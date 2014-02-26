Спецовка прет-а-порте: как униформа становилась повседневной одеждой

Ровно 185 лет назад, 26 февраля 1829 года, родился Ливай Стросс. Изобретенные им штаны из плотной парусиновой ткани предназначались для рабочих, но теперь их с удовольствием носят все: от подростков-неформалов до президентов корпораций и государств.

Речь, конечно же, идет о джинсах.

О том, как рабочая униформа становилась повседневной одеждой, - в материале M24.ru.

История появления джинсов такова. Молодой предприниматель Ливай Стросс приехал на золотые прииски, чтобы продавать старателям палатки, но этот товар расходился плохо. Тогда Стросс решил шить из парусины, которая у него имелась в избытке, прочные и малоизнашивающиеся штаны. На сей раз продукция оказалась востребованной. Таким образом, в 1873 году родились известные на весь мир Levis.



Первые джинсы шились с двумя большими карманами спереди и одним сзади, а также одним маленьким, для часов. В темно-синий цвет ткань окрашивалась самым стойким на тот момент красителем - индолой.

Атрибутом молодежной моды джинсы стали почти век спустя - к 1960-м годам.

Джинсы не единственный пример того, как профессиональная униформа попадала в гардеробы утонченных модников.

Первое, что приходит на ум - это комбинезон, который долгое время считался исключительно рабочей одеждой. Удобный, со множеством карманов, он не стеснял движений, а самое главное не надо было задумываться - какую куртку подобрать к брюкам. Надел комбинезон и смело иди в цех - совершать трудовые подвиги.



Действительно, о широкие штанины удобно вытирать руки, испачканные мазутом, а в переднем кармане очень органично смотрится гаечный ключ на 32.

Кстати, первые комбинезоны в Америке пошил тот же предприимчивый Леви Стросс.

Остается лишь удивляться причудам моды, которые превратили этот атрибут суровой пролетарской брутальности в легкомысленный девичий наряд.

А те, кому довелось быть дошкольником в восьмидесятые, помнят одно из последних достижений советского легпрома - комбинезоны из болоньи с синтепоном. Добротные и теплые, как же раздражающе они шуршали при ходьбе!

Не отстает от одежды и обувь. Не так давно путь с новозеландских пастбищ на подиумы и красные дорожки проделали угги. До их триумфального появления на страницах "Сosmopolitan" и "Vogue" эти легкие сапоги из овчины носили несколько поколений пастухов и фермеров в тех местах, где Питер Джексон снимал "Властелина колец". У этой обуви есть несколько неоспоримых достоинств. Благодаря шерсти внутри сапог температура воздуха в них приближается к температуре тела. К тому же шерсть задерживает влагу, оставляя ноги сухими. Угги можно носить без носков даже в относительно холодную погоду.

А довольно нелепые на вид резиновые тапочки веселых расцветок под названием "кроксы" с самого своего появления в 2004 году позиционировались как молодежная обувь. Но их вполне можно назвать отпрыском трудовой династии. Достаточно сказать, что российский вариант "кроксов" называется "садовники". Главное их отличие в том, что стопа полностью закрыта. В такой обуви действительно удобно работать в саду да и вообще на земле - не страшны ни сырость, ни грязь. А специально для нашего климата "садовники" выпускаются в утепленном варианте.



То же самое можно сказать и о культовых ботинках Grinders. Хотя они никогда не были частью спецодежды (если таковой не считать облачение панков или скинхедов), их создателей, безусловно, вдохновила рабочая обувь. Башмаки с толстой подошвой и металлическим носком за десятки лет до появления "гриндеров" носили строители и заводские рабочие. То есть те, в чьи профессиональные риски входило падение тяжелого предмета на ногу.

В общем-то, английские скины сразу полюбили эту обувь, не только из-за ее преимуществ в уличной драке, а из-за того, что она как бы подчеркивала их рабочее происхождение.

Среди модных трендсеттеров были не только труженики фабрик и полей. Не отставала и армия. Например, популярная до сих пор модель пальто - "тренчкот" появилось во время Первой Мировой войны. Это длинное двубортное непромокаемое пальто с отложным воротником было частью обмундирования британской пехоты. Фронтовики, подолгу сидевшие в окопах, прозвали этот вид одежды trench coat, то есть "траншейным пальто". Уже после войны солдаты и офицеры способствовали появлению тренчкотов в массовой моде.

А вот английским военным морякам мы обязаны появлением теплого пальто с капюшоном - "дафлкота". Оно было зимней формой одежды британских ВМС в Первую мировую войну. Помимо капюшона отличительными чертами дафлкота являются удлиненные застежки в виде моржового клыка, которые вкладываются в петли из кожи или шнура. Это позволяет застегивать и расстегивать пальто, не снимая перчаток.

Григорий Медведев