"Это не мой ребенок". Москвич отсудил у клиники полмиллиона за подмену донора

Фото: скриншот телеканал Москва 24

Москвич отсудил полмиллиона рублей у частной клиники за подмену биоматериала, передает телеканал Москва 24.

Максим Анохин c супругой 10 лет пытались завести ребенка. После неудачных попыток пара обратилась к врачам. Они сделали восемь попыток ЭКО, и последняя оказалась удачной – родился мальчик. Правда, когда супруги решили развестись, мужчина узнал, что воспитывает не своего сына, а ребенка своей супруги и ее любовника.

"А я в свой день рождения узнаю, что это не мой ребенок", – жалуется мужчина.

Как рассказал юрист Максима, жена без его ведома сделала донором своего любовника. При этом договор с клиникой заключала супружеская пара, а значит, по закону в выборе биологического отца должны были участвовать оба, но этого почему-то не произошло.

Как оказалось, это не единственный подобный случай. В этой же клинике процедуру ЭКО проводила еще одна супружеская пара. Родились близнецы, а позже выяснилось, что их биологическим отцом законный супруг не является.