Магазины одежды O’Stin дарят бонус на тысячу рублей

Фото: facebook.com/ostin.stores

В сети магазинов O’Stin началась специальная акция.За каждую потраченную тысячу рублей клиент получит тысячу баллов на свою клубную карту. Каждый балл приравнивается одному рублю.

В акции участвует весь ассортимент магазина из мужской, женской и детской коллекций. Она продлится до 11 мая, но воспользоваться накопленными баллами можно будет только в период с 26 мая по 2 июня. Не потраченные в указанный срок баллы сгорают.

Как сообщается на официальном сайте магазина, в акции смогут принять участие только активизированные на сайте клиент. Дата регистрации на сайте и в клубной программе O’Stin не имеет значения.