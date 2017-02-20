Обыски прошли в штаб-квартире партии Марин Ле Пен

Фото: ТАСС/Zuma/TASS/Panoramic

В штаб-квартире партии "Национальный фронт" в Нантере понедельник вечером прошли обыски, сообщает телеканал BFMTV.

Обыски связаны с делом о якобы фиктивном трудоустройстве двух помощников главы партии Марин Ле Пен. В "Национальном фронте" сообщили, что это уже второй обыск в рамках этого дела. В партии полагают, что это организованная кампания, цель которой нарушить ход президентских выборов.

Ранее Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) установило, что руководителя партийного кабинета Ле Пен Катрин Гризе и телохранителя Тьери Лежье фиктивно трудоустроили в качестве помощников европарламентария.

Гризе получила за это 298,5 тысячи евро, которые глава "Национального фронта" должна была вернуть до конца января. Лежье получил 41,5 тысячи евро в 2011 году.