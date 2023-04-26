Вице-спикер ГД от "Новых людей" рассказал о возможных наказаниях для россиян за доносы

Депутаты Госдумы от партии "Новые люди" планируют разработать предложения касательно ответственности для злоупотребляющих доносами россиян. По мнению парламентариев, такие люди отвлекают правоохранительные органы от поимки реальных преступников, вынуждая тратить время на изучение публикаций в соцсетях. Разбираемся, нужно ли подобное нововведение.



"Эпидемии доносов"

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев заявил, что во фракции разработают предложения касательно ответственности для "серийных доносчиков". "По всей стране "добровольные помощники" стучат на соседей, артистов, блогеров, а то и просто на случайных прохожих. Под удар успели попасть не только оппозиционеры, но и герои СВО", – объяснил парламентарий.

Он добавил, что такие граждане отнимают время у правоохранительных органов. Вместо того чтобы заниматься поиском реальных преступников, тем приходится изучать публикации в соцсетях и личные переписки. По мнению депутата, внесенные для защиты армии и государства изменения в законодательство оказались "способом сведения счетов" в руках любителей жалоб. В партии считают, что нужно положить конец "эпидемии доносов". Вице-спикер Госдумы от фракции Владислав Даванков в беседе с Москвой 24 пояснил, о какой ответственности в данном случае может идти речь.





Владислав Даванков вице-спикер Госдумы от фракции "Новые люди" За клевету и распространение порочащих сведений уже предусмотрена уголовная ответственность. В случае с ответственностью за "серийное доносительство" на лайки или посты в соцсетях граждан, например, мы не видим уголовного состава. Вероятнее всего, это будет административная ответственность или временное ограничение возможности обращаться в госорганы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о своем отношении к активистам, которые за счет доносов хотят сделать себе карьеру. "Что касается доносов, это как было всегда отвратительно, так есть, и надеюсь, так будет", – подчеркнул он.



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Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Если инициатива от "Новых людей" превратится в законопроект, то его могут рассмотреть в Госдуме. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила депутат нижней палаты парламента Светлана Бессараб. Вместе с тем она полагает, что подобное нововведение сейчас не является необходимостью.

"Ограничить граждан в послании сигналов власти, особенно в условиях спецоперации, немыслимо. Например, человек заметил что-то опасное, что может принести вред окружающим. Вполне возможно, что он сообщит об этом, чтобы не допустить провокационных и неприятных последствий", – объясняет парламентарий.





Светлана Бессараб депутат Госдумы На мой взгляд, если кто-то злоупотребляет доносами, то у второй стороны всегда есть возможность привлечь обидчика за клевету, за информацию, порочащую честь и достоинство. Сегодня есть все объективные инструменты для регулирования ситуации, и преувеличивать ее не стоит.

Ранее в ЛДПР сообщили, что разрабатывают законопроект, который обозначит требования по оформлению жалоб от граждан касательно экстремистской или дискредитирующей деятельности. Отмечается, что сегодня правоохранители проверяют "любой анонимный донос", чем пользуется и украинская сторона. "Как минимум в сообщении должны быть данные заявителя и минимальный набор доказательств, что нарушение имело место. Видео, ссылка на пост, приведена цитата, которая, по мнению заявителя, является неправомерной", – рассказал депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов.

По его словам, в противном случае "правоохранительная машина" может превратиться в "карательную" или даже работать "в интересах врага".

