Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая 2015, 14:59

Экономика

"Снежная королева" дарит 10000 рублей на следующую покупку

Фото: vk.com/likeaqueen

С 19 мая по 3 июня в салонах верхней одежды "Снежная королева" проходит подарочная акция. Как сообщается на официальном сайте магазина, покупатели смогут получить купон на 10000 рублей. Приобретая любую мужскую или женскую одежду, клиенты получают подарочный купон, которым смогут оплатить следующую покупку.

Организаторы отмечают, что купоном можно оплатить не более 50% стоимости следующей покупки одежды и 30% стоимости аксессуаров. Кроме того, в акции не участвует верхняя одежда. Предложение действительно во всех салонах "Снежной королевы".

одежда подарки магазины вещи Снежная королева
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика