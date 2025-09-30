Психолог Сулим: тренд на отношение к девушке как к королеве может довести до невроза

Тренд princess treatment завирусился в Сети: девушки выкладывают видео, где рассказывают, что их партнеры относятся к ним как к королевам. Чем хороша и вместе с этим опасна такая тенденция, разбиралась Москва 24.

Как стать принцессой

В Сети набирает популярность тренд princess treatment: девушки выкладывают видео, где мужчины выполняют любые прихоти своих возлюбленных. К примеру, они готовы не только оплачивать ужин и открывать дверь машины, но и даже завязывать шнурки.

По информации СМИ, одной из первых подобные видео начала снимать домохозяйка из США Кортни Палмер. Она начала выкладывать ролики со свиданий с мужем, например о том, что в ресторане старается не разговаривать с персоналом, предпочитая, чтобы заказ за нее делал именно партнер. В таком случае домохозяйка чувствует себя настоящей принцессой.

Подобный контент снимают и в России. Дарья Штефанова в интервью телеканалу Москва 24 рассказала, что состоит в отношениях уже 1,5 года. Молодой человек живет и работает в другом городе, но постоянно дарит ей цветы и делает переводы на развлечения и салонные процедуры. Причем без всякой просьбы или даже намека.

В то же время тренд не так безобиден, как кажется, рассказал телеканалу Москва 24 психолог Дмитрий Кудряшов.





клинический психолог Дмитрий Кудряшов Это абьюзивные и объектные отношения. И в каком-то смысле нарциссические требования со стороны девушки в формате "ты должен быть таким", "должен соответствовать", иначе ты плохой.

Однако тенденция настолько понравилась некоторым девушкам, что будет набирать обороты в ближайшем будущем, отметила в разговоре с телеканалом Москва 24 автор проекта по трендвотчингу и исследованию трендов Ольга Еремина. Это связано с тем, что ролики транслируют представительницам прекрасного пола то, что они достойны такого отношения к себе и полностью этого заслуживают.

Опасная игра?

"Королевское отношение" больше похоже на компенсаторное поведение: будто девушке не хватило внимания и заботы в детстве, и она пытается получить это сейчас. Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделился психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим.

"Тому, у кого все хорошо и в отношениях есть некая стабильность, не нужно привлекать к себе дополнительное внимание. А на видео показана именно попытка доказать другим, что "обо мне заботятся, значит, я важная и нужная", – отметила эксперт.





Софья Сулим психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Такое часто проявляется при нарциссических расстройствах разного спектра. Для человека в этом случае главным элементом является потребность чувствовать себя особенным и видеть, как другие проявляют к нему повышенное внимание. В противном случае он ощущает себя ничтожеством. То есть либо я наверху – королева, либо внизу, и тогда я вообще никто.

У таких людей может отсутствовать вера в себя, появляется ощущение ненужности и брошенности. В таком случае некоторые могут действительно излишне демонстрировать эту заботу, убеждена психолог.

"Это попытка продемонстрировать идеальную жизнь и спрятать ту часть, где все не так, как хотелось бы. Такие перекосы могут быть просто опасны для личности. Если человек заиграется, то может уйти в глубокий невроз", – предупредила Сулим.

По ее мнению, нет ничего плохого в том, чтобы иногда похвастаться в Сети проявлением внимания и заботы со стороны мужчины. Однако сильное подчеркивание этого может говорить о проблеме, добавила Сулим.

В свою очередь, психолог Наталья Маклакова рассказала Москве 24, что демонстрировать ухаживания партнера неплохо, когда в паре действительно все хорошо.





Наталья Маклакова психолог По факту в роликах нам демонстрируют роль любовницы, которую на самом деле нужно "играть" не так часто. Она как изюминка, перчинка в отношениях. И если становится преобладающей, то оказывается очень опасной: любая трудность, с которой столкнется семья, может ее разрушить.

"Проблема современности в том, что многие молодые люди ведут себя незрело и готовы играть в такие игры: я мальчик, ты девочка, я тебя покоряю. Но когда начинаются обычные будни, рождаются дети, очень важно, чтобы женщина понимала, что она не девочка в отношениях. Что в семье у мужа и жены есть свои обязанности, по факту их можно назвать даже должностными", – сказала Маклакова.

Поэтому хорошо, если женщина знает и умеет выполнять несколько ролей. Когда она может поддержать мужчину, вдохновить его, позаботиться о детях, то есть быть во взрослой позиции, что в большинстве случаев и нужно, заключила психолог.

