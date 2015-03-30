"Больше всего": какой район лучше других обеспечен взрослыми поликлиниками

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий
К 2017 году в городе должны появиться 17 новых взрослых поликлиник. В ближайшее время новые врачебные кабинеты откроются на Ореховом бульваре и на улице Крылатские холмы. Скоро в столице заработает более 60 центров бесплатной стоматологической помощи. В каком районе уже сейчас больше всего поликлиник для взрослых? Выясняем вместе с порталом DATA.MOS.RU.
Рекордсмен по этому показателю - Пресненский район, здесь 8 взрослых поликлиник. Это примерно 3% от их общегородского числа.
- Во всех учреждениях Пресненского района можно получить бесплатные услуги в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
- В 2 поликлиниках есть платные услуги.
- Во всех поликлиниках района оказывается амбулаторно-клиническая помощь.
- 5 поликлиник этого района работают без выходных, 3 закрыты по воскресеньям.
- В 5 поликлиниках главврачом является женщина, в 3 - мужчина.
- Ни одна из поликлиник Пресненского района никогда не закрывалась.
На втором месте по количеству поликлиник - Басманный район, здесь 7 поликлиник. Третье место поделили районы Южное Бутово и Беговой, здесь их по 6.
Всего в Москве 276 поликлиник, оказывающих помощь взрослому населению. Вот как они распределены по округам:
|Административный округ
|Количество поликлиник
|Южный административный округ
|35
|Центральный административный округ
|34
|Юго-Западный административный округ
|32
|Северный административный округ
|32
|Северо-Восточный административный округ
|31
|Восточный административный округ
|31
|Западный административный округ
|31
|Юго-Восточный административный округ
|27
|Северо-Западный административный округ
|18
|Зеленоградский административный округ
|5
Город заботится не только об увеличении количества поликлиник, но и о повышении уровня обслуживания пациентов. Со 2 по 16 марта на правительственной площадке crowd.mos.ru в рамках проекта "Московская поликлиника" москвичи могли оставить свои пожелания по улучшению работы учреждений здравоохранения. Для участия в проекте зарегистрировалось более 58 тысяч человек, которые внесли свыше 27 тысяч предложений, среди которых были следующие:
- создать систему оценки пациентами качества работы поликлиник и отдельных врачей;
- увеличить время работы поликлиник и обеспечить население врачебной помощью в выходные дни;
- разделить потоки пациентов, выделив, в частности, отдельные кабинеты для тех, кому нужен срочный осмотр и тех, кому требуется просто оформить справку;
- расширить перечень сервисов электронной записи, доступных пациентам через ЕМИАС;
- оборудовать поликлиники удобной системой навигации, достаточным количеством пеленальных столиков и кулеров, а также выдавать пациентам информационные брошюры.
На основании полученных предложений власти составили список из 500 мер, которые помогут сделать поликлиники комфортнее и современнее. Будет разработана специальная программа для вычисления времени ожидания в очереди ко врачу, а пациенты смогут получить онлайн-доступ к данным своих электронных медкарт.
Кроме того, Мосгордума разработала систему оценки поликлиник и женских консультаций, которая поможет составить рейтинг медицинских учреждений. Согласно проекту документа, важнейшими показателями качества оказания медпомощи депутаты предлагают считать количество вызовов "скорой помощи", число пациентов на одного врача и количество хронических больных. До конца текущего года департамент здравоохранения назовет показатели эффективности деятельности медучреждений.
О проекте "Больше всего"Используя массив информации об инфраструктурных объектах, собранный на портале DATA.MOS.RU, мы за год выявим район Москвы, наиболее привлекательный с точки зрения проживания. Мы будем регулярно выбирать новый критерий, который имеет значение для всех горожан, и будем оценивать районы столицы на наличие объектов выбранной категории. Это все самое полезное, приятное и нужное, что есть в Москве.