Синоптики прогнозируют опасное солнце в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил об опасном ультрафиолетовом излучении в ряде регионов в ближайшие три дня. Рассказываем о причинах аномальной погоды, а также о правилах безопасного поведения.

Высокое ультрафиолетовое излучение

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Опасное солнце ожидается в нескольких регионах России в ближайшие три дня. Речь идет об Орловской, Брянской, Воронежской, Курской областях, Ставропольском, Краснодарском, Приморском краях, Адыгее и Забайкалье. Там прогнозируется высокий индекс ультрафиолета, который, по словам Вильфанда, в начале недели будет достигать условной оценки 7 и более.

"Ультрафиолетовая радиация зависит от количества озона, которое содержится в столбе воздуха. Опасность поджидает регионы, где будет наблюдаться максимальное содержание озона в нижних слоях стратосферы в начале недели", – пояснил Вильфанд в беседе с Москвой 24.

Кроме того, благоприятную среду для излучения создаст отсутствие облаков, которые в обычное время поглощают часть опасных лучей. Кстати, такая ситуация на небе приведет и к повышению среднесуточной температуры.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра Как правило, высокие значения ультрафиолетового индекса и высокие значения температуры совпадают. Таким образом? в перечисленных регионах стоит ожидать малооблачную погоду, интенсивное излучение и повышенную температуру – около 35 градусов.

Причем, по словам эксперта, наибольшая опасность ожидает черноморское побережье Краснодарского края, а также южные районы Северо-Кавказского федерального округа. "Правда, это не означает какую-то суперневероятную угрозу. Просто стоит быть особенно аккуратными в эти дни", – отметил Вильфанд.

Нездоровый загар

Метеоролог настаивает, что в перечисленных регионах несколько дней следует избегать длительного нахождения на солнце. В противном случае можно получить солнечный удар и ожоги кожи. "Это очень опасно, потому что поражения на коже возникают при таком индексе очень быстро", – пояснил Вильфанд.

По словам кандидата медицинских наук и врача-педиатра Евгения Тимакова, в группе риска прежде всего находятся дети до 5 лет и пожилые люди после 50 лет. "Ожег ожегу рознь. Сильное излучение может привести к глубоким повреждениям кожи, что вызовет отек пораженного места и даже появление волдырей. Все равно, что кипятком ошпариться", – заявил медик в беседе с Москвой 24.

Однако даже это не самое страшное воздействие излучения на человеческий организм. "Ультрафиолет содержит опасные альфа-лучи, которые, кстати, могут доходить до кожи человека даже в облачную погоду. И ожоги – это мелочи по сравнению с онкологическими заболеваниями, которые они могут провоцировать", – заявил Тимаков.





Евгений Тимаков кандидат медицинских наук, врач-терапевт Они поражают подкожный слой эпидермиса, глубокий слой, причем зачастую человек даже не чувствует этого. А как следствие, мы имеем риск развития онкологических заболеваний. Кроме того, после перенесенных вирусных заболеваний кожи, например герпеса, долгое нахождение под ультрафиолетом несет риск развития лейкозов.

Также не стоит недооценивать риски солнечного удара. Особенно он опасен для маленьких детей, так как его не сразу можно диагностировать. "Ребенок не сможет объяснить, что у него кружится голова и что он, кажется, перегрелся. А это может привести к серьезным последствиям для маленького организма", – объяснил Тимаков.

Поэтому врач советует родителям внимательнейшим образом наблюдать за поведением детей на солнце. Плаксивость, неадекватное поведение – первые и самые яркие признаки перегрева. "Первое, что нужно сделать и детям, и взрослым, уйти с солнца в тенек, желательно в прохладное помещение, умыться холодной водой. А дальше – покой", – рассказал медик.

Правила безопасного поведения

В целом медики не советуют задерживаться под солнцепеком не только людям из группы риска, но и всем остальным. "От долгого нахождения на солнце кожа теряет свою защитную функцию, а также становится сухой и сморщенной, изменяется структура кожи", – заявил Тимаков. Особенно это касается солнечных дней с высоким уровнем ультрафиолетового излучения.

Тем не менее даже в это время можно насладиться солнышком безопасно. "Для загара подойдет время и с 8 до 10 утра и с 4 до 7 вечера", – рассказал врач-педиатр. При этом он упомянул об еще одном временном промежутке, когда загар станет не просто менее опасным, но даже полезным.





Евгений Тимаков кандидат медицинских наук, врач-педиатр Помимо альфа-лучей, ультрафиолет содержит и бета-лучи, которые очень полезны для человека, так как провоцируют выработку витамина D в организме. Для такого загара подойдет время с 11 утра до двух часов дня. При этом пробыть на солнце нужно не более 10 минут.

В то же время Вильфанд посоветовал воздержаться от нахождения на солнце в обед в начале недели – даже ради насыщения витаминами. "В полуденные часы, примерно с 11 утра и до двух часов дня, лучше на солнце не выходить вообще в перечисленных регионах. Сильные ожоги можно получить даже за 10 минут", – пояснил глава Гидрометцентра.

Если есть крайняя необходимость, то из дома лучше выходить в рубашке с длинным рукавом, в шляпе с широкими полями, а также нанести на кожу крем с высоким уровнем защиты.



