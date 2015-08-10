Магазины Tervolina дарят скидку 99 процентов

Фото: vk.com/tervolina_official

Магазины обуви Tervolina дарят скидку 99 процентов на приобретение второй пары. Как сообщается на официальном сайте компании, при покупке одной пары обуви из коллекции "Осень-Зима 2015-16" клиенту предоставляется скидка 99 процентов на обувь из летней коллекции. Отмечается, что предложение распространяется на выделенный ассортимент весенне-летней коллекции 2015 года. Кроме того, скидка по акции не суммируется с другими предложениями магазина.

Сеть магазинов Tervolina предлагает своим клиентам обувь и аксессуары для мужчин и женщин. На сегодняшний день в Москве открыто более 60 магазинов компании.