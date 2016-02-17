Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля 2016, 09:35

Происшествия

У предполагаемых организаторов драки болельщиков в центре столицы прошли обыски

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Полицейские провели ряд обысков по делу о массовой драке футбольных болельщиков в январе этого года, сообщает пресс-служба столичного управления МВД.

Обыски прошли по местам жительства предполагаемых активных участников и организаторов конфликта.

В результате мероприятий в подразделения полиции для проведения следствия доставлено более 30 граждан. Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство". Расследование продолжается.

Напомним, драка между фанатами "Спартака" и ЦСКА произошла на Большой Пироговской улице 31 января.

По данным следствия, в потасовке участвовало примерно по сто болельщиков каждого из клубов. Полицейские пресекли драку и задержали четырех участников беспорядков.

обыски следствие задержания болельщики полицейские

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика