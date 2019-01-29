Отсудивший у клиники полмиллиона обманутый отец рассказал о ситуации с "бывшим" сыном

Москвич Максим Анохин попал в сложную ситуацию. При помощи процедуры ЭКО его супруга смогла забеременеть и родить сына – Тимофея, но после развода выяснилось, что он не является биологическим отцом ребенка. Папой оказался любовник жены. О том, что произошло в семье Анохиных и будет ли Максим продолжать общаться с ребенком, читайте в материале портала Москва 24.

Скриншот телеканала Москва 24

Максиму Анохину удалось отсудить полмиллиона рублей у частной клиники за подмену биоматериала. Выяснилось, что жена без его ведома сделала донором своего любовника. При этом договор с клиникой заключала именно супружеская пара, а значит, по закону в выборе биологического отца должны были участвовать оба, но этого почему-то не произошло. При этом в самой клинике отрицают факт подмены и заявляют, что ничего не может быть сделано без согласия пациентов.

Портал Москва 24 связался с Максимом и выяснил, как мужчина планирует жить дальше – после этого скандала.

Вы сейчас общаетесь с бывшей женой?

Мы не общаемся. У нас был очень сложный судебный развод, алименты, ДНК-экспертиза. Человек накосячил, и врач провела любовника как мужа. У них есть определенные возможности, где они могут подсказать, как это сделать. Они это и провернули.

Когда есть любовники, мало кто потом уходит из семьи – статистика такая. В нашем случае тоже (бывшая жена. – M24) полюбила любовника, но ей не хватило смелости развестись со мной и решить все вопросы.

Но в итоге разводиться все же решили?

Ключевой момент – человек влюбился в другого. Но она не решилась, прожив в браке 12 лет, взять и уйти к другому, который ей что-то обещает: сегодня обещает, а завтра забрал обещание. Конкретики никакой не было. Она решила попробовать один раз, ну вот и случилось. А он в очередной раз слился и сказал: я из семьи не уйду. Во всех треугольниках все очень просто.

Жена спросила у врача: у меня есть любимый, я его люблю, но я в браке. Как мне недавно передали знакомые, врач ответила: вы идите налево, муж об этом не узнает, а мы вам, если что, подыграем. Вот такие врачи у нас. А потом люди случайно узнают через некоторое время, что такая может быть ситуация. Поэтому не угадаешь, попадешь к порядочному или к непорядочному врачу.

Будете ли вы принимать участие в воспитании ребенка?

Мы делали ДНК-тест, я не папа. Как я могу принимать участие в воспитании ребенка, к которому я теперь по закону не имею никакого отношения? Я душевно его принял, но по закону я никто этому ребенку, вот и все. Его воспитывает бывшая супруга со своим любовником или мужем – я не знаю сейчас формат их отношений. У него появился новый папа, он официально его биологический отец.

А чисто по-человечески попросить бывшую жену?

А как я могу влезть, на каком основании? Жена потом напишет в полицию, что я пристаю к ребенку.

Те полмиллиона рублей, который вы отсудили у клиники, на что вы их потратите?

Я хотел потратить на ребенка, который уже мой, нынешний (у Максима новая супруга, не так давно у них родился сын. – M24). Но я их верну своей бывшей супруге. Я ей должен еще пять миллионов в счет долга, который образовался во время развода при разделе имущества, и я возвращаю эти деньги. У меня сейчас полностью все средства уходят к бывшей супруге.

Я не мог ничего ровным счетом оспорить, что-то доказать. Потому что человек готов был ко всему заранее. Я попал крупно. А с меня еще хотели и алименты при всем при этом. На бизнес мой тоже претендовали.

Как вы собираетесь жить дальше?

Очень сложная ситуация, хочется забыть, с одной стороны, все это дело.