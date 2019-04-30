Музыкальное шоу в честь открытия фонтанов на ВДНХ. Прямой эфир





На ВДНХ звучит праздничная увертюра ля мажор Дмитрия Шостаковича в честь открытия отреставрированных фонтанов. Музыкальное произведение исполняет симфонический оркестр "Русская филармония". Оно выбрано неслучайно: Дмитрий Шостакович написал его в 1954 году специально к открытию первого в стране светомузыкального фонтана "Каменный цветок".

Фонтаны заработали сегодня в парках и на площадях столицы. Сезон фонтанов в Москве продлится до 1 октября. В случае хорошей погоды их работа может быть продлена.