9 способов отказаться от смартфона

Отказ от смартфона кажется не просто сложной, но и довольно бессмысленной задачей, учитывая, как много умеет это устройство, помещающееся в кармане. Но иногда чрезмерное увлечение может довести до беды. Несколько простых способов борьбы с зависимостью от гаджетов – в подборке портала Москва 24.

Фото: Фото: depositphotos/Elnur_

Смартфон с бусинками

Австрийский дизайнер изобрел заменитель смартфона. В него можно тыкать пальцем, перекатывать бусинки по экрану, в общем, имитировать движения руки, будто пользуешься реальным гаджетом.

Изобретатель уверен, что симулятор поможет избавиться от зависимости от смартфона. Устройство внешне очень похоже на телефон и весит примерно так же. Изготовлено оно из высококачественного пластика. В корпус вмонтированы керамические шары-бусины: именно они заменяют тачпад.

"НеТелефон"

Еще один подобный "гаджет" появился в 2014 году. Он выглядит как смартфон и ощущается в руках как смартфон, но он ничего не делает. Это обычный кусок пластика, который можно носить с собой для самообмана. Он обладает бесконечным временем работы, не боится воды и пыли, небьющийся, также ему не требуются обновления ПО.

Единственный минус, а может быть, и плюс, – с него нельзя позвонить или отправить сообщение. Стоимость "смартфона" всего 10 долларов, а за 19 долларов можно приобрести телефон с зеркалом на передней панели – заменой селфи.

Наручные часы

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Пользователи смартфонов часто включают экран, чтобы посмотреть на время. После этого отвлекаются на уведомления, и так смартфон раз за разом затягивает их в электронные сети. Поэтому, верный способ сократить время пользование смартфоном – это наручные часы. Исследования показывают, что человек без наручных часов вынужден смотреть на смартфон в 1,5 раза чаще, чем человек с наручными часами.

Обычный будильник

Фото: YAY/diego cervo/ТАСС

Многие уже забыли о том, что такое обычный будильник, отделенный от телефона. А между тем эти устройства не переставали эволюционировать последние годы и теперь умеют не только трезвонить, но и желать доброго утра и рассказывать о погоде. Покупка аналогового будильника – прекрасная способ перестать проверять соцсети еще в кровати сразу после отключения сигнала на телефоне.

Тайм-приложения

Не все мобильные приложения одинаково бесполезны. Некоторые даже могут помочь в борьбе со смартфонозависимостью. Они подсчитывают время, которые вы тратите на общение со своим телефоном. Возможно, беспристрастные цифры заставят задуматься о том, сколько часов жизни тратится на бездушный кусок пластика.

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Одни программы позволяют настраивать уведомления о том, что вы превысили допустимый лимит пользования смартфоном и пора возвращаться к реальности. Другие тихо собирают статистику за день или месяц, а затем преподносят пользователю ошеломляющие данные.

Застольные игры

Игра под названием "Телефонная куча", изобретенная в 2012 году, предлагает забавное решение проблемы зависимости от смартфонов в компании друзей. Задача игры – не позволить смартфонам нарушать общение.

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

В кафе, после того как все гости сделали заказы, они кладут свои смартфоны в кучу в центре стола дисплеями вниз. Даже если все смартфоны в куче одновременно зазвонят, никому не позволено их брать. А если кто-то из участников ужина все-таки не выдерживает и хватает свой гаджет, он должен будет оплатить ужин.

"Носки" на пальцы

Фото: depositphotos/sbotas

Всем известно, что переписываться за рулем очень опасно. И тем, кто просто не может перестать это делать, можно помочь. Перед поездкой зависимому надеваются специальные "носочки" на большие пальцы рук. Из-за них печатать на смартфоне становится невозможным. А на управлении автомобилем это не сказывается. Примерно так же отучают маленьких детей от вредных привычек.

Офлайн-бар

Парень сидит в баре с девушкой и, пока она что-то рассказывает, проверяет сообщения в соцсетях. Или несколько друзей у стойки молча глупо улыбаются, глядя в свои смартфоны. Для тех, кого огорчают такие ситуации, в Бразилии разработали "офлайновый стакан".

Фото: YAY/jelena jovanovic/ТАСС

Все гениальное просто: дно стакана имеет большую выемку, из-за которой стакан может стоять вертикально, только когда под него подложен смартфон. Правда, сейчас толщина смартфонов бывает самая разная, но сама идея при правильном исполнении может спасти немало вечеров.

А в некоторых ресторанах выделяют отдельные зоны для пользования телефоном или делают скидки для посетителей, отказавшихся на время приема пищи от гаджетов. По мнению некоторых поваров, смартфоны слишком отвлекают внимание, из-за чего невозможно насладиться вкусом еды.

Отдых без Wi-Fi

Есть такой термин "цифровой детокс" (от англ. – digital detox). Это отдых от интернета и гаджетов. Уже сейчас в мире существуют десятки отелей и кемпингов, на территории которых нет интернета, а использование гаджетов запрещено. Причем не только в глубинке, но и в крупных городах. Например, один чикагский отель предлагает опцию black out: при заселении клиенты сдают все свои гаджеты и не пользуются ими во время пребывания в гостинице.

Фото: YAY/Galyna Andrushko/ТАСС

Вообще во время отдыха лучше отказаться от всех гаджетов: и начальство не выдернет, и отдых пройдет спокойнее. А сфотографироваться можно и с помощью фотоаппарата.