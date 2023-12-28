По заслугам: кому положена 13-я зарплата в конце года

Многие россияне слышали про такое понятие, как 13-я зарплата. В некоторых компаниях этот бонус выплачивают сотрудникам в конце года. С помощью премии руководство отмечает работников, которые продемонстрировали высокий результат. Рассказываем, кто и в каком случае может рассчитывать на дополнительное материальное поощрение.



Изучаем договор

Годовой бонус, или 13-я зарплата, широко применяется на практике. Но она не закреплена в Трудовом кодексе РФ, в связи с чем не является обязательной выплатой, рассказал Москве 24 юрист, кандидат юридических наук, ассистент кафедры трудового права МГУ имени Ломоносова Андрей Потапов.

"Такая премия привлекательна для работодателей, поскольку позволяет не только стимулировать работников к долгосрочной эффективной работе и минимизировать количество увольнений в течение всего года, но и снизить налогооблагаемую базу", – объяснил эксперт.

Чтобы понять, положена ли сотруднику 13-я зарплата, нужно почитать локальные нормативные акты организации о премировании. С ними можно ознакомиться в отделе кадров.





Андрей Потапов юрист Также необходимо изучить свой трудовой договор, не зафиксирована ли соответствующая выплата там. Если и здесь ее нет, то обращаемся к действующему коллективному договору организации.

В случае отсутствия информации и там следует изучить отраслевые соглашения (у каждой отрасли оно свое). Соответствующие документы есть на сайте Минтруда. Например, такие премии предусмотрены в системах оплаты труда работодателями в авиационной промышленности и коммунальном хозяйстве.



Вопрос к начальству

Обычно годовая премия по итогам работы сотрудников выплачивается на усмотрение работодателя. Но из этого правила есть исключение.

"Применительно к годовым премиям, как правило, работодатели указывают показатели, по достижении которых работник имеет право на получение стимулирующей выплаты", – пояснил Потапов.





Андрей Потапов юрист Если работник показатели выполнил, оснований для неначисления премии нет, то ее выплата является обязательной для работодателя.

Если сотрудник выполнил все нормы, а премию не получил, то ему следует обратиться к руководству за разъяснениями. Если урегулировать разногласие не получилось, то стоит идти в суд.

Юрист обратил внимание, что получить 13-ю зарплату могут и те работники, кто решил уволиться в этом году.





Андрей Потапов юрист Выплата должна быть назначена, если премия привязана к достижению определенных показателей (KPI) и они были достигнуты.

При этом на момент начисления и выдачи премии необязательно состоять в трудовых отношениях с нанимателем. Например, если сотрудник уволился в ноябре, но выполнил KPI за полугодие, то бонус должны выплатить пропорционально отработанному времени. Если же премия не привязана к показателям эффективности, то итоговое решение остается за работодателем.

