Эксперты рассказали, как выбрать кондиционер в квартиру

С приходом жары многие задумываются о приобретении кондиционеров, а тем, у кого они уже установлены, стоит запланировать их диагностику и очистку. Рассказываем, какая ситуация на рынке, на что обратить внимание перед покупкой и как часто делать ТО.

Что с ценами?

На данный момент на рынке климатической техники и оборудования дефицита товаров нет, уверяют эксперты. "Если в феврале сплит-система мощностью 2,5 киловатта стоила порядка 40–45 тысяч рублей, то сейчас цена опустилась до в среднем 30 тысяч. Правда, некоторые бренды ушли: их практически не найти или ценники очень высокие", – рассказал Москве 24 руководитель климатической компании Леонид Кучин.

По его словам, средний монтаж оборудования с комплектующими сплит-системы мощностью 1–2,5 киловатта стоит около 15 тысяч рублей. Специалист по климатической технике Валерий Метко добавил, что в связи с высокой температурой за окном монтаж может обойтись и в 20 тысяч, если систему нужно поставить срочно.

В настоящий момент эконом-варианты обойдутся покупателям в 32–35 тысяч рублей вместе с установкой, средний класс – в 55–75 тысяч, премиальный – еще дороже.

Как выбрать

При покупке климатической техники эксперты советуют в первую очередь обратить внимание на мощность, которая зависит от площади помещения. Например, если это 20 квадратных метров, то мощность должна быть 2,5 киловатта, а если 13–15 квадратных метров – 2 киловатта. Также важный показатель – наличие инвентора.

"У инвенторного более плавный выход на производительность, он лучше поддерживает температуру. У неинверторных не так хорошо регулируется температура, у них более высокие энергозатраты. Еще один минус в том, что в материалах используется более дешевый пластик", – подчеркнул Кучин.

Покупателям нужно иметь в виду и энергопотребление устройства, плюс шумовые характеристики внутреннего блока. Одни из самых низких по громкости – 19–21 децибела, а наиболее энергоэффективные – класса А. Они обойдутся несколько дороже конкурентов, зато помогут экономить на счетах за электричество.



Валерий Метко специалист по климатической технике Я бы посоветовал японских и корейских производителей. На рынке также много китайских марок, и они делают уже не хуже. Тем более что большинство кондиционеров собирается тоже в Китае.

Кроме того, качественное оборудование при профессиональной установке и периодическом обслуживании практически не ломается (средний срок службы – 20–30 лет).

Сколько стоит ТО

Тем, у кого уже установлена сплит-система, необходимо ее периодически обслуживать. Эксперты советуют перед началом сезона включить кондиционер и дать ему поработать в течение одного-двух часов. Если он хорошо охлаждает или обогревает (в зависимости от режима), на нем не образовывается наледь, с него не капает жидкость и нет неприятных запахов, то делать ничего не надо.

"Если есть неприятный запах, то значит, в кондиционере появились бактерии. Поэтому нужно заказать чистку и обработку специальными средствами. В большинстве случаев компании предлагают поверхностную чистку, но лучше выбирать полную. В этом случае часть внутреннего блока нужно будет разобрать до вентилятора", – пояснил Метко. Обойдется это в среднем в 3–5 тысяч рублей.



Валерий Метко специалист по климатической технике Если бы люди увидели, что происходит с кондиционером, если долго его не чистить, они бы ужаснулись. Грубо говоря, там появляется новая жизнь.

Однако почистить фильтры внутреннего блока можно и самостоятельно: для этого просто нужно их снять и промыть под водой. То же самое можно сделать, если загрязнен теплообменник наружного блока. Но так как он часто находится в труднодоступном месте, то, возможно, потребуется вызов мастера.

Кроме того, раз в 3–5 лет нужно проводить заправку фреоном. Долив хладагента стоит 2–3 тысячи рублей (не в сезон), летом компании могут запросить до 10 тысяч рублей.