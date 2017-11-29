9 способов отказаться от смартфона

Отказ от смартфона кажется не просто сложной, но и довольно бессмысленной задачей, учитывая, как много умеет это устройство, помещающееся в кармане. Но иногда чрезмерное увлечение может довести до беды. Несколько простых способов борьбы с зависимостью от гаджетов – в подборке портала Москва 24.
Фото: Фото: depositphotos/Elnur_
Смартфон с бусинками
Австрийский дизайнер изобрел заменитель смартфона. В него можно тыкать пальцем, перекатывать бусинки по экрану, в общем, имитировать движения руки, будто пользуешься реальным гаджетом.
Фото: klemensschillinger.com
Изобретатель уверен, что симулятор поможет избавиться от зависимости от смартфона. Устройство внешне очень похоже на телефон и весит примерно так же. Изготовлено оно из высококачественного пластика. В корпус вмонтированы керамические шары-бусины: именно они заменяют тачпад.
"НеТелефон"
Фото: thenophone.com
Еще один подобный "гаджет" появился в 2014 году. Он выглядит как смартфон и ощущается в руках как смартфон, но он ничего не делает. Это обычный кусок пластика, который можно носить с собой для самообмана. Он обладает бесконечным временем работы, не боится воды и пыли, небьющийся, также ему не требуются обновления ПО.
Единственный минус, а может быть, и плюс, – с него нельзя позвонить или отправить сообщение. Стоимость "смартфона" всего 10 долларов, а за 19 долларов можно приобрести телефон с зеркалом на передней панели – заменой селфи.
Наручные часы
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Пользователи смартфонов часто включают экран, чтобы посмотреть на время. После этого отвлекаются на уведомления, и так смартфон раз за разом затягивает их в электронные сети. Поэтому, верный способ сократить время пользование смартфоном – это наручные часы. Исследования показывают, что человек без наручных часов вынужден смотреть на смартфон в 1,5 раза чаще, чем человек с наручными часами.
Обычный будильник
Фото: YAY/diego cervo/ТАСС
Многие уже забыли о том, что такое обычный будильник, отделенный от телефона. А между тем эти устройства не переставали эволюционировать последние годы и теперь умеют не только трезвонить, но и желать доброго утра и рассказывать о погоде. Покупка аналогового будильника – прекрасная способ перестать проверять соцсети еще в кровати сразу после отключения сигнала на телефоне.
Тайм-приложения
Не все мобильные приложения одинаково бесполезны. Некоторые даже могут помочь в борьбе со смартфонозависимостью. Они подсчитывают время, которые вы тратите на общение со своим телефоном. Возможно, беспристрастные цифры заставят задуматься о том, сколько часов жизни тратится на бездушный кусок пластика.
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Одни программы позволяют настраивать уведомления о том, что вы превысили допустимый лимит пользования смартфоном и пора возвращаться к реальности. Другие тихо собирают статистику за день или месяц, а затем преподносят пользователю ошеломляющие данные.
Застольные игры
Игра под названием "Телефонная куча", изобретенная в 2012 году, предлагает забавное решение проблемы зависимости от смартфонов в компании друзей. Задача игры – не позволить смартфонам нарушать общение.
Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий
В кафе, после того как все гости сделали заказы, они кладут свои смартфоны в кучу в центре стола дисплеями вниз. Даже если все смартфоны в куче одновременно зазвонят, никому не позволено их брать. А если кто-то из участников ужина все-таки не выдерживает и хватает свой гаджет, он должен будет оплатить ужин.
"Носки" на пальцы
Фото: depositphotos/sbotas
Всем известно, что переписываться за рулем очень опасно. И тем, кто просто не может перестать это делать, можно помочь. Перед поездкой зависимому надеваются специальные "носочки" на большие пальцы рук. Из-за них печатать на смартфоне становится невозможным. А на управлении автомобилем это не сказывается. Примерно так же отучают маленьких детей от вредных привычек.
Офлайн-бар
Парень сидит в баре с девушкой и, пока она что-то рассказывает, проверяет сообщения в соцсетях. Или несколько друзей у стойки молча глупо улыбаются, глядя в свои смартфоны. Для тех, кого огорчают такие ситуации, в Бразилии разработали "офлайновый стакан".
Фото: YAY/jelena jovanovic/ТАСС
Все гениальное просто: дно стакана имеет большую выемку, из-за которой стакан может стоять вертикально, только когда под него подложен смартфон. Правда, сейчас толщина смартфонов бывает самая разная, но сама идея при правильном исполнении может спасти немало вечеров.
А в некоторых ресторанах выделяют отдельные зоны для пользования телефоном или делают скидки для посетителей, отказавшихся на время приема пищи от гаджетов. По мнению некоторых поваров, смартфоны слишком отвлекают внимание, из-за чего невозможно насладиться вкусом еды.
Отдых без Wi-Fi
Есть такой термин "цифровой детокс" (от англ. – digital detox). Это отдых от интернета и гаджетов. Уже сейчас в мире существуют десятки отелей и кемпингов, на территории которых нет интернета, а использование гаджетов запрещено. Причем не только в глубинке, но и в крупных городах. Например, один чикагский отель предлагает опцию black out: при заселении клиенты сдают все свои гаджеты и не пользуются ими во время пребывания в гостинице.
Фото: YAY/Galyna Andrushko/ТАСС
Вообще во время отдыха лучше отказаться от всех гаджетов: и начальство не выдернет, и отдых пройдет спокойнее. А сфотографироваться можно и с помощью фотоаппарата.