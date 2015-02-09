Максимально честно: Тимати о фундаментальных ценностях и шоубизе

"Максимальное приближение": Тимати



Герой очередного выпуска "Максимального приближения" - Тимати, один из наиболее известных российских рэперов. Музыкант рассказал Максиму Иксанову об уважении к личной жизни, российской духовности, саморазвитии, конфликтах и новой коллекции.

Впервые появились твои фотографии с ребенком.

- Я впервые их опубликовал. Это останется на память: дочка вырастет, посмотрит. Частить с этим я точно не собираюсь. Семейные дела и вообще личная жизнь - она не на показ. На Западе за звездами идет такая охота, потому что выплата за снимок может доходить до миллиона долларов. Гонорар Ким Кардашьян за фотосессию для журнала "Paper Magazine" составил 48 миллионов долларов. Если взять четверть этой суммы и предложить любой звезде в российском шоу-бизнесе, я уверяю, что 99,9% пойдут и снимутся голые.

Когда ты слышишь такие цифры, у тебя никогда не возникало желания эмигрировать в Америку - ты же уже жил там?

- Я жил в Америке в детстве и уехал оттуда, чтобы работать здесь. В Америке я выгляжу как среднестатистический замес мексиканца и черного. Я на сто процентов внутренне убежден, что моя карьера там сложилась бы. Но я не могу найти там духовность. Понятие дружбы там тоже отсутствует, а здесь оно есть. Мне все-таки ближе то, что происходит у нас в стране. Их модель мне тоже очень нравится, по-своему: для меня это пример, я ориентируюсь на него и адаптирую здесь.

На днях вышел короткометражный арт-хаусный фильм "Капсула". Что это было?

- Люди говорят: "Ты все делаешь ради коммерческой наживы, почему ты не покажешь себя настоящего?". Все, что было в моей голове: процесс поиска творческого начала, поиска своей музы, - я записал в виде короткого сценария и привлек прикольных молодых ребят. Я просто опубликовал результат в Интернете - и мне позвонили из комиссии Берлинале, и попросили срочным образом выпилить это из Интернета, так как они хотели это взять к себе в конкурс. Я сразу понял, что мы сделали реально крутой продукт.

Как все устроено в офисе "Black Star"?

- У нас существуют графики успеваемости: в зависимости от того, сколько человек успел, рассчитывается коэффициент его заработной платы. Турничок есть: у нас нормативы сдаются, иногда весь офис подтягивается, отжимается. Наш чемпион - Пашу, если сможешь подтянуться больше него, получишь выходной на два-три дня.

Каковы главные ценности твоего бренда одежды?

- Самое главное - вести здоровый, спортивный образ жизни. Это очень важно. Когда был молодым, я разной фигней занимался. На каком-то этапе я понял, что больше не могу так продолжать, если хочу действительно развиваться и расти. На меня столько людей смотрят, а я с бутылками, шприцами, папиросами. Это не мое абсолютно.

Чему будет посвящена твоя очередная коллекция?

- Наша новая линейка будет вся посвящена русской тематике: вся с русским флагом. У нас будет еще изображен Калашников, потому что это до сих пор лучший в мире автомат. Если военных в это одевать, то получатся очень модные военные. И кстати, надпись "Black Star" у нас теперь будет исключительно на русском языке: "Блэк стар".

Как кризис сказывается на твоих выступлениях как музыканта? Все артисты плачут, что "мало стало".

- Да мы не привыкли плакать. Я не могу сказать, что ситуация на рынке сейчас какая-то фантастическая и стоит сильно радоваться, но и плакать тоже не стоит. Надо просто работать.

Ты Диму Билана попытался наставить на путь истинный. Как ты думаешь, он что-то изменит в своей жизни?

- Вся эта история сто процентов заставит его серьезно задуматься о том, как себя вести и в каком виде появляться на публике. Я не исключаю вероятность, что, может быть, лет через пять мы встретимся, и он мне скажет: "Мужик, спасибо тебе, это полностью поменяло всю картину".

Ты совершенно спокойно можешь послать любого представителя нашего так называемого шоу-бизнеса, спокойно вступаешь с ними в любые конфликты.

- А они давным-давно всей толпой собрались и сказали: "Мы объявляем бойкот Тимати, его не будет ни на одной радиостанции, ни на одном телеканале". Буквально пару дней назад я был на дне рождения Эмина Агаларова, он меня пригласил. Ко мне подходили, говорили: "Брат, ты же понимаешь, я не могла не поддержать его", "Я не мог не поддержать, ты же меня понимаешь, у нас же все о’кей?". Самое интересное: Филипп Киркоров открыто заявил, что "на тех мероприятиях, где будет Тимати, моей ноги не будет". Ничего, сидел в сторонке, кушал.