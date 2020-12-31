Диетолог назвал действенные способы борьбы с новогодним похмельем

Новогоднее застолье – настоящее испытание для нашего организма: на столах появляется множество вкусных и калорийных блюд, которых хочется съесть побольше, и, конечно же, алкоголь. Каждый год мы задаемся вопросами: как не переедать в праздники и как прийти в форму после. Диетологи поделились с Москвой 24 советами, как правильно питаться в новогоднюю ночь без ущерба для организма и фигуры, а также каким должно быть меню после главной ночи года.

"Не делать праздник из еды"

Перед новогодним застольем нельзя голодать, как это делают многие, а после садятся за стол и переедают. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

"Нужно в течение дня уже организм готовить, чтобы он был разбужен, готов, но не перегружать. Лучше всего постараться питаться, как обычно, блюда употреблять полегче, соблюдать питьевой режим также важно, поскольку в новогоднюю ночь возможно обезвоживание", – сказала эксперт.





Елена Соломатина врач-диетолог Лучше есть побольше салатов, овощей, а между блюдами делать перерывы и не смешивать. Например, если мы едим рыбу, то не стоит ее смешивать с мясом: съели одно блюдо тяжелое – достаточно, а через 1,5 часа другое. А в эти перерывы лучше подвигаться, выйти на улицу. Важно не делать праздник из еды.

Вместе с тем диетолог порекомендовала традиционный оливье заправлять не майонезом, а сметаной или йогуртом, колбасу заменить на куриную грудку.

"То же самое с селедкой под шубой: не добавлять туда картофель, а вместо него – яблоко. Не жарить мясо, а запечь рыбу с овощами. На десерт не торты масляные, а сорбет или сделать смузи", – добавила Соломатина.

Подготовить организм нужно и к алкоголю, если вы планирует выпить в новогоднюю ночь, подчеркнула диетолог. "Если это какой-то крепкий напиток, то граммов 30-50 этого напитка, кому-то понадобится и меньше, обязательно закусить", – объяснила специалист.

Как лечить похмелье и переедание

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал Москве 24, что лечить похмелье и переедание не стоит теми продуктами, которые стояли на новогоднем столе, пусть даже и в значительно меньших количествах.

"Если новогодний стол был богат салатами майонезными, жирными какими-то продуктам, то их лучше не переносить на 1 января. В идеале, если есть аппетит или даже если его нет, сделать легкий белковый завтрак, чтобы улучшить самочувствие", – объяснил он.

По его словам, это может быть омлет, состоящий только из белков и приготовленный без масла. Однако лучше всего на первый завтрак в новом году съесть творог.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог Можно взять творог с зеленею или свежим огурцом. Творог необязательно обезжиренный, 2-3% жирности подойдут. Это позволит и утолить голод, если он будет, и не нагружать и так уже нагруженный кишечник. Это улучшит самочувствие.

Такую же схему врач рекомендует использовать при всех приемах пищи после похмелья и переедания. Главное – белковые продукты и как можно больше овощей и зелени, которая лучше всего выводит токсины, накопленные во время застолья.

"Такое питание позволит лучше привести самочувствие в норму на 2–3 января, быстрее потерять те килограммы, которые были набраны из-за воды в течение новогодних праздников и которые не успеют закрепиться в жировой ткани уже в дальнейшем", – отметил специалист.

Что касается питья, естественно, соки и газировки для "лечебного рациона" не подойдут. Также врач не рекомендует использовать рассол. "Это старый метод, я рекомендую от рассолов отказаться вот почему: и так много соли в нашем организме, в том числе и после новогоднего праздника ее прибавится. И дополнительно еще давать рассол – это может сказаться и на весе, и на отеках", – заявил Арзамасцев.

По его словам, лучше всего подойдет простая питьевая вода. Тем, у кого нет воспалительных заболеваний желудка, врач рекомендует добавить в нее немного лимонного сока.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог Просто увеличьте ее употребление на 500-600 миллилитров. И, естественно, утром 1-2 стаканчика воды натощак, чтобы запустить работу организма и кишечника. Это вообще ежедневная рекомендация, и 1 января она будет очень кстати.

А для тех, кто не любит воду, как эквивалент рассола подойдет отвар шиповника. Его, кстати, лучше сделать заранее, 31 декабря, чтобы успел настояться.

Будьте осторожны во время застолья. С наступающим Новым годом!



Соболева Илона, Павелко Анастасия