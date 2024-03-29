Эксперты назвали стоимость аренды коттеджей в Подмосковье на майские в 2024 году

Россиян традиционно ждут длинные майские выходные: в 2024 году они пройдут с 28 апреля по 1 мая и с 9-го по 12-е. При этом активный сезон бронирования коттеджей уже начинается: буквально через пару недель цены вырастут, а свободных объектов почти не останется, предупреждают эксперты. Разбираемся, сколько в этом году будет стоить праздничный отдых за городом.
Отдохнуть и сэкономить?
Активный сезон бронирования коттеджей на майские выходные начнется в начале-середине апреля. Позже нормальных вариантов уже не останется, а цены вырастут, рассказал Москве 24 эксперт по недвижимости Олег Бердников.
Подобные расценки привел и эксперт по направлению аренды агентства недвижимости Александр Родичев.
"Средняя ставка посуточной аренды коттеджа площадью от 100 до 150 квадратных метров в области составляет порядка 30 тысяч рублей в сутки. За эти деньги можно снять дом в 20-километровой зоне от МКАД. Чем дальше от Москвы, тем ниже цена", – добавил он.
При этом эксперт подчеркнул, что есть несколько правил, которые помогут сэкономить на аренде:
- бронировать дом нужно заранее – как минимум за месяц: так получится взять оптимальный вариант по приемлемой цене;
- можно арендовать большой коттедж на группу: так может выйти дешевле, чем оплата нескольких маленьких домов;
- как вариант – оплатить дом на месяц: иногда долгосрочная аренда обходится дешевле в пересчете на день, чем краткосрочная;
- всегда обсуждать цену с владельцем: возможно, удастся договориться о более выгодных условиях.
Потребительские тренды
В большинстве случаев отдыхающие не стремятся сильно экономить на аренде, потому что им важна инфраструктура внутри и вокруг коттеджа, мебель, фотогеничные локации, развлечения в доме или в самом поселке: сауна, баня. Об этом Москве 24 рассказала эксперт в области недвижимости, основатель инвестиционного фонда Елена Кожевникова.
Большую роль в этом играют транспортная доступность и необходимая инфраструктура – по дороге много заправок, магазинов и кафе, отметила эксперт. В этом районе дом площадью 150 квадратных метров со всеми необходимыми удобствами в обычные дни можно арендовать за шесть-восемь тысяч рублей в сутки. На майские же стоимость увеличивается как минимум в три раза.
"Более экономными направлениями считаются коттеджные поселки на севере (в среднем дешевле на 30%) и на востоке области (на все 50%). Например, есть много водоемов по Ярославскому шоссе", – отметила Кожевникова.
Она также добавила, что тренд текущего года – аренда загородных домов на длительный срок: люди заранее оплачивают коттеджи на целый месяц, чтобы была возможность приезжать туда в любое время месяца, а не только в праздники. Часто это выходит ощутимо дешевле, чем снимать объект только в выходные дни, заключила эксперт.
Как не нарваться на мошенников
Перед майскими, как и любыми другими праздниками, часто активизируются мошенники. Они заманивают пользователей выгодными предложениями на загородный отдых, однако после перевода предоплаты клиенты остаются и без коттеджа, и без денег. Также нередки случаи, когда сам собственник дома действует незаконно: не возвращает депозит или просит деньги за якобы испорченное имущество, рассказала Москве 24 юрист Елена Зарецкая.
Чтобы избежать подобных ситуаций, эксперт посоветовала соблюдать основные правила.
- Не вносить предоплату за аренду дома с помощью онлайн-перевода, не пообщавшись с собственником лично, не осмотрев вживую сам объект.
- Всегда подписывать договор найма с собственником, даже если дом планируется снять всего на сутки. Исключение составляют случаи, когда интересы собственника представляет другой человек, но даже у него должна быть нотариальная доверенность, действительность которой можно проверить на сайте нотариальной палаты.
- Если за аренду предусмотрен депозит, в договоре должен быть прописан порядок его возврата арендатору.
- До заезда необходимо зафиксировать фото- или видеосъемкой состояние дома в присутствии собственника – чтобы при выезде с арендатора не требовали деньги за якобы поврежденное им имущество.