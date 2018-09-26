Не дайте судьбе пройти мимо: главное об онлайн-знакомствах

Исполнительный директор крупнейшего российского сервиса знакомств Ярослав Сергеев рассказал о том, насколько одиноки москвичи, влияют ли праздники на желание познакомиться и как не пропустить своего человека в многомиллионной Москве.

Насколько популярна Мамба у москвичей?

Москвичей и жителей Подмосковья на Мамбе – около пяти миллионов человек, и эта цифра постоянно растет. Занимательная арифметика состоит в том, что совершеннолетнее население Московского региона составляет, по последним данным, 15 миллионов, а это значит, что Мамбой пользуется каждый третий взрослый человек. При этом я хотел бы отметить, что мы удаляем из системы анкеты, которые не активны более года, поэтому эти цифры касаются людей, которые действительно ищут пару.

Все ищут принцев и принцесс, но каков реальный портрет москвича и москвички на Мамбе?

Среднестатистическому москвичу с Мамбы 34 года, у него есть автомобиль, на котором он ездит на работу в центр. Мы видим ежедневные передвижения мужчин "работа – офис", видим, как они стоят в пробках и, кстати, как раз в пробках они лайкают девушек. Москвичи-мужчины предпочитают android, но также заглядывают на Мамбу и с рабочего компьютера днем. Пик мужской активности приходится на вечернее время с 20.00 до 23.00. Что касается, среднестатистической москвички с Мамбы, то она немного моложе, ей 28 лет, ездит на метро, сайтом почти не пользуется, потому что предпочитает мобильное приложения для iPhone.

В год в Москве заключается более 100 тысяч браков, вы когда-нибудь пытались отследить, какой процент из них ваш?

Мы сможем это отследить ровно в тот момент, когда ЗАГСы в форму заявления на заключение брака добавят графу "где вы познакомились", как это сделано в США, например, и начнут открыто публиковать полученные данные. Поскольку пока этого не случилось, мы "видим" судьбу познакомившихся ровно до удаления анкеты. Когда человек решает удалиться с Мамбы, мы спрашиваем его о причине этого решения, и около 60% пользователей ставят галочку "я нашел(-шла) пару". Также на сайте у нас есть раздел "Счастливые истории", где мы просим людей рассказать о своем знакомстве. Почитать их можно здесь.

В дни крупных событий активность москвичей падает или возрастает? К примеру, на День города, Пасху, Новый год?

Все перечисленные события, кроме Нового года, никак не отражаются на желании москвичей познакомиться. А вот майские праздники отвлекают их от интернета в пользу реального мира: летняя погода и период отпусков приводят к спаду активности. Близость Нового года наоборот подталкивает людей к поиску пары, ведь не хочется встречать праздник в одиночестве. 14 февраля и 8 марта также влияют на повышение активности. Это связано с тем, что в сети идет подготовка к праздникам: алые сердца, валентинки, поздравления, букеты мимоз и тюльпанов оказывают некоторый прессинг на одиноких людей – все готовятся, а ты нет?

Существует мнение, что студенты чаще знакомятся в вузах, а не в онлайне, так ли это? Насколько активна у вас московская молодежь?

Если вы проедетесь в московском метро или пройдетесь по кафе, то увидите, что люди не отрывают взглядов от своих смартфонов круглые сутки: переписываются, совершают покупки, играют, постят фотки, гуглят. Знакомятся они тоже там, и молодежь у нас очень активна. Ежемесячно на Мамбе регистрируется чуть больше 19 тысяч людей в студенческом возрасте, в сутки они ставят более полумиллиона лайков и начинают около 40 тысяч новых переписок каждый день. И, конечно же, это не мешает им знакомиться сидя на паре в институте, онлайн и оффлайн прекрасно друг друга дополняют.

В Москве много одиноких пожилых людей, они могут найти пару на Мамбе? Не сложно ли им будет пользоваться приложением?

Пару может найти любой, это не зависит от возраста. Не смотря на то, что компьютерная грамотность у пожилых стремится к нулю, в месяц на Мамбе регистрируется около 90 тысяч москвичей и жителей Подмосковья в возрасте от 50 до 80 лет, в сутки они начинают около 65 тысяч новых переписок и ставят миллион лайков. Как видите, возраст не помеха онлайн-знакомствам.

В Москве живут люди разных политических взглядов и религиозных конфессий. Есть возможность заявить о своих взглядах, ведь это важно для отношений?

У нас было раньше поле вероисповедания, но оно не пользовалось популярностью как с точки зрения заполнения анкет, так и с точки зрения поиска. Поэтому примерно четыре года назад мы его убрали. На данный момент о вероисповедании или политических взглядах можно заявить в разделе "интересы", но по нашей статистике для большинства людей это не существенные признаки, в первую очередь все обращают внимание на фотографии.

Какой универсальный совет дадите всем москвичам? Как найти друг друга в онлайн, в самом крупном городе России?

Советую почаще пользоваться функцией "люди рядом". Дело в том, что Мамба показывает в поиске тех людей, которых вы каждый день видите во дворе дома, в кафе на бизнес-ланче, в любимом парке, в фитнес-клубе. Вы можете смотреть на приятного незнакомца и не знать, что у него тоже стоит приложение для знакомств в телефоне, и он находится в активном поиске. Но Мамба не даст пройти вашей судьбе мимо, поэтому запаситесь терпением и позитивным настроем и, возможно, однажды вы тоже оставите у нас на сайте свою счастливую историю.