Эксперт Евстигнеев: постоянная тревожность может быть причиной ненависти к Новому году

Не все радуются предновогодней суете и готовы разделить эти хлопоты. Для кого-то один из самых масштабных праздников года ассоциируется со стрессом и нервными срывами. Почему это происходит и как себе помочь, читайте в материале Москвы 24.

Выбор, а не "проигрыш"

Ненависть к Новому году и предновогодней суете объясняются специфической реакцией психики на стресс и атаку на нервную систему, рассказал Москве 24 психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев.

По его словам, с феноменом "новогодней депрессии" и "синдромом праздничного выгорания" психологи сталкиваются все чаще, в том числе из-за воздействия рекламы.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Это так называемая "ошибка прогнозирования вознаграждения", когда навязанный социумом и рекламой образ идеального, эйфорического праздника сталкивается с реальной усталостью, финансовыми тратами и дедлайнами, и этот разрыв между "должно быть волшебно" и "есть как есть" вызывает резкое падение дофамина и рост кортизола, гормона стресса.

Также большую роль в этом вопросе играет детский опыт. Если Новый год в семье становился лишь поводом для распития алкоголя, скандалов и напряжения, то праздничную атмосферу во взрослом возрасте создать будет сложно. Центр страха в мозге запускает реакцию "бей или беги", что ощущается как беспричинная тревога или агрессия к атрибутам праздника, отметил эксперт.

Добавить негативного отношения к Новому году могут и личностные особенности. Например, для интровертов повышенное внимание в предновогодней суете станет пыткой и обернется нервным истощением.

В свою очередь, перфекционисты перед праздником страдают от невозможности достичь "картинки из соцсетей", испытывая колоссальное напряжение от желания все контролировать. А люди с тревожным радикалом (те, кто избегают рисков, перемен, инициативы и публичности, предпочитая безопасность, монотонность и четкие инструкции) паникуют из-за нарушения привычного распорядка дня.

В предновогодней суете важно уметь отличать ситуативное раздражение от клинического состояния, требующего врачебной помощи, добавил Евстигнеев.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Если нежелание праздновать сопровождается ангедонией (полная утрата способности получать удовольствие), нарушениями сна, изменением аппетита, идеями самообвинения, а также если это состояние длится более двух недель и нарушает вашу социальную адаптацию, это уже не "Гринч", а вероятный депрессивный эпизод, требующий обращения к психиатру или психотерапевту.

Пережить тревогу или ненависть к празднику поможет четкое планирование. Нужно заранее расписать распорядок дней, оставив несколько выходных для безделья. Также можно подключить психогигиену: отказаться от социальных сетей и чтения тревожных новостей.

Специалист также рекомендовал не ругать себя за нежелание радоваться Новому году и стремление побыть в одиночестве.

"Здесь важно понять: одиночество в Новый год – это не диагноз вашей неполноценности, а социальный конструкт, поэтому, если вам комфортнее встретить бой курантов одному, в пижаме и с книгой, или вовсе лечь спать в 22:00, это абсолютно нормальный, здоровый выбор автономной личности, а не "проигрыш", – подчеркнул эксперт.

Слишком дорогой праздник

Семейный и детский психолог, писатель Радмила Стригунова уточнила в разговоре с Москвой 24, что новогоднюю суету и сам праздник омрачает необходимость тратить большие суммы на подарки. Осознание того, что нужно оставить в магазине много денег, чтобы закупиться продуктами для праздничного стола и подарками, вызывает повышенную тревожность.

"Эти обязательства, страх и волнение сильно снижают энергию и желание празднования Нового года", – отметила эксперт.

Также отложенные на декабрь дела и стресс на работе из года в год могут влиять на восприятие праздника, добавила психолог.

Она посоветовала практиковать медитацию и дыхательные упражнения. Это поможет отвлечься от мыслей о ненависти к празднику, перенаправив внимание на настоящее. Работа с телом снизит уровень стресса и тревоги, подчеркнула Стригунова.

Кроме того, нередко у людей ненависть к Новому году возникает из-за влияния общества и, в частности, родственников.





Радмила Стригунова семейный и детский психолог, писатель В таком случае нужно быть честным и прямолинейным, чтобы объяснить своим близким, чего вам на самом деле сейчас не хватает. Возможно, стоит установить лимиты на общение в период предновогодней суеты. Также важно ограничить время, которое будет потрачено на подготовку к празднованию.

В свою очередь, при отсутствии желания идти на новогодний корпоратив или семейную вечеринку, важно сказать об этом прямо, поблагодарив за приглашение. Это же касается необходимости дарить подарки: лучше честно предупредить близких, что вручения презентов не будет, подытожила Стригунова.