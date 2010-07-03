В магазинах рассказали, какие образы популярны у москвичей на Хеллоуин

Хеллоуин наступает. Зловещую ночь перед Днем Всех Святых во всем мире отметят 31 октября. К празднику древних кельтов который год с удовольствием присоединяются и москвичи. Рассказываем, какие образы примерят на себя жители столицы и как на их выбор повлияла ситуация с коронавирусом.



Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Классический ужас

Технический директор магазина карнавальных костюмов Bambolo Алексей Петрищев отметил, что традиционно наибольшим спросом у жителей столицы мужского пола пользуется образ вампира, а у женщин – ведьмы.

"Однако мы заметили тенденцию, что в этом году покупают необычно много декораций. Это паутина, гирлянды, тыквы и тому подобное. Видимо, многие будут справлять Хеллоуин дома и украшают его к празднику", – говорит Петрищев.

По его словам, примерно 20% от всех продаж в этом году составляют детские костюмы. Среди популярных образов ведьмы, скелеты, вампиры, пираты и призраки.

Представитель магазина добавил, что на фоне ситуации с коронавирусом связанных с ним образов в линейке товаров не появилось. Петрищев отметил, что не припомнит, чтобы подобные запросы от покупателей имели место.

"За месяц по Москве и ближайшему Подмосковью у нас около 2,5 тысячи заказов плюс около 600 чеков в нашем розничном магазине. Полагаю, что к концу недели цифра дойдет до 5 тысяч чеков", – добавил Петрищев.



Фото: Москва 24/Анастасия Самсонова

Страх чумы

Основатель интернет-магазина Skazka-room Евгения Стрепетова рассказала Москве 24, что у жительниц столицы уже который год в тренде образы героинь комиксов Харли Квинн и Женщины-кошки. Мужчины же предпочитают на Хеллоуин наряжаться в образы клоуна Пеннивайза из фильма "Оно" по роману Стивена Кинга и антагониста Бэтмена Джокера.





Евгения Стрепетова основатель интернет-магазина Skazka-room В связи с пандемией пользуются спросом маски и костюмы чумного доктора. Раньше он был не так популярен, как в этом году.

"Костюмы медсестер и врачей в окровавленных халатах тоже пользуются у москвичей популярностью. Не знаю, связано это с коронавирусом или нет. Также в этом году очень востребован образ зомби, в прошлый Хеллоуин такого не наблюдалось", – рассказала основатель интернет-магазина.

Предстоящий Хеллоуин примечателен тем, что москвичи до последнего тянули с покупкой карнавального образа, говорит собеседница Москвы 24.

"Была непонятная ситуация с клубами, закроют их или нет. Плюс, возможно, кто-то решил поберечь деньги. Когда выяснилось, что клубы не закроют, люди начали покупать костюмы в последний момент. Но в целом на 30% спрос по сравнению с прошлым годом снизился", – добавила Стрепетова.



Фото: Москва 24/Александр Авилов

Тыква в противогазе

Среди популярных образов на предстоящий Хеллоуин выделяются костюмы Дракулы, невест и колдунов вуду, поделилась с Москвой 24 руководитель отдела маркетинга и рекламы АРТЭ "Театральная галерея" Елена Захарова.

"Популярны и детские заказы, этот год не стал исключением. Девочки – ведьмочки, мальчики – скелетики и тыковки. Причем костюмы покупают от малого возраста – от полугода – и до подросткового", – говорит представитель магазина.

По словам Захаровой, маски чумного доктора у них тоже пользуются повышенным спросом.





Елена Захарова руководитель отдела маркетинга АРТЭ "Театральная галерея" Повышенная популярность и на имитацию противогазов. Но они, как и маски чумного доктора, в целом популярны всегда. У нас были один-два индивидуальных запроса от частных клиентов на пошив костюма коронавируса.

"Мы предполагаем, что предполагался костюм зеленого чудовища в виде вируса, который можно везде увидеть в интернете. До выполнения в итоге не дошло", – отметила руководитель отдела маркетинга.

На фоне неопределенности с работой ночных заведений поначалу покупали образы для домашних праздников, говорит Захарова.

"А в последние дни мы наблюдаем бум заказов. Но если сравнивать с октябрем прошлого года, то это все равно упадок в районе 40%", – рассказывает собеседница Москвы 24.

В среднем наряд – плащ и маска – обойдется празднующему Хеллоуин на сумму от полутора тысяч рублей, рассказывает Захарова. Оформить помещение в бюджетном варианте можно примерно за 1–2 тысячи рублей. При этом в ассортименте есть и костюмы за 10 тысяч рублей.