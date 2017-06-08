Форма поиска по сайту

08 июня 2017, 11:12

Культура

Фестиваль "Толстой Weekend" в Ясной поляне откроется оперой "Война и мир"

Фото: tolstoyweekend.ru

Опера "Война и мир" в исполнении артистов Московского академического Музыкального театра имени Немировича-Данченко откроет театральный фестиваль "Толстой Weekend", который пройдет с 9 по 11 июня в Ясной Поляне. Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля.

Спектакль создан главным дирижером театра Феликсом Коробовым, художественным руководителем оперной труппы Александром Тителем и главным художником Владимиром Арефьевым.

В программе около 20 мероприятий: спектакли, сторителлинги, публичные дискуссии. Естественной декорацией события станет усадьба Льва Толстого и ее окрестности. Все постановки будут проходить под открытым небом.

"Мы постарались выстроить программу так, чтобы у зрителя была возможность провести целый день в усадьбе, перемещаясь между площадками и просто наслаждаясь летним днем на природе. Вечера в июне светлые, и чтобы максимально воссоздать на открытом воздухе атмосферу настоящего театрального зала, все три дня мы будем начинать спектакли позже, чем заведено – в 21:00", – говорит директор музея-усадьбы Толстого "Ясная Поляна" Екатерина Толстая.

В этом году зрительный зал основной сцены увеличили почти на 50 процентов. Кроме того, будет продлено время работы общественного транспорта.

Купить билет и получить дополнительную информацию можно по ссылке. Часть билетов распространена бесплатно среди пенсионеров, студентов и школьников.

Фестиваль Толстой Weekend проводится под открытым небом в музее-усадьбе "Ясная Поляна" с 2016 года. Первый фестиваль посетило более 3000 зрителей. Идея "Толстой Weekend" принадлежит губернатору Тульской области Алексею Дюмину.
