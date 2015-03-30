"Больше всего": какой район лучше других обеспечен взрослыми поликлиниками

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

К 2017 году в городе должны появиться 17 новых взрослых поликлиник. В ближайшее время новые врачебные кабинеты откроются на Ореховом бульваре и на улице Крылатские холмы. Скоро в столице заработает более 60 центров бесплатной стоматологической помощи. В каком районе уже сейчас больше всего поликлиник для взрослых? Выясняем вместе с порталом ​DATA.MOS.RU.

Рекордсмен по этому показателю - Пресненский район, здесь 8 взрослых поликлиник. Это примерно 3% от их общегородского числа.

Во всех учреждениях Пресненского района можно получить бесплатные услуги в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

учреждениях Пресненского района можно получить бесплатные услуги в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. В 2 поликлиниках есть платные услуги.

поликлиниках есть платные услуги. Во всех поликлиниках района оказывается амбулаторно-клиническая помощь.

поликлиниках района оказывается амбулаторно-клиническая помощь. 5 поликлиник этого района работают без выходных, 3 закрыты по воскресеньям.

поликлиник этого района работают без выходных, закрыты по воскресеньям. В 5 поликлиниках главврачом является женщина, в 3 - мужчина.

поликлиниках главврачом является женщина, в - мужчина. Ни одна из поликлиник Пресненского района никогда не закрывалась.

"В деталях": Как развиваются поликлиники шаговой доступности

На втором месте по количеству поликлиник - Басманный район, здесь 7 поликлиник. Третье место поделили районы Южное Бутово и Беговой, здесь их по 6.

Всего в Москве 276 поликлиник, оказывающих помощь взрослому населению. Вот как они распределены по округам:



Административный округ Количество поликлиник Южный административный округ 35 Центральный административный округ 34 Юго-Западный административный округ 32 Северный административный округ 32 Северо-Восточный административный округ 31 Восточный административный округ 31 Западный административный округ 31 Юго-Восточный административный округ 27 Северо-Западный административный округ 18 Зеленоградский административный округ 5

Город заботится не только об увеличении количества поликлиник, но и о повышении уровня обслуживания пациентов. Со 2 по 16 марта на правительственной площадке crowd.mos.ru в рамках проекта "Московская поликлиника" москвичи могли оставить свои пожелания по улучшению работы учреждений здравоохранения. Для участия в проекте зарегистрировалось более 58 тысяч человек, которые внесли свыше 27 тысяч предложений, среди которых были следующие:

создать систему оценки пациентами качества работы поликлиник и отдельных врачей;

увеличить время работы поликлиник и обеспечить население врачебной помощью в выходные дни;

разделить потоки пациентов, выделив, в частности, отдельные кабинеты для тех, кому нужен срочный осмотр и тех, кому требуется просто оформить справку;

расширить перечень сервисов электронной записи, доступных пациентам через ЕМИАС;

оборудовать поликлиники удобной системой навигации, достаточным количеством пеленальных столиков и кулеров, а также выдавать пациентам информационные брошюры.

С каким результатом завершился проект "Московская поликлиника"

На основании полученных предложений власти составили список из 500 мер, которые помогут сделать поликлиники комфортнее и современнее. Будет разработана специальная программа для вычисления времени ожидания в очереди ко врачу, а пациенты смогут получить онлайн-доступ к данным своих электронных медкарт.

Кроме того, Мосгордума разработала систему оценки поликлиник и женских консультаций, которая поможет составить рейтинг медицинских учреждений. Согласно проекту документа, важнейшими показателями качества оказания медпомощи депутаты предлагают считать количество вызовов "скорой помощи", число пациентов на одного врача и количество хронических больных. До конца текущего года департамент здравоохранения назовет показатели эффективности деятельности медучреждений.

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