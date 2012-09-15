Полиция заявила о возможности провокаций на "Марше миллионов"

Фото: ИТАР-ТАСС
Московская полиция предупредила о возможных провокациях на "Марше миллионов", который состоится 15 сентября. Как утверждают в столичном главке ГУ МВД, "отдельные граждане" по окончании акции будут призывать собравшихся к нарушению общественного порядка, в том числе перекрытию движения автотранспорта.
"Московская полиция, в соответствии с законом, обязана пресекать все подобные нарушения. Виновных привлекут к административной и уголовной ответственности", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Шествие пройдет от станции метро "Пушкинская" до проспекта Сахарова, по бульварам через Садовое кольцо. Акция начнется в 14:00 и продлится до 22:00.
Напомним, "Марш миллионов" планировалось провести в виде шествия от Белорусского вокзала по Тверской улице и завершить митингом на Боровицкой площади. Однако первую заявку московские власти отклонили - у одного из заявителей Сергея Давидиса было административное правонарушение. В повторной заявке Давидиса заменили на другого оппозиционера.
"Марш миллионов"Является формой протеста несистемной оппозиции. Первый "Марш миллионов" состоялся в мае 2012 года и прошел в форме шествия от Калужской до Болотной площади. Мероприятие ознаменовалось массовыми столкновениями с полицией, в ходе которых десятки человек с обеих сторон получили ранения.
12 июня в столице состоялся повторный "Марш миллионов". На этот раз митинг прошел спокойно, без столкновений с полицией.