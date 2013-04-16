В московском офисе "Курортов Северного Кавказа" проводятся обыски

Фото: ИТАР-ТАСС

Правоохранители пришли с обысками в центральный офис компании "Курорты Северного Кавказа", расположенный в столице. Мероприятия проводятся одновременно в офисах компании в Москве и Пятигорске. Следователей интересуют документы компании и носители информации.

Обыски проходят в рамках сопровождения уголовного дела, возбужденного в отношении бывших руководителей компании по статье "Злоупотребление полномочиями". Подозреваемыми являются экс-председатель совета директоров Ахмед Билалов и бывший генеральный директор "Курортов Северного Кавказа" Александр Невский.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции совместно с ФСБ России и генеральной прокуратурой провели проверку, в ходе которой были выявлены факты необоснованного расходования бюджетных средств, выделенных "Курортам Северного Кавказа". Так, компания заплатила почти миллиард рублей фирмам, которые якобы осуществляли строительство.

Кроме того, бывших топ-менеджеров организации заподозрили в трате выделенных на строительство денег на поездки за границу.