Три рецепта необычных заготовок на зиму

Удобно, когда есть проверенные рецепты, по которым можно уверено крутить заготовки каждый сезон. Но иногда душа требует творчества. Как сделать необычные заготовки на зиму – в материале Москвы 24.

Помидоры с виноградом

Такой неожиданный тандем – отличный способ удивить гостей. Сам виноград становится прекрасной закуской, а помидоры приобретают пикантный вкус и аромат. Виноград можно использовать любой, но именно темные сорта придадут заготовке приятный насыщенный оттенок.

Из расчета на одну двухлитровую банку нужно взять:

1,5 килограмма помидоров;

500 граммов винограда;

5 горошков черного перца;

4 веточки базилика;

2 зубчика чеснока;

2 столовые ложки уксуса 9%;

4 столовые ложки сахара;

столовую ложку соли;

4 веточки петрушки.

В стерилизованную банку надо положить горошки перца, базилик, чеснок, а затем уложить слоями помидоры с виноградом. Сверху добавить веточки петрушки.

Теперь в банку следует налить до горлышка крутой кипяток, накрыть ее стерильными крышками для закатки и оставить на 15 минут. Затем воду из банки надо слить в кастрюлю, добавить в нее сахар, соль и довести до кипения. В банку налить уксус, полностью залить ее получившимся горячим маринадом и закатать.

Огурцы с красной смородиной

Кроме того, что такая заготовка выглядит очень эффектно, ее еще и делают без уксуса – ягоды дают необходимую кислоту. Для заготовки в одной двухлитровой банке понадобится:

10–12 штук огурцов;

400 граммов красной смородины;

5 зубчиков чеснока;

10 горошков черного перца;

зонтик укропа;

чайная ложка семян горчицы;

столовая ложка соли;

чайная ложка сахара.

Луковое варенье

В стерилизованную банку следует положить чеснок, горошки перца, горчицу, укроп и несколько веточек с ягодами смородины. А затем плотно уложить огурцы, также добавляя между ними смородину. Банку необходимо залить кипятком, закрыть прокипяченной крышкой и оставить на 15 минут. После этого воду нужно слить в кастрюлю, добавить в нее соль и сахар, довести до кипения, сразу залить кипящим маринадом заготовку и закатать банку крышкой.

Неожиданно, однако из лука получается действительно вкусное варенье. Правда, использовать его лучше не как десерт, а как заправку к мясным блюдам. Для приготовления понадобятся:

700 граммов красного лука;

250 граммов сахара;

2 столовые ложки растительного масла;

2 столовые ложки красного сухого вина;

3 столовые ложки винного уксуса.

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Лук следует нарезать тонкими полукольцами и обжарить на масле до золотистого оттенка. Затем добавить сахар, вино, уксус и оставить томиться массу на медленном огне два-три часа, периодически перемешивая. Когда варенье будет готово, надо разложить его по стерилизованным банкам и закатать их.