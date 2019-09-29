Как найти идеальную няню и возможно ли это в принципе

Найти няню для ребенка – нетривиальная задача, хотя многим кажется иначе. Тем, кто с этим не сталкивался. Подумаешь, давай объявление – и выбирай. Плати деньги – и все будет в лучшем виде. С какими неожиданностями сталкиваются родители в поисках няни, в колонке журналиста и мамы четверых детей Анны Кудрявской-Паниной.

Когда моей самой младшей дочери исполнилось полгода, я поняла, что меня не хватает. Не хватает ресурсов на то, чтобы быть достаточно хорошей матерью для двух маленьких девочек и для взрослых сына и дочери, тоже нуждающихся в моих заботе, участии, помощи и внимании, достаточно хорошей женой, достаточно хорошей хозяйкой и достаточно хорошим профессионалом. И достаточно хорошей самой собой. Вообще просто остаться самой собой.

Мне нужна была революция в быту, которая дала бы глоток свежего воздуха, возможность и работать, и отдыхать, и радоваться всему, что меня окружает, а не приходить в уныние от растущего кома проблем и задач, готового в любой момент, если я буду чуть медленней шевелиться, подмять меня под себя и, собственно, там и похоронить. Поэтому мысль о няне хотя бы на пару дней в неделю на несколько часов для младшей парочки детей показалась мне однозначно здравой и развязывающей мне руки. Я мысленно проговорила свой запрос, определилась, чего я хочу от няни, и отправилась на поиски.

Даже если вы обратитесь в агентство, которое основную часть работы по подбору няни возьмет на себя, это не избавит вас от просмотра резюме, их оценки, встреч с уже отобранными специалистами агентства кандидатами, их оценки, принятия решения, пробных дней, их оценки – и так до бесконечности, пока няня вашей мечты не окажется в вашем доме. Плюсы обращения в агентство – несколько ступеней отсева, которые оно берет на себя; проверка благонадежности кандидатов. Минусы – стоимость услуг, ну и отсутствие стопроцентных гарантий, что с найденной через агентство няней придется довольно быстро расстаться и приступить к поискам следующей, а немалая комиссия уже будет уплачена.

Не знаю, большинство или нет, но все же немалое количество родителей ищут нянь сами: через знакомых, соседей, соцсети, специальные сайты, услуги которых тоже стоят денег, но не таких серьезных, как у агентств. Я тоже пошла по этому пути. Мне казалось, что я так много читала и знаю про то, как найти няню, про то, с чем я обязательно столкнусь и как на это буду реагировать, но все равно многое оказалось для меня неожиданным, раздражающим, а иногда просто обескураживающим.

Не буду претендовать на роль Кассандры, но тем не менее могу предположить, что вас ждет и к чему вы должны быть готовы при самостоятельном поиске няни. И да, это ни в коем случае не инструкция по поиску няни, поэтому практические советы по проверке документов и прочие полезные рекомендации я оставлю за полями этого текста.

Итак. Начнем.

1. Первое, с чем вы столкнетесь, на ваше объявление, даже если оно будет предельно четко сформулировано, начнут отвечать все, кому не лень. То есть 90 процентов ответов соискателей на роль няни сразу уйдут в топку. Но вы потратите время и силы на их чтение и оценку. Так было и у меня, когда я разместила свое объявление на одном из специализированных сайтов, призванных помочь тем, кто ищет помощников в разных личных и семейных нуждах. Даже когда я стала большими буквами писать, что прошу откликаться только тех, кому нужна подработка (по сути, бебиситтерство), мне все равно настойчиво писали те, кто хотел занятость на полный день, кто хотел работу няни с проживанием в семье или вахтовым методом.

Подавляющее большинство откликов были веерной рассылкой, соискатели не трудились прочесть объявление и вникнуть в него, обратиться к потенциальному работодателю по имени и предложить резюме или хотя бы описать себя, свои возможности и ожидания от работы, вместо этого потенциальные няни кидали мне в личку копипаст с текстом из раздела "О себе" со своей странички, в лучшем случае сопровождая его шаблонной припиской "спасибо за внимание к моей кандидатуре".

2. Кандидаты будут срывать договоренности. Вот вы, потратив уйму времени, нервов и сил на отсев бесполезных предложений, выбрали несколько условно подходящих кандидатур и начинаете переписку, предлагая встретиться и пообщаться. Вот вы уже договорились о встрече, освободив время (которого у вас и без того немного) для нее. Вот вы ждете. А человек не приходит. Иногда вас предупреждают накануне, иногда за полчаса до встречи, иногда вовсе пропадают с радаров.

3. Кандидаты будут вести себя как минимум странно. Иногда – как особы королевских кровей. В моей недолгой практике поиска и подбора няни для младших детей я тоже неоднократно встречала странных особ: экзальтированных пожилых дам, беззаботных школьниц, считающих, что помощь маме с младшим братом – это повод для выставления чуть ли не максимальной планки на стоимость своих услуг.

Но сразила меня одна "коронованная особа". Во-первых, она категорически не хотела общаться в личке на том самом сайте, где мы сконтачились, в каждом сообщении она не просила, но требовала, чтобы я писала ей в один из популярных мессенджеров. Я допускаю, что так ей было бы удобнее, хотя мобильная версия сайта абсолютно корректно работает и удобна в использовании. Когда я решила, что пора назначить встречу и таки перевела переписку в мессенджер, дама сменила требовательность на заносчивость. Но я решила дать шанс и все же познакомиться лично. Ну мало ли, вдруг это издержки виртуального общения.

Потом она попросила перенести, а за несколько часов до вновь назначенного рандеву вдруг снова завела речь о графике работы, хотя мы уже несколько раз его обговаривали, и потенциальная няня была "совершенно свободна и готова к любому режиму работы". На мой ответ, что с нашего первого разговора ничего не изменилось, она сообщила, что "вынуждена отменить встречу", потому что в финансовом плане ее мое предложение не устраивает. На эту дурацкую и бесплодную переписку была потрачена неделя.

4. Все лгут. Ну да, я могла представить, что кандидаты на роль няни могут немного пофантазировать на тему своих опыта, навыков и способностей, но то, что информация об их возрасте или вероисповедании окажется, мягко говоря, неточной, мне в голову не приходило. Так, ко мне на собеседование приходила няня, которой очевидно было лет на 10 больше заявленных пятидесяти двух в анкете. Ну возраст и внешность дело такое, мало ли как человек выглядит. Но она к тому же сообщила, что ее старшему сыну чуть больше сорока, а это уж точно ставило под сомнение указанную на сайте информацию.

Хорошо, что эта деталь стала известна на стадии собеседования. Одним словом, имейте в виду – "совы не то, чем они кажутся".

5. После почти каждого собеседования вы будете фрустрированы. И немудрено. Вы тратите время, силы (и нередко деньги – за подписку на сайте, например), а все напрасно. Общаясь с каждой потенциальной няней, вы надеетесь на то, что в результате она-то и окажется той самой Мэри Поппинс, которую вы ищете. И каждый раз на каком-то этапе вы видите, как ожидания разбиваются о реальность.

6. Найти трудно, потерять легко. На самом деле мне повезло с первой попытки. Это были чистое везение и случайность. Мне написала чудесная девушка Женя, которую вполне устроил график работы, мы познакомились, понравились друг другу, я пригласила ее на "пробные дни" и все у нас пошло замечательно, но… Через месяц Женя рассталась с молодым человеком, с которым вместе снимала квартиру, и была вынуждена искать работу не просто с полной занятостью, но и с проживанием. Да, дело житейское. И таких ситуаций может быть масса. Няня вышла замуж, переехала, передумала, нашла работу ближе, лучше и так далее. В общем, даже если вы нашли няню, расслабляться нет причин, вы можете ее потерять в мгновение ока.

Моя подруга с двумя маленькими детьми несколько месяцев не могла нарадоваться на няню, которая давала ей возможность работать несколько дней в неделю, но у няни, помимо этого, тоже была работа, и однажды там изменилась нагрузка, и няня ушла, а подруга снова начала поиски.

7. Вы устанете, вы будете злиться. И это закономерно, потому что к ежедневной обычной рутинной нагрузке добавится серьезная и ответственная работа по поиску няни. Вы будете отрывать время от семьи, детей, работы, себя на то, чтобы решить главную насущную проблему, которая в какой-то момент покажется вам неразрешимой.

8. В какой-то момент вы отчаетесь. Так было и со мной. После месяца с лишним бесплодных поисков (поверьте, с учетом ситуации на этом рынке, в которую я волей-неволей погрузилась, я постоянно корректировала свои и без того не самые строгие требования) мне стало казаться нереальным найти надежную няню за вменяемые деньги и при этом не сойти с ума.

9. Вы станете неплохим физиогномистом, профайлером и эйчаром. Да, сначала вам будет казаться, что кругом одни садисты и маньяки, что за анкетами нянь скрываются подозрительные личности, желающие навредить вашему ребенку.

К счастью, сейчас немало изданий и интернет-ресурсов для родителей и о родительстве, которые предлагают инструкции и мануалы на тему поиска нянь, там же можно найти и "правильные" вопросы для собеседования. В них нет ничего особенно сложного, но вам просто они могут не прийти в голову.

В итоге после просмотра сотен анкет, десятков проведенных собеседований и пробных дней, вы уже на лету будете отсевать "левые" анкеты, по первому взгляду определять, чего можно ждать от соискателя, и быстро и верно принимать решения.

10. Вы найдете. Если не няню, то решение. У вас просто не будет выбора. Если без няни никак не обойтись, вы где-то ужметесь – например, в требованиях, а где-то, наоборот, – например, решите, что готовы платить больше, чем планировали изначально. Если есть другие доступные варианты решения проблемы, просто вариант с няней казался вам предпочтительным, вы вернетесь к их рассмотрению, и ваш малыш или пойдет в детский сад, возможно частный, или будет сидеть дома с кем-то из родственников, или… В общем, точно что-то решится так или иначе.

Я до сих пор не закрыла для себя тему с поиском няни, но испытываю определенный скепсис в удачном исходе этой затеи. Но теперь я определенно знаю, какие няни мне нравятся, а с какими точно не по пути. У меня собран пул потенциально подходящих кандидатов в случае, если изменятся критерии, предъявляемые мной к няням в плане графика, навыков и прочего, а этого я вовсе не исключаю. Но все же найти человека, который по сути станет очень близким вашему ребенку, – это вопрос не только ваших усилий и умений, но и большой удачи. А вот разглядеть и не упустить – это уже ваша задача.