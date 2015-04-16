Магазин мужской одежды Kanzler проведет скидочную акцию

vk.com/kanzlerstyle

С 16 по 22 апреля сеть магазинов мужской одежды Kanzler предоставит покупателям скидку от 20 до 30 процентов.

Как сообщается на официальном сайте сети магазинов Kanzler, на весь ассортимент новой весенне-летней коллекции компания подарит скидку 20 процент. На отдельные модели скидочное предложение увеличится до 30 процентов.

Скидки не распространяются на обувь и линии Limited Edition.

Акция пройдет с 16 по 22 апреля во всех московских салонах сети, кроме магазинов Kanzler-Outlet.