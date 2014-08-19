Обменивать и дарить вещи будут на дизайн-заводе "Флакон"

Фото: М24

Городская акция "Чисто. Сердечно" пройдет в Москве 30 августа. Основные мероприятия развернутся на площадке центрального двора дизайн-завода "Флакон". На импровизированном развале можно обменять, продать или подарить одежду, технику и аксессуары, а также посетить маркет молодых дизайнеров Le Picnic.

Продавать вещи смогут заранее зарегистрировавшиеся участники, а покупать, обменивать, получать в дар – все желающие. Технику, одежду, обувь, аксессуары и предметы интерьера планируют сдавать в "Пункт приема ненужных вещей". Все собранное пойдет на благотворительность.

В пространстве Le Picnic разместят шоурумы и онлайн-магазины. Здесь также можно будет поделиться обувью, одеждой и книгами.

Тех, кто любит вкусно поесть, ждут на фудкорте, сообщили организаторы.

В рамках проекта на сцене выступят электронщик-песенник Антон Маскелиаде, рок-группа "Спасибо", столичное трио Thy Lankasters, и команда JWLS.

Акция "Чисто. Сердечно" пройдет не только на "Флаконе", она охватит и другие столичные площадки. Так, круговорот пластинок и дисков запланирован на Dewar’s Powerhouse. Здесь будут слушать музыку, обменивать, продавать и дарить музыкальные инструменты, диски, виниловые пластинки, постеры и футболки с изображением музыкантов. Кроме того, гостей будут развлекать игрой в пинг-понг, а проголодавшихся угостят вкусными блюдами.

Винтаж станет основной темой акции в "Циферблате" на Пушкинской. Продавать и обменивать будут старинные книги, платья из "бабушкиного сундука", брошки и предметы интерьера. За музыкальное сопровождение отвечает группа "Полынь".

Максимальное количество участников на акциях в "Циферблате" и на Dewar’s Powerhouse – 20 человек. Зарегистрироваться можно здесь.

Помимо Москвы акцию "Чисто. Сердечно" организуют в Екатеринбурге, Калиниграде, Красноярске и Ульяновске.