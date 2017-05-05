Ким Кардашьян и Канье Уэст представили коллекцию детской одежды

Фото: instagram.com/kimkardashian
Супруги Кардашьян-Уэст представили новую коллекцию детской одежды. Об этом в своем Twitter написала светская львица, блогер и дизайнер Ким Кардашьян.
Коллекция получила название The Kids Supply. Официальный сайт бренда пока не открылся, но некоторые предметы коллекции Ким уже показала в своих соцсетях. Например, в линию войдет детский бомбер с картой города Калабасас, где родилась Кардашьян. По ее словам, именно этот калифорнийский город послужил вдохновением для всей коллекции.
Our kids line https://t.co/BlGB6KQnnV drops tomorrow at 12 noon PST.— Kim Kardashian West (@KimKardashian) 4 мая 2017 г.
Ранее в своем Twitter Кардашьян написала, что над созданием The Kids Supply она работала вместе с мужем, рэпером Канье Уэстом (у которого есть свой бренд Yeezy), а также с дочерью Норт Уэст, которая выбирала все цвета и ткани для моделей.
The Kids Supply станет второй детской коллекцией Кардашьян. В 2014 году вместе со своими сестрами Кортни и Хлои она представляла детскую линию Kardashian Kids.
