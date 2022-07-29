Глухой курьер рассказал о своей работе в Москве

19-летний Филипп Салий не слышит практически с рождения. Он обожает автомобили и планирует работать автослесарем в мастерской, для этого учится ремонтному делу в колледже. Ради подработки год назад устроился на работу курьером. Филипп рассказал Москве 24 об особенностях работы глухим курьером в столице.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

Болезнь

Я родился слабослышащим, а в три месяца совсем оглох. У меня 3-я группа инвалидности. Глухоту перенял по наследству – мои родители тоже глухие. Я слышу только громкие звуки, сопоставимые со взрывом петарды. Если человек рядом закричит, я почувствую звук, но что именно кричат – не разберу. Слуховым аппаратом не пользуюсь, он мне не помогает. В целом я ничего не слышу.

Я немного могу читать по губам, если говорящий старается и активно открывает рот. Но быструю речь не понимаю. При этом у меня хорошее зрение и высокая тактильная чувствительность. Родителям достаточно постучать по полу ногой, чтобы позвать меня, я почувствую. С ними мы общаемся жестами – это главный язык для глухих. Среди моих друзей есть слышащие, но в основном глухие. Чаще всего у глухих свой замкнутый мир, в котором они общаются.

У меня есть голос, но говорю я плохо, ставлю ударения в неправильных местах. Окружающие не понимают мою речь, поэтому я не люблю говорить, предпочитаю молчать. У меня есть слышащие брат и сестра, они научились понимать звуки моего голоса.

Профессия

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Я учился в специализированном детском саду, а год назад окончил спецшколу для глухих. Сейчас учусь на автослесаря в московском колледже № 21, все мои одногруппники тоже глухие.

Страхов по поводу трудоустройства никогда не было. Я люблю автомобили и еще в школе спланировал, что буду ремонтировать машины после колледжа. Профессия автослесаря востребована, потому что их не заменить роботами, как на фабрике. Недавно я научился водить машину, правда, удостоверение пока не получал, сейчас учу теорию. Глухим можно за руль, зрения для этого достаточно.

Несамостоятельность для меня – это когда звонят с неизвестного номера и приходится бежать к знакомым за помощью, чтобы ответили. Но я не собираюсь сидеть и жаловаться. Я занимаюсь хоккеем на льду, хожу на спортивные тренировки. У глухих в ходу такое выражение: "Кроме звуков, у тебя есть золотые руки, надо использовать их".

Глухой курьер

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курьером "Яндекс.Еды" я стал год назад ради подработки, нужны были деньги. Курьеру можно обойтись без разговоров во время работы, поэтому особенных проблем устроиться нет. Сперва думал, на короткое время, но остался. В компании удобный график, и я совмещаю его с учебой.

"Яндекс.Еда" сотрудничает со слабослышащими и глухими курьерами с декабря 2020 года. Люди с нарушением слуха могут подключиться к сервису почти в 50 городах России.

Пожалуй, главная особенность работы глухим курьером в том, что c клиентами я не созваниваюсь, а переписываюсь по SMS. Мой телефон всегда в беззвучном режиме и на вибрации – так я чувствую, когда приходит сообщение.

Если в заказе стоит полный адрес, я просто привожу его, куда указано. Бывает в адресе не хватает номера квартиры, тогда я прошу клиента выйти на улицу. Предварительно пишу ему по SMS, что я глухой курьер – это важно, чтобы он не начал мне звонить.

Отношение москвичей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Проблема возникает, когда клиент не видит мое сообщение. Тогда мне приходится просить прохожих на улице позвонить ему. Обычно я прошу позвонить людей с добрыми лицами, они редко отказывают. Но соглашаются не все. Большинство из тех, кто не соглашается помочь, – это недружелюбные деловые люди и сердитые пожилые.

Клиенты относятся по-разному к тому, что я глухой, – кто-то нейтрально, кто-то удивляется, но какого-то неприятия я не встречал. Бывает, что вообще не замечают, просто молчишь, отдаешь и все. Несколько раз мне попадались клиенты, которые знали жест "спасибо" из словаря глухих. Это было неожиданно и приятно.

У каждой страны свой жестовый язык, в России мы общаемся на русском. В национальных языках жесты очень похожи, поэтому глухие из других стран могут понимать друг друга в отличие от слышащих. Есть и международный жестовый язык, я тоже немного его знаю.

Разработчики "Яндекс.Еды" доработали мобильное приложение для курьеров с нарушениями слуха при участии Всероссийского общества глухих. Теперь оповещения о новых заказах приходят с помощью вибрации и подсветки экрана телефона. Изменения коснулись приложений пользователей и ресторанов – у них отображается, что заказ привезет или заберет слабослышащий курьер. Также в приложениях высвечивается информация, что для связи со слабослышащим курьером лучше воспользоваться чатом или связаться со службой поддержки. В службе поддержки выделили специальных сотрудников, которые помогают слабослышащим курьерам решать ситуации с пользователями или ресторанами.



Деньги

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Благодаря работе курьером я хорошо ориентируюсь в Москве – чаще всего работаю в районах станций метро "Университет", "Тульская", "Павелецкая" и "Октябрьская", потому что живу в Подмосковье к югу от столицы. Заказы в приложении я выбираю сам, но если их мало, иду в другой район. Пешком успеваю выполнить где-то 10 заказов за день. Но я езжу и на велосипеде, тогда успеваю отработать 20–25 заказов. По улицам передвигаюсь как обычный человек – может быть, чуть внимательнее смотрю на светофор и по сторонам, когда перехожу дорогу.

В будни я учусь, поэтому работаю только по выходным. В среднем получаю около двух тысяч в день, в месяц выходит около 15 тысяч. Максимальный заработок за день у меня был около пяти тысяч рублей. Чаевые мне дают, как и другим курьерам – на глухоту не смотрят. Мой личный рекорд – 1 600 рублей чаевых за день, но в среднем я получаю чаевых рублей на 200–300.