Флористы рассказали, как собрать бюджетный букет учителю к 1 сентября

Дарить цветы учителям на 1 сентября собираются около 70% школьников, рассказали аналитики. Большинство родителей планируют потратить на букет от одной до пяти тысяч рублей. Во сколько обойдутся цветы для педагога в этом году и можно ли собрать недорогой и при этом красивый букет – в материале Москвы 24.

Бюджет на традицию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Дарить букет классному руководителю на 1 сентября планируют 19% школьников. Еще 23% преподнесут цветы нескольким преподавателям, следует из результатов опроса компании "Росгосстрах" и банка "Открытие". Кроме того, 28% респондентов собираются поучаствовать в покупке общего букета от всего класса.

При этом 29% учеников вообще не будут дарить цветы учителям на День знаний. За год количество отказавшихся от этой традиции выросло на 11%, отметили аналитики.

До тысячи рублей за букет планируют потратить 38% опрошенных, еще 16% – от одной до трех тысяч. При этом каждый четвертый россиянин закладывает в бюджет от трех до пяти тысяч рублей. Еще 11% ничего не потратят на букет, собрав его у себя в саду.

Самыми популярными цветами на 1 сентября стали гладиолусы (20%), хризантемы (19%) и розы (13%). Еще 17% россиян собирают микс из разных бутонов, говорится в результатах исследования.

Бюджетно можно?

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Владелица цветочного магазина Елена Золотарева в разговоре с Москвой 24 отметила, что в последние годы родители чаще всего покупают один букет от класса за пять-шесть тысяч рублей.





Елена Золотарева владелица цветочного магазина Однако мамы первоклассников все равно остаются верными традициям и приобретают небольшие композиции классным руководителям. В том числе и для того, чтобы сделать красивое фото школьника. Средняя стоимость такого букета – 2,5 тысячи.

При этом Золотарева подчеркнула, что в последние годы спрос на покупку букетов ко Дню знаний действительно упал. С этим соглашается и владелец цветочной сети Андрей Козьяков.

"С тех пор как стали отказываться от букетов для учителя, спрос упал раза в четыре. Мы больше не делаем огромные поставки, как раньше. Для нас уже несколько лет это – обычный день. Но многие родители все равно хотят поздравить учителей и, как правило, покупают один букет от класса", – рассказал он Москве 24.

По словам предпринимателя, достойную большую композицию в подарок учителю реально собрать и за 2,5–3,5 тысячи рублей. Например, из подсолнухов, ромашек, зелени или кенийских роз.





Андрей Козьяков владелец цветочной сети Приличный бюджетный вариант букета можно собрать за 2,5 тысячи. Там будет три подсолнуха, ромашки, зелень. Но родители чаще всего тратят по 3,5 тысячи. Он может состоять из 25 кенийских роз.

Он также посоветовал покупать букет 30 августа, так как на следующий день в магазинах может быть много покупателей. Откладывать это на утро 1 сентября точно не стоит: не все точки открываются слишком рано, поэтому можно просто не успеть до школьной линейки, объяснил Козьяков.

