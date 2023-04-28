Клиника "Эксимер" отметила 25-летие работы в России

Платон в своих философских трактатах писал: "Из органов боги прежде всего устроили светоносные глаза". По его мнению, зрение – важнейшее из чувств, благодаря которому "мы можем видеть круговращение неба, чтобы упорядочивать круговращения собственного ума". За тысячелетия желание людей хорошо видеть нисколько не ослабло. В 1998 году, меньше чем через 10 лет после того, как человеку была выполнена первая операция по исправлению близорукости при помощи эксимерного лазера, в Москве открылся "Центр лазерной коррекции зрения "Эксимер".

Фото: пресс-служба "Эксимер"

Начало нового бизнеса в череде экономических потрясений 1998 года было весьма рискованным делом. Нынешнее поколение пациентов клиники, конечно же, не помнит купюр с номиналом в миллионы рублей, которые обменивались в том году на новые в соотношении 1 000:1, бюджетного кризиса, лавинообразного падения рубля, череды смены глав правительства. В условиях дефицита бюджетных ресурсов, необходимых для обеспечения всеобщей бесплатной медицинской помощи, российская государственная медицина была не в состоянии обеспечить пациентов лечением на современном уровне. Люди были вынуждены годами стоять в очередях на операцию или отправляться на лечение за рубеж.

Основная идея основателей клиники "Эксимер" была (и является актуальной по настоящий момент) сделать качественную медицинскую помощь доступной широким слоям населения. Для ее реализации на протяжении всей истории существования клиники приобретается лучшее оборудование и привлекаются надежные специалисты, готовые работать с самыми прогрессивными технологиями.

В течение первых пяти лет работы клиники "Эксимер" открылись новые направления офтальмологических услуг: микрохирургическое – выполнение сложнейших оперативных вмешательств на органе зрения (лечение катаракты, глаукомы, патологий роговицы, заболеваний сетчатки и т. п.); детское – весь комплекс офтальмологических услуг для детей: диагностика, профилактика, лечение глазных заболеваний, специализированный салон оптической коррекции зрения.

Современная офтальмология – одна из самых технологичных отраслей медицины. Ежегодно появляются новые методики, оборудование, материалы. И если раньше разрыв между разработкой новых технологий на Западе и началом их внедрения в России исчислялся десятилетиями, то сегодня в клинике "Эксимер" начинают применение технологических новшеств практически одновременно с ведущими европейскими клиниками.

Фото: пресс-служба "Эксимер". Медицинский директор Кирилл Борисович Першин

Многие технологии и оборудование специалисты клиники "Эксимер" начали использовать первыми в России: здесь был предложен новый комплексный подход к диагностике; именно в "Эксимере" впервые началось массовое использование лазерных технологий в коррекции зрения; в клинике первыми стали оперировать катаракту амбулаторно; были пионерами в активном использовании фемтосекундных технологий в лазерной коррекции зрения, в хирургии катаракты, в операциях на роговице.



Клиника "Эксимер" – полный спектр услуг по восстановлению зрения

26 лазеров последнего поколения

106 врачей в штате



Сегодня "Эксимер" – многопрофильная офтальмологическая клиника, в которой оказывается высокотехнологичная помощь по разным направлениям глазной патологии. В одном здании единовременно пациент может получить консультации нескольких специалистов, а при необходимости может быть проведен консилиум врачей. В клинике используется современное оборудование, позволяющее получить оптимальные зрительные характеристики при аномалиях рефракции, катаракте, глаукоме, заболеваниях сетчатки, патологиях роговицы. Чтобы обеспечить высочайший уровень безопасности, используются самые современные системы контроля состояния пациента во время вмешательства, а операционные залы соответствуют строгим мировым стандартам стерильности.



И развитие продолжается – специалисты модифицируют устаревшие методики, берут на вооружение вновь появившиеся, и на сегодняшний день каждому пациенту может быть предложен тот способ решения его проблемы со зрением, который будет для него наилучшим.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

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