Эксперты назвали стоимость аренды коттеджей в Подмосковье на майские в 2024 году

Россиян традиционно ждут длинные майские выходные: в 2024 году они пройдут с 28 апреля по 1 мая и с 9-го по 12-е. При этом активный сезон бронирования коттеджей уже начинается: буквально через пару недель цены вырастут, а свободных объектов почти не останется, предупреждают эксперты. Разбираемся, сколько в этом году будет стоить праздничный отдых за городом.

Отдохнуть и сэкономить?

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Активный сезон бронирования коттеджей на майские выходные начнется в начале-середине апреля. Позже нормальных вариантов уже не останется, а цены вырастут, рассказал Москве 24 эксперт по недвижимости Олег Бердников.



Олег Бердников эксперт по недвижимости Средняя стоимость коттеджа, где есть баня, сауна или бассейн, – от 35 до 50 тысяч рублей за сутки. Есть более скромные варианты, со всеми удобствами, но без развлечений – от 10 до 12 тысяч. Есть и варианты с удобствами на улице: они стоят пять-шесть тысяч рублей.

Подобные расценки привел и эксперт по направлению аренды агентства недвижимости Александр Родичев.

"Средняя ставка посуточной аренды коттеджа площадью от 100 до 150 квадратных метров в области составляет порядка 30 тысяч рублей в сутки. За эти деньги можно снять дом в 20-километровой зоне от МКАД. Чем дальше от Москвы, тем ниже цена", – добавил он.

При этом эксперт подчеркнул, что есть несколько правил, которые помогут сэкономить на аренде:

бронировать дом нужно заранее – как минимум за месяц: так получится взять оптимальный вариант по приемлемой цене;

можно арендовать большой коттедж на группу: так может выйти дешевле, чем оплата нескольких маленьких домов;

как вариант – оплатить дом на месяц: иногда долгосрочная аренда обходится дешевле в пересчете на день, чем краткосрочная;

всегда обсуждать цену с владельцем: возможно, удастся договориться о более выгодных условиях.

Потребительские тренды

В большинстве случаев отдыхающие не стремятся сильно экономить на аренде, потому что им важна инфраструктура внутри и вокруг коттеджа, мебель, фотогеничные локации, развлечения в доме или в самом поселке: сауна, баня. Об этом Москве 24 рассказала эксперт в области недвижимости, основатель инвестиционного фонда Елена Кожевникова.



Елена Кожевникова эксперт в области недвижимости Если говорить про средний ценовой сегмент, то чаще всего спросом пользуются направления, где рядом есть водохранилище. За лесом, тишиной и водоемами москвичи часто едут в направлении 60-го или 70-го километра МКАД. Одно из самых популярных – поселки около Истринского водохранилища на северо-западе области.

Большую роль в этом играют транспортная доступность и необходимая инфраструктура – по дороге много заправок, магазинов и кафе, отметила эксперт. В этом районе дом площадью 150 квадратных метров со всеми необходимыми удобствами в обычные дни можно арендовать за шесть-восемь тысяч рублей в сутки. На майские же стоимость увеличивается как минимум в три раза.

"Более экономными направлениями считаются коттеджные поселки на севере (в среднем дешевле на 30%) и на востоке области (на все 50%). Например, есть много водоемов по Ярославскому шоссе", – отметила Кожевникова.

Она также добавила, что тренд текущего года – аренда загородных домов на длительный срок: люди заранее оплачивают коттеджи на целый месяц, чтобы была возможность приезжать туда в любое время месяца, а не только в праздники. Часто это выходит ощутимо дешевле, чем снимать объект только в выходные дни, заключила эксперт.

Как не нарваться на мошенников

Перед майскими, как и любыми другими праздниками, часто активизируются мошенники. Они заманивают пользователей выгодными предложениями на загородный отдых, однако после перевода предоплаты клиенты остаются и без коттеджа, и без денег. Также нередки случаи, когда сам собственник дома действует незаконно: не возвращает депозит или просит деньги за якобы испорченное имущество, рассказала Москве 24 юрист Елена Зарецкая.

Чтобы избежать подобных ситуаций, эксперт посоветовала соблюдать основные правила.