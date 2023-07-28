Три рецепта необычных заготовок на зиму

Удобно, когда есть проверенные рецепты, по которым можно уверено крутить заготовки каждый сезон. Но иногда душа требует творчества. Как сделать необычные заготовки на зиму – в материале Москвы 24.
Помидоры с виноградом
Такой неожиданный тандем – отличный способ удивить гостей. Сам виноград становится прекрасной закуской, а помидоры приобретают пикантный вкус и аромат. Виноград можно использовать любой, но именно темные сорта придадут заготовке приятный насыщенный оттенок.
Из расчета на одну двухлитровую банку нужно взять:
- 1,5 килограмма помидоров;
- 500 граммов винограда;
- 5 горошков черного перца;
- 4 веточки базилика;
- 2 зубчика чеснока;
- 2 столовые ложки уксуса 9%;
- 4 столовые ложки сахара;
- столовую ложку соли;
- 4 веточки петрушки.
В стерилизованную банку надо положить горошки перца, базилик, чеснок, а затем уложить слоями помидоры с виноградом. Сверху добавить веточки петрушки.
Теперь в банку следует налить до горлышка крутой кипяток, накрыть ее стерильными крышками для закатки и оставить на 15 минут. Затем воду из банки надо слить в кастрюлю, добавить в нее сахар, соль и довести до кипения. В банку налить уксус, полностью залить ее получившимся горячим маринадом и закатать.
Огурцы с красной смородиной
Кроме того, что такая заготовка выглядит очень эффектно, ее еще и делают без уксуса – ягоды дают необходимую кислоту. Для заготовки в одной двухлитровой банке понадобится:
- 10–12 штук огурцов;
- 400 граммов красной смородины;
- 5 зубчиков чеснока;
- 10 горошков черного перца;
- зонтик укропа;
- чайная ложка семян горчицы;
- столовая ложка соли;
- чайная ложка сахара.
В стерилизованную банку следует положить чеснок, горошки перца, горчицу, укроп и несколько веточек с ягодами смородины. А затем плотно уложить огурцы, также добавляя между ними смородину. Банку необходимо залить кипятком, закрыть прокипяченной крышкой и оставить на 15 минут. После этого воду нужно слить в кастрюлю, добавить в нее соль и сахар, довести до кипения, сразу залить кипящим маринадом заготовку и закатать банку крышкой.
Луковое варенье
Неожиданно, однако из лука получается действительно вкусное варенье. Правда, использовать его лучше не как десерт, а как заправку к мясным блюдам. Для приготовления понадобятся:
- 700 граммов красного лука;
- 250 граммов сахара;
- 2 столовые ложки растительного масла;
- 2 столовые ложки красного сухого вина;
- 3 столовые ложки винного уксуса.
Лук следует нарезать тонкими полукольцами и обжарить на масле до золотистого оттенка. Затем добавить сахар, вино, уксус и оставить томиться массу на медленном огне два-три часа, периодически перемешивая. Когда варенье будет готово, надо разложить его по стерилизованным банкам и закатать их.
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