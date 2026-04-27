Эксперт Кардиакос связала тренд на добавление грудного молока в кофе с гипертревожностью

Недавно родившие женщины начали рассказывать в Сети, что добавляют грудное молоко в кофе. Таким образом мамы малышей пытаются избавить своих близких от симптомов ОРВИ. Работает ли этот метод и почему некоторые решаются на такие эксперименты, разбиралась Москва 24.

Латте на грудном

Тренд на добавление грудного молока в кофе завирусился в Сети. Новоиспеченные мамы готовят такой напиток, думая, что это поможет обогатить организм ценными веществами.

Блогеры отмечают, что в грудном молоке содержатся иммуноглобулины, антитела и лактоферрин, которые якобы оказывают на взрослого человека лечебное действие. С помощью такого напитка некоторые женщины пытаются выхаживать мужей, заболевших ОРВИ, а также предлагают его гостям, если в доме не оказалось обычного молока. Свои действия женщины объясняют идеальным балансом в напитке белков и жиров, а также отсутствием сахара.

"Очень оригинально! Поделюсь с подругами!", "Такой простой рецепт, а сколько пользы", "Такое чувство, что этот рецепт создан специально для нас, молодых мам! Просто, натурально и без лишних трат", – написали пользовательницы.

Однако врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала Москве 24, что термическая обработка убирает все ценные компоненты, которые находятся в грудном молоке.

"Главное в нем – это молозиво (секрет молочных желез. – Прим. ред.). Оно выделяется в первые дни, затем концентрация становится совсем небольшой. Поэтому ребенка сразу после рождения надо прикладывать к груди", – объяснила врач.

По ее словам, молозиво дает трансфер-факторы, являющиеся некой иммунной защитой для детей, которая передается от матери.





Елена Соломатина врач-диетолог, кандидат медицинских наук Это вещество очень ценное, поэтому сейчас даже есть препараты в таблетках, которые делают из молозива коров. Они помогают восстанавливаться иммунной системе взрослого.

Эксперт добавила, что еще в грудном молоке есть правильный жир и много холестерина, который нужен для деления клеток, поэтому ребенку нужен этот элемент. В свою очередь, взрослому в таком количестве он не актуален, тем более что печень сама его вырабатывает.

Однако Соломатина отметила: на сегодняшний день нет никакой доказательной базы, что трансфер-факторы от грудного молока будут работать у взрослого человека. В связи с этим о существенной пользе такого продукта говорить не приходится.

Виноваты гормоны?

Семейный психолог-психотерапевт, клинический психолог Анастасия Кардиакос объяснила в разговоре с Москвой 24, что причина такого тренда у мам кроется в "бушующем" окситоцине.

"Это гормон, который отвечает за заботу, желание укутать вниманием. За счет этого происходит небольшая искаженность восприятия. Когда только рождается ребенок и окситоцин зашкаливает, может случиться гипертревожность и гиперопека, которая потом, к сожалению, не всегда сыграет на пользу", – объяснила психолог.

Также из-за дефицита материнской компетентности, когда женщина только начинает воспитывать ребенка и еще не знает, какая она мама, появляется переживание и желание быть лучшей, поэтому она делает все и сразу – иногда не то, что надо. Можно вспомнить случаи, когда кипятят по несколько раз все вещи – будто для перестраховки, отметила Кардиакос.





Анастасия Кардиакос семейный психолог-психотерапевт, клинический психолог При этом последователи хайповых идей будут всегда. И таких трендов могут придерживаться тревожные мамы, которые хотят уделять больше времени и заботы на фоне повышенного окситоцина и того, что они сами считают себя неидеальными. Одновременно с этим такой эффект иногда случается, когда хочется почувствовать уникальность – "я попробовала, нам понравилось".

В данной ситуации речь идет не только о матерях, но и в целом о людях, склонных к авантюрным идеям. Однако не все подобные эксперименты одинаково полезны: например, женщина не будет кормить мужа сухой детской смесью. Даже если ему нужна жидкая еда, взрослые придумают для этого что-то другое, заключила Кардиакос.