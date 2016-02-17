У предполагаемых организаторов драки болельщиков в центре столицы прошли обыски

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Полицейские провели ряд обысков по делу о массовой драке футбольных болельщиков в январе этого года, сообщает пресс-служба столичного управления МВД.

Обыски прошли по местам жительства предполагаемых активных участников и организаторов конфликта.

В результате мероприятий в подразделения полиции для проведения следствия доставлено более 30 граждан. Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство". Расследование продолжается.

Напомним, драка между фанатами "Спартака" и ЦСКА произошла на Большой Пироговской улице 31 января.

По данным следствия, в потасовке участвовало примерно по сто болельщиков каждого из клубов. Полицейские пресекли драку и задержали четырех участников беспорядков.