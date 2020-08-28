Эксперты дали советы, как выбрать жилье для аренды в Подмосковье

Летний дачный сезон уже почти завершился, однако москвичи продолжают активно интересоваться съемом жилья в Подмосковье. Об этом говорят данные экспертов в области недвижимости. Разбираемся, почему спрос на загородные дома до сих пор высок, а также где и за сколько сейчас можно подобрать достойный вариант.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Осень не помеха?

За август 2020 года количество просмотров объявлений о сдаче загородных домов в аренду выросло на 32% в сравнении с этим же месяцем прошлого года, посчитали в ЦИАН. Согласно их данным, максимальный прирост наблюдался во вторую и четвертую недели месяца.

По словам главного эксперта аналитического центра ЦИАН Виктории Кирюхиной, клиенты проявляют высокую заинтересованность, даже несмотря на приближающуюся осень.

В "Avito. Недвижимость" сообщили, что в первую неделю августа спрос на аренду загородной недвижимости превысил прошлогодний на 60%, во вторую неделю – на 49%, в третью – на 55%.



К спросу аналитики сервиса Avito относят запрос контактов в объявлении: пользователь должен не только открыть объявление, но и кликнуть по кнопке, чтобы узнать номер телефона арендодателя. В ЦИАН же в подсчете используют просто открытие страницы с объявлением. Была ли по факту совершена сделка после просмотра на сайте, в сервисах не отслеживают.



Особую популярность у пользователей Avito имеет аренда домов – 74%, на втором месте – дачи (15%). Несмотря на высокий спрос, стоимость аренды дачного домика с участком за год осталась прежней – 25 тысяч рублей за месяц. А вот ценник на аренду загородных домов, наоборот, вырос: с 30–34 до 39 тысяч рублей.

Значительно выросли и цены на съем коттеджей. Если в 2019 году в последние недели августа их сдавали в среднем за 80 тысяч рублей, то сейчас – 100 тысяч рублей в месяц. Арендовать таунхаусы вместо 65 тысяч рублей теперь можно только за 75 тысяч.

В свою очередь, традиционные агентства недвижимости пока не наблюдают роста в спросе на загородную недвижимость. По их статистике, в августе спрос на аренду даже был ниже, чем в прошлом году. При этом в несколько раз выросло количество обращений от самих собственников с предложением сдать загородный дом.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Не ошибиться с выбором

Гендиректор "Центра загородной недвижимости" Сергей Ганусов рассказал Москве 24, что наибольшим спросом пользуются загородные дома на расстоянии до 30 километров от города. По его словам, это обусловлено возможностью комфортно добираться до работы.

"Наибольшим спросом пользуются дома, которые можно снять до 100 тысяч рублей с возможность постоянного проживания. От 60 до 100 тысяч рублей – это как раз то, что пользуется наибольшим популярностью, за исключением того, что идет до 50 тысяч – это уже экономсегмент. Когда мы говорим про дома под ключ, то это все-таки от 60 до 100–150 тысяч рублей в месяц", – пояснил эксперт.





Сергей Ганусов гендиректор "Центра загородной недвижимости" По спросу территориально все равномерно, но есть только различия в цене: преимущественно на западе всегда выше цена, восток и юго-восток дешевле. Аналогичные дома на западе или, например, на Горьковском шоссе – просто несоизмеримые цифры – в два-три раза может отличаться цена как продажи, так и аренды. Так, прекрасный дом на Горьковском шоссе – 70 тысяч в месяц, на западе такой же можно сдавать за 300 тысяч.

Ганусов отметил, что к августу спрос на загородную недвижимость заметно упал, но он все равно выше, чем в прошлом году, примерно на 20–30%.

"Это еще связано с тем, что не вся заграница открылась. Плюс интересуются те, кто уже воспользовался арендой, или знакомые, которые рассказали другим, как это интересно и как отличается от проживания в мегаполисе. Поэтому, конечно, у кого есть возможность и средства, в этом направлении двигаются", – подчеркнул риелтор.





Сергей Ганусов гендиректор "Центра загородной недвижимости" В период пандемии было выбрано все, вплоть до дальнего Подмосковья, снимали уже там, где есть.

Эксперт также пояснил, что при съеме недвижимости на длительный срок следует обратить внимание на работу всех коммуникаций, особенно важно уделить внимание приемке вещей.

"Чтобы не возникло конфликта потому, что придется потом компенсировать порчу имущества, которое вы на самом деле не испортили. Также немаловажным фактором является шум – это как раз то, из-за чего и едут из мегаполиса. Если вы сняли дом и потом только узнали, что рядом строится сосед, ну, это будет подстава, говоря простым языком", – подчеркнул Ганусов.



Фото: портал мэра и правительства Москвы



Сергей Ганусов гендиректор "Центра загородной недвижимости" Естественно, важна и юридическая составляющая: убедитесь, что дом вам сдает собственник, а не неустановленное лицо. Также желательно смотреть карту экологической местности, чтобы рядом не было свалок.

Эксперт по недвижимости Олег Бендриков добавил, что арендатору загородного дома надо обратить внимание на документы собственника, на земельный участок, обговорить и посмотреть платежки за коммунальные услуги. По его словам, это важно, поскольку ежемесячное обслуживание дома может ощутимо сказаться на кармане.