У предполагаемых организаторов драки болельщиков в центре столицы прошли обыски

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Полицейские провели ряд обысков по делу о массовой драке футбольных болельщиков в январе этого года, сообщает пресс-служба столичного управления МВД.
Обыски прошли по местам жительства предполагаемых активных участников и организаторов конфликта.
В результате мероприятий в подразделения полиции для проведения следствия доставлено более 30 граждан. Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство". Расследование продолжается.
Напомним, драка между фанатами "Спартака" и ЦСКА произошла на Большой Пироговской улице 31 января.
По данным следствия, в потасовке участвовало примерно по сто болельщиков каждого из клубов. Полицейские пресекли драку и задержали четырех участников беспорядков.