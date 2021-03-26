Топ-5 лучших рецептов в Великий пост от московских шеф-поваров

Шеф-повара московских ресторанов поделились с Москвой 24 рецептами простых блюд, которые отлично подойдут для Великого поста. Сохраняйте рецепты и радуйте близких новыми кулинарными изысками.

Каша с шампиньонами и вешенками

Шеф-повар Михаил Лиске предлагает приготовить в пост сытную и вкусную кашу с грибами. Для этого необходимо взять обычное, непропаренное пшено. "Важно хорошо промыть его холодной проточной водой минут 15 и помешать руками, чтобы вымыть всю горечь из крупы", – обратил внимание Михаил.

На 600 миллилитров воды потребуется 300 граммов пшена. Слегка подсолив воду, добавляем туда крупу и ставим на медленный огонь. Затем закрываем крышкой и даем каше отвариться в течение 30-40 минут. В это время берем шампиньоны, вешенки или любые другие грибы, если вы заморозили их с осени. Шеф-повар рекомендует смешать 2/3 части шампиньонов и 1/3 часть вешенок – тогда получается особенно вкусно.

"На слегка разогретую сковороду наливаем масло и кладем туда нарезанные ломтиками грибы. Обжариваем в течение 15–20 минут. Посолить, поперчить и добавить в кашу, когда она уже разварится и впитает жидкость. Каша должна потомиться с грибами. Если она получилась совсем густая, можно добавить 100–150 миллилитров воды", – рекомендует Лиске.





Михаил Лиске шеф-повар, павильон "НеКухня" Так как во время поста нам не хватает вкусовых историй, можно добрать это все специями. Я обожаю добавить в кашу 5-6 штучек кардамона и пару крупных горошин душистого перца.

В другом варианте грибы можно заменить на сухофрукты: изюм, курагу, чернослив, инжир. Необходимо предварительно замочить их в крутом кипятке на 5–7 минут, затем промыть проточной водой. За 10 минут до готовности каши добавить в нее порубленные сухофрукты. Лиске отметил, что такая каша идеальна в пост, а сухофрукты придают ей пикантность, заменяя специи.

Хумус из баклажанов и нута

Отличной альтернативной соусам и густым паштетам в Великий пост станет хумус. Шеф-повар Дмитрий Булдыгин предлагает приготовить его из нута и баклажанов. Нут можно купить в магазине уже консервированным или отварить дома самостоятельно. Для этого его необходимо замочить на ночь, а утром варить на слабом огне до готовности не меньше часа.





Дмитрий Булдыгин шеф-повар, ресторан "Прекрасное общество" Это блюдо ценно тем, что во время поста мы почти не употребляем белок, а здесь мы добавляем бобовые – нут, в котором очень много полезных аминокислот. Всем рекомендую.

"Берем средний баклажан, граммов 200, запекаем его и очищаем от кожуры. Добавляем туда 400 граммов консервированного нута, пару граммов тмина и 1–2 дольки чеснока для аромата. Затем выдавливаем сок из четвертинки лимона (примерно одна столовая ложка) и все это хорошо сбрызгиваем оливковым маслом", – рассказал шеф-повар.

Можно использовать подсолнечное масло или масло из виноградной косточки. Затем надо добавить столовую ложку воды, посолить и поперчить. Содержимое взбить блендером, чтобы текстура хумуса стала гладкой. Блюдо готово!





Дмитрий Булдыгин шеф-повар, ресторан "Прекрасное общество" Хумус очень хорошо хранится в холодильнике до 5 дней благодаря наличию в нем соли и лимонного сока. Можно есть его каждый день.

Хумус отлично подойдет к овощам, его можно намазывать на хлеб, как паштет, или добавлять в тарелку к овощам гриль. Вкус любого блюда станет с ним гораздо интереснее.

Брускетта с авокадо и жареными грибами

Быстрый и простой рецепт, который подойдет в качестве закуски или основного блюда, предлагает шеф-повар Кирилл Мартыненко. Хлеб для брускетты можно выбрать по вкусу и в зависимости от строгости соблюдения поста.





Кирилл Мартыненко шеф-повар, ресторан Torro Grill Тем, кто придерживается строгого поста, нужно выбирать бездрожжевой хлеб. Те, кто соблюдает умеренный пост, могут использовать любой хлеб, например зерновой.

"Для двух тостов понадобится одно авокадо – по половинке на каждый тост. Лучше выбирать спелый плод сорта Хасс, чтобы он был мягким и зрелым. Также понадобятся грибы: можно взять шампиньоны, шиитаке, вешенки – любые, какие любите и найдете в магазине", – отметил шеф-повар.

Берем одну небольшую луковицу, мелко ее нарезаем, обжариваем на растительном масле и добавляем на скороводу нарезанные грибы. Обжариваем грибы в течение 2–3 минут, затем добавляем немного зелени, солим и перчим по вкусу.

"Авокадо надо слегка размять вилкой, добавить туда немного соли и перца. Затем намазать авокадо на тост и сверху выложить жареные грибы. Можно украсить веточкой петрушки или укропа – получится замечательное блюдо", – рассказал шеф-повар.





Овощной салат с кускусом и пряными травами

"Главное – в этом салате должны доминировать помидоры, примерно половина салата, – подчеркивает шеф-повар Виктор Лобзин. – Рубим вкусные и сочные помидоры, добавляем порубленные огурцы, предварительно очистив их от кожуры, а также болгарский перец, петрушку и кинзу. Затем – перец чили. И не пожалейте сока лимона! Заправляем все оливковым маслом".

Шеф-повар отметил, что жидкости в салате должно быть больше, чем нужно. Желательно, чтобы помидоры подтекли. Сочетание всех ингредиентов создаст невероятно пряный аромат. Затем добавляем пару ложек сухого кускуса, хорошо перемешиваем, накрываем крышкой и убираем в холодильник.





Виктор Лобзин шеф-повар ресторана "Па-паэлья" Основная фишка в том, что мы не варим кускус, а замешиваем его в салат. Кускус впитывает в себя не воду, а сок овощей. Кроме ЗОЖ-питания, это еще и сыроедение.

"Утром у вас будет полностью готовый кускус. Он впитает в себя все соки, которые выделят овощи, лимонный сок и оливковое масло. Получится ароматный и вкусный салат. Не в пост сверху можно покрошить рассольный сыр", – добавил Лобзин.

Щи-кимчи

Шеф-повар Евгений Мещеряков поделился с Москвой 24 рецептом щей. Предварительно необходимо отварить овощной бульон из тех овощей, что есть под рукой. Тем, кто ограничен во времени или просто ленится, можно купить его в магазине.

Подготавливаем 300 граммов капусты кимчи (ее можно приобрести на рынке или в магазине), одну морковь, два средних томата и две картофелины. "Морковь необходимо нарезать соломкой, томаты и картофель – протереть через мелкую терку, нарезать мелко капусту кимчи. Смешать все ингредиенты с овощным бульоном, разогреть, довести до кипения и отставить охлаждаться", – рассказал шеф-повар.

Для истинного вкуса щей необходимо дать им настояться одну ночь, после чего подавать в горячем виде, посыпав сверху зеленым луком.

Постная и полезная еда поможет разгрузить и очистить организм. Но не забывайте, что главная цель поста – духовное очищение и чистые помыслы.