.

Напомним, "Марш миллионов" планировалось провести в виде шествия от Белорусского вокзала по Тверской улице и завершить митингом на Боровицкой площади. Однако первую заявку московские власти отклонили - у одного из заявителей Сергея Давидиса было административное правонарушение. В повторной заявке Давидиса заменили на другого оппозиционера.