Психолог Евстигнеев раскритиковал объявления об установке "беременных елок"

В Сети распространился тренд на "беременные елки": дерево, украшенное определенным образом, якобы помогает исполнить желание о пополнении в семье. Насколько такой метод можно считать рабочим, разбиралась Москва 24.

Тренд на украшение новогодних елок пустышками завирусился по Сети. По рассказам пользовательниц, если семья мечтает о пополнении, нужно всего лишь повесить детскую соску на ветку. Результат якобы не заставляет себя долго ждать.

Однажды такому совету последовала и россиянка Дарья Медведева, которая рассказала о своем опыте телеканалу Москва 24.

В канун 2025 года девушка сделала все согласно инструкциям: повесила пустышку на праздничное дерево, загадала желание стать мамой, а через некоторое время действительно узнала о беременности.





Дарья Медведева Я не ожидала, что это случится так быстро: такой вот нам подарок в Новый год. Мы теперь верим в эту традицию.

Но на этом пользовательницы Сети не остановились. Помимо пустышек, деревья стали наряжать игрушками в виде колясок и прочих детских мелочей.

Вскоре тренд подхватил и рынок: сегодня за украшение праздничной ели в соответствующей тематике дизайнеры просят в среднем 5 тысяч рублей. При этом специалисты учитывают индивидуальные особенности заказчиков, чтобы все точно сработало.

"Когда консультант приходит к вам, он оценивает энергии именно в вашем жилом пространстве, например, как у вас расположены комнаты. Также важно использовать индивидуальные данные жильцов. Консультант берет дату рождения всех членов семьи, а после делает индивидуальные расчеты", – отметила специалист по феншуй Екатерина Самарина в разговоре с телеканалом Москва 24.

Также своим опытом украшения "беременных елок" поделились и пользователи Сети.

"Мы с мужем в прошлом году повесили на самую макушку парные фигурки аистов, а на ветки – несколько маленьких колокольчиков. И знаете, в марте я увидела две полоски! Конечно, не знаю, совпадение или нет, но такая елочка точно создавала очень теплую и светлую атмосферу", "Подарила в том году дочери голубые пинетки-игрушки. Повесили на елку, и в этом году родился малыш", – писали пользователи Сети.

Монетизировать надежду

Психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев отметил, что желание материнства – одна из самых эмоционально заряженных тем.

"С точки зрения нейрофизиологии и поведенческой психологии популярность "беременных елок" и подобных услуг объясняется высокой тревожностью и непереносимостью неопределенности, с которыми сталкиваются женщины на этапе планирования беременности. Особенно если этот процесс затягивается", – отметил он.

При этом, когда медицинские методы кажутся долгими и не дают стопроцентных гарантий, психика ищет способы вернуть себе "иллюзию контроля", добавил специалист.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Покупка услуги по "правильной" установке елки – это ритуальное действие, которое снижает уровень гормона стресса. Благодаря этому женщина чувствует, что она "сделала все возможное" и это парадоксальным образом может сработать, но вовсе не из-за фэншуй или астрологии.

По мнению эксперта, в игру вступает мощный психофизиологический механизм – эффект плацебо.

"Когда женщина проводит такой ритуал, она по сути занимается самовнушением, переключая фокус с тревожного ожидания неудачи на позитивное ожидание чуда", – объяснил специалист.

При этом такое расслабление действительно может создать благоприятный гормональный фон для зачатия. Но важно понимать причинно-следственную связь: помогает не положение елки и не соска на ветке, а снижение уровня тревоги, отметил эксперт.

"Однако как специалист, опирающийся на доказательную медицину, я вынужден жестко критиковать подобные коммерческие предложения, поскольку они монетизируют надежду и уязвимость, подменяя реальную медицинскую и психологическую помощь псевдонаучными суррогатами", – указал психотерапевт.

Опасность кроется в том, что при неудаче (если "елка не сработает") женщина может столкнуться с еще более глубокой депрессией и чувством вины. Ведь она "купила чудо", а оно не произошло, и это способно усугубить психоэмоциональное состояние, предупредил Евстигнеев.

В свою очередь, психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим добавила, что преддверие Нового года может сопровождаться снижением уровня критичности, поскольку наступает желание отвлечься от забот.

"Этот антураж, вера в волшебство и чудеса способствуют повышенной внушаемости. А из-за этого человек может поверить в то, во что в здравом уме не поверил бы", – отметила эксперт в беседе с Москвой 24.

Она отметила, что рациональное мышление в праздничный период ослабевает, а определенные зоны мозга, отвечающие за эмоции, становятся более активными. Поэтому тот, кто склонен эмоционально реагировать на праздники, может некритично следовать импульсам. На этой уязвимости играют многие, предлагая, например, символическую сумму вроде 5 тысяч рублей за "беременную елку", заключила она.