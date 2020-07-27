Синоптики прогнозируют опасное солнце в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил об опасном ультрафиолетовом излучении в ряде регионов в ближайшие три дня. Рассказываем о причинах аномальной погоды, а также о правилах безопасного поведения.
Высокое ультрафиолетовое излучение
Опасное солнце ожидается в нескольких регионах России в ближайшие три дня. Речь идет об Орловской, Брянской, Воронежской, Курской областях, Ставропольском, Краснодарском, Приморском краях, Адыгее и Забайкалье. Там прогнозируется высокий индекс ультрафиолета, который, по словам Вильфанда, в начале недели будет достигать условной оценки 7 и более.
"Ультрафиолетовая радиация зависит от количества озона, которое содержится в столбе воздуха. Опасность поджидает регионы, где будет наблюдаться максимальное содержание озона в нижних слоях стратосферы в начале недели", – пояснил Вильфанд в беседе с Москвой 24.
Кроме того, благоприятную среду для излучения создаст отсутствие облаков, которые в обычное время поглощают часть опасных лучей. Кстати, такая ситуация на небе приведет и к повышению среднесуточной температуры.
Причем, по словам эксперта, наибольшая опасность ожидает черноморское побережье Краснодарского края, а также южные районы Северо-Кавказского федерального округа. "Правда, это не означает какую-то суперневероятную угрозу. Просто стоит быть особенно аккуратными в эти дни", – отметил Вильфанд.
Нездоровый загар
Метеоролог настаивает, что в перечисленных регионах несколько дней следует избегать длительного нахождения на солнце. В противном случае можно получить солнечный удар и ожоги кожи. "Это очень опасно, потому что поражения на коже возникают при таком индексе очень быстро", – пояснил Вильфанд.
По словам кандидата медицинских наук и врача-педиатра Евгения Тимакова, в группе риска прежде всего находятся дети до 5 лет и пожилые люди после 50 лет. "Ожег ожегу рознь. Сильное излучение может привести к глубоким повреждениям кожи, что вызовет отек пораженного места и даже появление волдырей. Все равно, что кипятком ошпариться", – заявил медик в беседе с Москвой 24.
Однако даже это не самое страшное воздействие излучения на человеческий организм. "Ультрафиолет содержит опасные альфа-лучи, которые, кстати, могут доходить до кожи человека даже в облачную погоду. И ожоги – это мелочи по сравнению с онкологическими заболеваниями, которые они могут провоцировать", – заявил Тимаков.
Также не стоит недооценивать риски солнечного удара. Особенно он опасен для маленьких детей, так как его не сразу можно диагностировать. "Ребенок не сможет объяснить, что у него кружится голова и что он, кажется, перегрелся. А это может привести к серьезным последствиям для маленького организма", – объяснил Тимаков.
Поэтому врач советует родителям внимательнейшим образом наблюдать за поведением детей на солнце. Плаксивость, неадекватное поведение – первые и самые яркие признаки перегрева. "Первое, что нужно сделать и детям, и взрослым, уйти с солнца в тенек, желательно в прохладное помещение, умыться холодной водой. А дальше – покой", – рассказал медик.
Правила безопасного поведения
В целом медики не советуют задерживаться под солнцепеком не только людям из группы риска, но и всем остальным. "От долгого нахождения на солнце кожа теряет свою защитную функцию, а также становится сухой и сморщенной, изменяется структура кожи", – заявил Тимаков. Особенно это касается солнечных дней с высоким уровнем ультрафиолетового излучения.
Тем не менее даже в это время можно насладиться солнышком безопасно. "Для загара подойдет время и с 8 до 10 утра и с 4 до 7 вечера", – рассказал врач-педиатр. При этом он упомянул об еще одном временном промежутке, когда загар станет не просто менее опасным, но даже полезным.
В то же время Вильфанд посоветовал воздержаться от нахождения на солнце в обед в начале недели – даже ради насыщения витаминами. "В полуденные часы, примерно с 11 утра и до двух часов дня, лучше на солнце не выходить вообще в перечисленных регионах. Сильные ожоги можно получить даже за 10 минут", – пояснил глава Гидрометцентра.
Если есть крайняя необходимость, то из дома лучше выходить в рубашке с длинным рукавом, в шляпе с широкими полями, а также нанести на кожу крем с высоким уровнем защиты.
Солнце сфотографировали с наиболее близкого расстояния