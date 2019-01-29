Как будет выглядеть памятник погибшим журналистам в Москве

В Москве в этом году планируют установить памятник погибшим журналистам. Скульптор Борис Черствый рассказал порталу Москва 24 о том, почему он взялся за эту работу и каким будет сам мемориал.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Памятник погибшим журналистам планируют открыть в столице совсем скоро. "В ближайшие полгода постараемся установить", – сообщил нам председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев.

По его словам, бронзовый памятник работы скульптора Бориса Черствого установят рядом с павильоном станции метро "Арбатская" Филевской линии, перед зданием министерства обороны.

Монумент создается на средства самих журналистов и меценатов, однако Павел Гусев отметил, что полностью всю сумму пока собрать не удалось. "Сейчас собрали где-то половину. Сбор уже объявляли, но будем по новой это делать. Если каждый журналист внесет хотя бы по рублю, то деньги соберем", – убежден он.

Площадку под памятник столичные власти подготовят этой весной за счет бюджета.

Скульптору же на завершение работы потребуется еще минимум три месяца. "Начали работу в сентябре. Я ориентировался на полгода, но все начало затягиваться. Если решится вопрос с финансированием, то сможем подготовить памятник за три месяца", – рассказал нам сам Борис Черствый.

"Проникся темой"

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

На высоком постаменте – восемь вытянутых фигур. У них нет лиц, пола, они беззащитны и словно свечи устремлены вверх. "Фигуры не материальны, они уже потеряли материальность, поэтому у них есть движение вверх", – поделился идеей скульптор.

Вообще Черствый мемориалов не создает – за всю творческую жизнь у него один монумент в Самаре, посвященный погибшим в Великую Отечественную войну воинам. Почему же скульптор взялся за памятник погибшим журналистам? "Переживал, когда приходили печальные вести о гибели журналистов. Прерванная жизнь не может не тронуть", – признался он.

Вначале Борис Черствый пытался найти символ, объединяющий журналистов, но не вышло. "Журналистских профессий много: тележурналисты, радио, газетные, операторы, фотокорры, и между ними нет ничего общего. Поэтому родилась идея воплотить в памятнике восемь довольно условных фигур, так как восемь – это символ бесконечности и множественности. Они показывают, что за последние годы погибло немало журналистов", – пояснил автор.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Скульптор создал эскиз, а затем модель памятника в масштабе один к десяти. К процессу подключились еще два архитектора, приступив к созданию модели в глине по частям. А уже по глиняным формам создали восковые модели для литья.

"Воск растопят, и на его место зальют металл", – пояснил Борис Черствый. Сейчас монумент порезан на части, но после того, как отольют каждую деталь в бронзе, его начнут собирать в единую композицию в натуральную величину. "Части будут свариваться, швы зачищаться, потом уберут дефекты, проведут тонировку, и после этого памятник можно будет перевозить на постоянное место и устанавливать с помощью кранов", – добавил автор.

Самоотверженные и преданные

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Свою работу Черствый собирается посвятить всем погибшим журналистам, в том числе и тем, кто погиб при трагических обстоятельствах. "Журналист всегда остается журналистом. Он везде находится в ауре профессии, все время готов к этой опасной работе. Это такой реквием по погибшим людям, самоотверженным и преданным своей профессии", – отметил он.

По его задумке, к будущему памятнику сможет прийти каждый журналист, потерявший коллегу, товарища, и вспомнить об этом человеке.

"Вначале на памятнике собирались написать: "Журналистам, погибшим при исполнении своих служебных обязанностей", потом решили все-таки сократить и написать просто: "Погибшим журналистам". По-моему, это правильно", – подчеркнул Борис Черствый.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов