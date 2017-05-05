Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая 2017, 13:43

Общество

Ким Кардашьян и Канье Уэст представили коллекцию детской одежды

Фото: instagram.com/kimkardashian

Супруги Кардашьян-Уэст представили новую коллекцию детской одежды. Об этом в своем Twitter написала светская львица, блогер и дизайнер Ким Кардашьян.

Коллекция получила название The Kids Supply. Официальный сайт бренда пока не открылся, но некоторые предметы коллекции Ким уже показала в своих соцсетях. Например, в линию войдет детский бомбер с картой города Калабасас, где родилась Кардашьян. По ее словам, именно этот калифорнийский город послужил вдохновением для всей коллекции.

[html]


[/html]
Ранее в своем Twitter Кардашьян написала, что над созданием The Kids Supply она работала вместе с мужем, рэпером Канье Уэстом (у которого есть свой бренд Yeezy), а также с дочерью Норт Уэст, которая выбирала все цвета и ткани для моделей.

The Kids Supply станет второй детской коллекцией Кардашьян. В 2014 году вместе со своими сестрами Кортни и Хлои она представляла детскую линию Kardashian Kids.

[html]


[/html]

одежда Канье Уэст Ким Кардашьян новости культурного мира

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика