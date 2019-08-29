Гудбай, Америка: русские студенты – о подработке на лето за границей

Студенты могут легально подработать за границей – подав заявку на участие в одну из программ. За относительно небольшой взнос оформляются виза, документы, подбираются варианты работы – и можно паковать чемоданы. Выбор стран огромен, характер работы схож везде. Чаще всего студенты работают официантами, бебиситтерами, барменами, мойщиками. Зачем лететь через океан, чтобы мыть посуду в баре, сколько получают русские студенты за границей и почему далеко не все в восторге от работодателей – выяснила Москва 24.

"Нам запрещали разговаривать на русском"

Фото: предоставлено героем материала

Вера Новикова ездит в США второй год подряд по программе работы за рубежом для студентов. Ей 22 года, учится девушка в Институте кино и телевидения (ГИТР). Говорит, что в России у нее было много предрассудков, которые полностью разрушила Америка. Новые друзья, работа над разговорным английским, путешествия – очевидные преимущества поездки. Но все ли так гладко, как кажется на первый взгляд?

"В этом году первый месяц я провела на американском острове Нантакет. Работала хаускипером, а жила в холодном подвале, кругом были пауки. За аренду отдавала почти все заработанные деньги. Моя подруга, в свою очередь, жила в комнате, где были установлены видеокамеры, приводить кого-либо в гости ей запретили. В какой-то момент мы решили рискнуть: уволились и уехали в Нью-Йорк. Сейчас мы работаем в ресторане, арендуем классный дом – выходит, правда, дорого", – рассказывает девушка.

В настоящий момент Вера работает фудранером (помощник официанта. Его задача – своевременно доставить блюда из кухни к столу раздачи). Тяжелую работу выполняют как парни, так и девушки, – в плане гендера царит настоящее равноправие. Но, по ее словам, у работодателей есть предвзятое отношение к национальности персонала.



Нас ругают из-за мелочей, а американцам молча прощают крупные косяки. Управляющая рестораном – испанка, она позволяет "своим" не работать, относится снисходительно. А нам она запрещает разговаривать на русском языке, придирается.



"Хозяин заведения тоже относится к россиянам с пренебрежением, – продолжает девушка. – Даже не здоровается с нами, игнорирует. За все время работы от него прозвучала единственная фраза в наш адрес: "Don't talk to me" (пер.: не говори со мной)".



Если начать спорить – уволят, такие случаи были. Без лицемерия, мне кажется, в Америке трудновато прожить.



Также девушка рассказала, что официанта могут уволить и потому, что ему оставили недостаточно чаевых. Менеджеры объясняют, что, если посетители оставляют на чай меньше семи процентов от суммы в чеке, нужно подходить и узнавать, почему так мало. В крайнем случае – звать руководство и вместе разбираться с посетителями.

"Не могу себе представить такую ситуацию в России", – говорит Вера.

"Больше всего мне нравится зарплата, конечно, 1 100 долларов в неделю. И то, что все друг другу помогают. У нас я с таким не встречалась. Никто не скажет: "Это не мои обязанности, делай сам", – отмечает девушка положительные стороны.



Руководители сами не чураются труда, могут выполнять любую работу. А иногда идешь на последнем издыхании с тяжелым подносом, и тут даже посетители говорят: "Могу ли я вам чем-нибудь помочь?"



"Вот это очень мило. Пару раз даже поднос пытались придержать", – вспоминает девушка.

Вера говорит, что ей веселее всего работать, когда в ресторан приходят россияне.

"Они же не знают, что я их понимаю, вот и не стесняются шутить над персоналом вслух. А когда я приношу им заказ и говорю: "Приятного аппетита!" – они впадают в шок. В основном, кстати, все встреченные мной русские либо никак не реагируют, когда я им на родном языке говорю что-то за столиком, либо прикидываются, что меня не понимают", – рассказывает Вера.

"Иногда от холода немели пальцы"

А 19-летняя Аня в этом году решила провести лето в Германии. Девушка учится в вузе на журналиста. Три месяца подряд после учебы на дневном отделении ей приходилось мчаться на работу в колл-центр, чтобы заработать на поездку. Для участия в программе работы за рубежом нужно было заплатить 500 долларов, а у родителей таких денег не было. Аню взяли собирать малину на ферме в небольшом городе на юге Германии. Гостеприимность принимающей стороны удалось оценить очень быстро.

"Мы приехали в июле, нас сразу заселили в 9-местную комнату вместе с румынами, среди которых был и мужчина. Мы подняли этот вопрос на следующий день, поэтому его переселили в другую комнату", – рассказывает Аня.



Одна девочка спала на матрасе между кроватью и столом. В договоре было прописано трехразовое питание, но по факту нас кормили черным хлебом с малиновым вареньем, который просто круглосуточно лежал на столе.



"В обед нам давали картошку: иногда холодную, иногда кислую, иногда недоваренную. К ней подавалась колбаса или жареное яйцо. На первое можно было налить себе суп из общей кастрюли. Ужин – пару ломтиков сыра и колбасы", – говорит Аня.

Аня вегетарианка, и выходило так, что для нее дневной рацион состоял из хлеба с вареньем и картошки. Первые пару недель работа студентов начиналась с 4:30 утра, затем на час позже. За пропущенную на кусте ягоду можно было получить штраф или быть отстраненным от работы до конца дня. Также нужно было выполнять норму по ящикам – их должно быть собрано не менее 16 в день.

"В 5 утра на улице было настолько холодно, что не спасали три байки и куртка. Иногда от холода немели пальцы, но уже к обеду по всей плантации были развешаны вещи, потому что начиналась жара. В неделю у нас мог быть только один выходной, день мы выбирали сами. Также раз в неделю всех людей возили в магазин на тракторе с прицепом, в котором стояли лавочки. Кто успел – тот сел, остальные стояли, держась друг за друга. Но после того как хозяина несколько раз оштрафовали, нас стали возить в машине. Мы с подругой предпочли выходить на трассу и ловить попутку. К счастью, нам ни разу не отказали в помощи", – рассказывает студентка.

"Бывало, к нам приставали бригадиры. Некоторые из них приходили на работу нетрезвые. Еще на этой же ферме работали цыгане – они могли при всех ударить своих женщин или взять их за горло, прижав к стене. Когда настало время возвращаться домой, за работу мне недоплатили 60€, а моей подруге – 350€. Но в среднем все заработали в пределах 1300€ за 35 рабочих дней", – подвела итог поездки девушка.

Но были в Германии для Ани и хорошие моменты. Студентка рассказала, что каждые выходные со сформировавшейся компанией ездила в Аугсбург – столицу Швабии. А после окончания работы выбирала, в какую точку Европы хочет поехать больше всего.

"Работа закончилась в начале августа. Мы с подругой поехали в Альпы, билет туда стоил 13 евро. Провели там четыре дня: обошли озеро среди гор, гуляли около водопадов, поднялись на самую высокую гору в Германии – Цугшпитце. Ее высота – почти 3 000 метров, с этой горы видно четыре страны. А по пути домой мы еще в Мюнхен заехали", – с восторгом вспоминает студентка.

"По приезде сразу найдите вторую работу"

Фото: предоставлено героем материала

У 22-летнего Ромы Курганова история позитивнее – он провел в Штатах два студенческих лета. Затем решил связать с программой свою работу – сейчас парень занимается оформлением Job Offer, то есть помогает другим участникам находить работу. О времени, проведенном в Америке, парень вспоминает с удовольствием. Говорит, что ездил с другом – оба студенты юридических факультетов.

"Самое главное – мы всегда знали, как защитить свои права, что очень сильно удивляло наших американских боссов. Они были буквально в шоке, когда простые студенты из России цитировали законы штатов и судебные прецеденты. Благодаря своим знаниям мы смогли понудить работодателя выплатить полагающуюся нам по праву заработную плату за сверхурочные часы, эта сумма была больше 1 000 долларов", – с гордостью заявляет Рома.

Юноша устроился работать в гольф-клуб в штате Массачусетс, в который приезжал играть Барак Обама, будучи президентом. Заезжал в комплекс и звезда "Охотников за приведениями" Билл Мюррей.

"Однажды я пересекал поле гольф-клуба, а ко мне подъехали сотрудники ФБР в бронежилетах в руках со снайперскими винтовками и попросили меня обойти эту территорию. Оказалось, что в этот момент там играл Барак Обама. Когда я сказал, что из России, ребята из ФБР отреагировали позитивно и задали несколько вопросов о Федоре Емельяненко", – рассказывает парень.

Уже следующим летом в том же штате Рома попал на работу в ресторан высокого класса, где платили более 20 долларов в час. Ребята питались лобстерами, креветками и морскими гребешками, – эти деликатесы бесплатно предоставлялись всем сотрудникам заведения. Затем он отправился путешествовать: проехал всю Америку от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса.

"Среди моих знакомых были ребята, которые приняли решение остаться в США, они по сей день проживают в Америке. Несколько девушек встретили свою вторую половинку, а один парень перевелся в американский университет", – говорит Рома.



Я до сих пор поддерживаю общение с американцами, с которыми работал, и в ближайшее время поеду к ним в гости.



Несмотря на то, что уровень английского языка на момент участия в программе у меня был хороший, я смог выучить много полезной лексики и начал "чувствовать" американский менталитет, который сильно отличается от российского, говорит Рома.

Парень отметил три пункта, о которых должны помнить студенты, уезжая работать за границу:



1. Возьмите с собой минимум 1 000 долларов: у вас обязательно возникнут незапланированные расходы.



2. Уже на месте найдите вторую работу, чтобы получить как можно больше опыта и денег. Виза, полученная вами по международной программе, как правило, это позволяет. 3. Откройте свой счет в банке той страны, куда вы приехали, чтобы получать на него зарплату и обезопасить свои сбережения. Наличные можно потерять, их могут вытащить и так далее.



Уехать на заработки в другую страну – дело рисковое. Опыт может быть как негативным, так и очень позитивным. Одно можно сказать точно – незабываемые впечатления от поездки гарантированы каждому студенту.

Дарья Нещадим