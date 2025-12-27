Форма поиска по сайту

27 декабря, 08:00

Общество
Главная / Истории /

Эксперт Евстигнеев: постоянная тревожность может быть причиной ненависти к Новому году

Синдром Гринча: почему возникает ненависть к новогодней суете

Не все радуются предновогодней суете и готовы разделить эти хлопоты. Для кого-то один из самых масштабных праздников года ассоциируется со стрессом и нервными срывами. Почему это происходит и как себе помочь, читайте в материале Москвы 24.

Выбор, а не "проигрыш"

Фото: depositphotos/alexshutter95

Ненависть к Новому году и предновогодней суете объясняются специфической реакцией психики на стресс и атаку на нервную систему, рассказал Москве 24 психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев.

По его словам, с феноменом "новогодней депрессии" и "синдромом праздничного выгорания" психологи сталкиваются все чаще, в том числе из-за воздействия рекламы.

Это так называемая "ошибка прогнозирования вознаграждения", когда навязанный социумом и рекламой образ идеального, эйфорического праздника сталкивается с реальной усталостью, финансовыми тратами и дедлайнами, и этот разрыв между "должно быть волшебно" и "есть как есть" вызывает резкое падение дофамина и рост кортизола, гормона стресса.
Дмитрий Евстигнеев
психолог-психотерапевт

Также большую роль в этом вопросе играет детский опыт. Если Новый год в семье становился лишь поводом для распития алкоголя, скандалов и напряжения, то праздничную атмосферу во взрослом возрасте создать будет сложно. Центр страха в мозге запускает реакцию "бей или беги", что ощущается как беспричинная тревога или агрессия к атрибутам праздника, отметил эксперт.

Добавить негативного отношения к Новому году могут и личностные особенности. Например, для интровертов повышенное внимание в предновогодней суете станет пыткой и обернется нервным истощением.

В свою очередь, перфекционисты перед праздником страдают от невозможности достичь "картинки из соцсетей", испытывая колоссальное напряжение от желания все контролировать. А люди с тревожным радикалом (те, кто избегают рисков, перемен, инициативы и публичности, предпочитая безопасность, монотонность и четкие инструкции) паникуют из-за нарушения привычного распорядка дня.

В предновогодней суете важно уметь отличать ситуативное раздражение от клинического состояния, требующего врачебной помощи, добавил Евстигнеев.

Если нежелание праздновать сопровождается ангедонией (полная утрата способности получать удовольствие), нарушениями сна, изменением аппетита, идеями самообвинения, а также если это состояние длится более двух недель и нарушает вашу социальную адаптацию, это уже не "Гринч", а вероятный депрессивный эпизод, требующий обращения к психиатру или психотерапевту.
Дмитрий Евстигнеев
психолог-психотерапевт

Пережить тревогу или ненависть к празднику поможет четкое планирование. Нужно заранее расписать распорядок дней, оставив несколько выходных для безделья. Также можно подключить психогигиену: отказаться от социальных сетей и чтения тревожных новостей.

Специалист также рекомендовал не ругать себя за нежелание радоваться Новому году и стремление побыть в одиночестве.

"Здесь важно понять: одиночество в Новый год – это не диагноз вашей неполноценности, а социальный конструкт, поэтому, если вам комфортнее встретить бой курантов одному, в пижаме и с книгой, или вовсе лечь спать в 22:00, это абсолютно нормальный, здоровый выбор автономной личности, а не "проигрыш", – подчеркнул эксперт.

Слишком дорогой праздник

Фото: depositphotos/anrymoscow

Семейный и детский психолог, писатель Радмила Стригунова уточнила в разговоре с Москвой 24, что новогоднюю суету и сам праздник омрачает необходимость тратить большие суммы на подарки. Осознание того, что нужно оставить в магазине много денег, чтобы закупиться продуктами для праздничного стола и подарками, вызывает повышенную тревожность.

"Эти обязательства, страх и волнение сильно снижают энергию и желание празднования Нового года", – отметила эксперт.

Также отложенные на декабрь дела и стресс на работе из года в год могут влиять на восприятие праздника, добавила психолог.

Она посоветовала практиковать медитацию и дыхательные упражнения. Это поможет отвлечься от мыслей о ненависти к празднику, перенаправив внимание на настоящее. Работа с телом снизит уровень стресса и тревоги, подчеркнула Стригунова.

Кроме того, нередко у людей ненависть к Новому году возникает из-за влияния общества и, в частности, родственников.

В таком случае нужно быть честным и прямолинейным, чтобы объяснить своим близким, чего вам на самом деле сейчас не хватает. Возможно, стоит установить лимиты на общение в период предновогодней суеты. Также важно ограничить время, которое будет потрачено на подготовку к празднованию.
Радмила Стригунова
семейный и детский психолог, писатель

В свою очередь, при отсутствии желания идти на новогодний корпоратив или семейную вечеринку, важно сказать об этом прямо, поблагодарив за приглашение. Это же касается необходимости дарить подарки: лучше честно предупредить близких, что вручения презентов не будет, подытожила Стригунова.

