Флористы рассказали, как собрать бюджетный букет учителю к 1 сентября

Дарить цветы учителям на 1 сентября собираются около 70% школьников, рассказали аналитики. Большинство родителей планируют потратить на букет от одной до пяти тысяч рублей. Во сколько обойдутся цветы для педагога в этом году и можно ли собрать недорогой и при этом красивый букет – в материале Москвы 24.
Бюджет на традицию
Дарить букет классному руководителю на 1 сентября планируют 19% школьников. Еще 23% преподнесут цветы нескольким преподавателям, следует из результатов опроса компании "Росгосстрах" и банка "Открытие". Кроме того, 28% респондентов собираются поучаствовать в покупке общего букета от всего класса.
При этом 29% учеников вообще не будут дарить цветы учителям на День знаний. За год количество отказавшихся от этой традиции выросло на 11%, отметили аналитики.
До тысячи рублей за букет планируют потратить 38% опрошенных, еще 16% – от одной до трех тысяч. При этом каждый четвертый россиянин закладывает в бюджет от трех до пяти тысяч рублей. Еще 11% ничего не потратят на букет, собрав его у себя в саду.
Самыми популярными цветами на 1 сентября стали гладиолусы (20%), хризантемы (19%) и розы (13%). Еще 17% россиян собирают микс из разных бутонов, говорится в результатах исследования.
Бюджетно можно?
Владелица цветочного магазина Елена Золотарева в разговоре с Москвой 24 отметила, что в последние годы родители чаще всего покупают один букет от класса за пять-шесть тысяч рублей.
При этом Золотарева подчеркнула, что в последние годы спрос на покупку букетов ко Дню знаний действительно упал. С этим соглашается и владелец цветочной сети Андрей Козьяков.
"С тех пор как стали отказываться от букетов для учителя, спрос упал раза в четыре. Мы больше не делаем огромные поставки, как раньше. Для нас уже несколько лет это – обычный день. Но многие родители все равно хотят поздравить учителей и, как правило, покупают один букет от класса", – рассказал он Москве 24.
По словам предпринимателя, достойную большую композицию в подарок учителю реально собрать и за 2,5–3,5 тысячи рублей. Например, из подсолнухов, ромашек, зелени или кенийских роз.
Он также посоветовал покупать букет 30 августа, так как на следующий день в магазинах может быть много покупателей. Откладывать это на утро 1 сентября точно не стоит: не все точки открываются слишком рано, поэтому можно просто не успеть до школьной линейки, объяснил Козьяков.
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