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Общество

11:05

Варенья и соленья на дому: 9 лайфхаков для заготовок на зиму

общество

Пришла осень, а это значит, самое время начать заготавливать собранный на даче или приобретенный в магазине урожай. Делимся полезными секретами по выбору плодов и процессу готовки и тонкостями получения лучшего вкуса для ваших домашних заготовок.

Варенье

Фото: "ВЛАВКЕ"

Чтобы варенье получилось однородным и вкусным, рекомендуем воспользоваться следующими лайфхаками.

1. Выбирайте плоды одинаковой степени зрелости. Спелые ягоды и фрукты обычно окрашены равномерно и более яркие, чем недозрелые. Если смешать их в одной банке, то вкус будет неоднородным: одни кусочки мягкие, другие – грубые. Недозрелые плоды можно использовать только для приготовления некоторых видов варенья – из абрикосов, айвы, груш и крыжовника.

2. Не готовьте варенье в медной посуде. Во фруктах и ягодах находится кислота, которая может растворять окиси меди. В результате на варенье образуется неприятный темный налет. Кроме того, при контакте с медью разрушается витамин С – одно из главных достоинств ягод и фруктов.

3. Не переваривайте. Если готовить варенье чуть дольше необходимого, оно меняет цвет и вкус и теряет свой волшебный аромат. Понять, что варенье готово, можно по двум признакам: оно стало полупрозрачным, а в центре начала собираться пенка – значит, можно снимать кастрюлю с плиты.

Если боитесь ошибиться в пропорциях или не расположены к готовке, поручите это профессионалам. Варенье собственного производства можно купить, например, "ВЛАВКЕ". Оно не содержит консервантов и красителей. В основе клубничного варенья – только свежие ягоды клубники и сахар. Любители десертов без термической обработки могут попробовать малину, протертую с сахаром. Здесь сохранены все полезные свойства ягоды. Сладкие десерты отлично подойдут к сырникам, творогу и блинчикам.

Вяленые помидоры

Фото: "ВЛАВКЕ"

Любимая закуска получится еще пикантнее, если следовать этим правилам.

1. Выбирать помидоры для сушки лучше те, которые вызрели на солнце, а не в парнике. У таких плодов будет более тонкий и выраженный аромат. Хорошо подойдут помидоры сливовидных сортов с ровной поверхностью, неперезревшие и без пятен на кожице. Они содержат меньше сока и семян, поэтому будут лучше засушиваться.

2. Если очистить помидоры от кожицы, они будут сушиться быстрее. Но если ее оставить, помидоры будут лучше держать форму и вкус получится пикантнее.

3. Чтобы сушеные помидоры не испортились, в самом начале их можно посыпать крупной морской солью. Она должна пропитать все томаты и не дать им сгнить.

Также можно оценить лучшие рецепты и распробовать новый вкус, купив готовые вяленые томаты в пряном масле у проверенных производителей. Хорошей закуской станут классические вяленые помидоры с оливковым маслом, ароматными приправами и специями. Еще один осенний вариант – помидоры в собственном соку. Это низкокалорийный продукт, который сохраняет в себе практически все витамины. Такие томаты можно добавлять в супы, мясные блюда и запеканки.

Кабачковая икра

Фото: "ВЛАВКЕ"

Говорят, если никто в августе не подарил вам кабачок, считайте, что вы одинокий человек. Но это легко исправить, купив кабачковую икру у фермеров. Она богата пектинами, которые способствуют выводу из организма токсинов, канцерогенов и холестерина, а также нормализуют флору кишечника и защищают слизистую желудка.

Если все-таки вы решили готовить кабачковую икру сами, ловите три полезных лайфхака.

1. Чтобы превратить икру в гладкое пюре, сначала прокрутите сырые кабачки через мясорубку или измельчите в блендере и только потом тушите.

2. Сам по себе кабачок не обладает ярко выраженным вкусом, поэтому в икру можно смело добавлять баклажан, тыкву, сельдерей и некоторые сорта яблок, предварительно измельчив их в блендере. Некоторые даже добавляют картошку и говорят, что получается довольно вкусно.

3. Главный секрет приготовления – накрыть горячие банки с икрой полотенцем или плотной тканью, чтобы тепло сохранялось как можно дольше. Тогда процесс консервации завершится быстрее.

Из осеннего урожая можно приготовить десятки вариаций солений и блюд. При этом интересно не только самостоятельно варить варенье и заготавливать банки на зиму, но и пробовать то, что делают другие. Необычной закуской станет морковный хумус, в котором сладковатый вкус моркови сочетается с нутом, семенами подсолнечника и кунжутным соусом. Дополнительные элементы в составе не только придадут особый вкус, но и наполнят хумус витаминами и минералами.

И куда же без традиционных маринованных огурцов, которые можно есть всю зиму, добавлять в салаты, горячие блюда и супы. Пряность огурчикам придают ароматные специи, зелень и немного уксуса. Закуска богата магнием, фосфором и витамином С, что позволит поддерживать организм здоровым в самые холодные дни. Эти и другие продукты собственного производства можно приобрести "ВЛАВКЕ".

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