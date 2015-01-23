Трансляция: опера-трансформер "Снегурочка" молодого режиссера Дениса Азарова

Фото: ТАСС/Мордасов Михаил

Молодой режиссер Денис Азаров в рамках творческой лаборатории "Место действия" в Боярских палатах покажет свою оперу-трансформер "Снегурочка". Спектакль Дениса Азарова создан по мотивам пьесы Островского, древнеегипетских и фольклорных текстов, а также поэзии прерафаэлитов. Создатели "Снегурочки" в качестве основной темы выбрали переход из одного создания в другое: из жизни в смерть, изо льда в воду.

Смотрите этот спектакль на сайте online.m24.ru 24 января в 20.00.