"Ради истории и памяти". Что думают актеры, спортсмены и летчики о "Великих именах России"

"Великие имена России" – акция, в которой приняли участие уже более 1,5 миллиона человек. Портал Москва 24 спросил у известных людей, пилотов и простых граждан, какие имена, по их мнению, нужно присвоить московским аэропортам.

Как сделать выбор

У россиян есть возможность выбрать, в честь каких выдающихся личностей будут названы 47 крупных аэропортов. Общенациональный конкурс "Великие имена России" начался 11 октября.

Финальный этап стартовал 12 ноября. По правилам, любой человек может выбрать из общего списка один аэропорт страны и проголосовать по принципу "один голос – один аэропорт – одно имя". Сделать это можно на сайте великиеимена.рф, в социальных сетях и методом анкетирования. Голосование продлится до 30 ноября, а победителей объявят 5 декабря.

За кого голосуют москвичи

В списке – деятели культуры и искусства, полководцы, политики, ученые и первооткрыватели. Аэропорту Домодедово вынесли на голосование имена ученого Михаила Ломоносова, маршала Георгия Жукова, полководца Михаила Кутузова и экс-председателя российского правительства Евгения Примакова. По предварительным результатам, граждане отдают предпочтение имени Михаила Ломоносова (17259 голосов).

Для аэропорта Шереметьево были отобраны имена ученого Дмитрия Менделеева, поэта Александра Пушкина, военачальника Константина Рокоссовского и авиаконструктора Андрея Туполева, который пока лидирует в голосовании (11109 голосов).

Аэропорт Внуково предложено назвать в честь ученого и конструктора Сергея Королева, основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского или также Туполева. Сергей Королев пока набрал больше всех голосов – 21187.

Зачем это нужно

В мире более 200 аэропортов носят имена выдающихся людей. В их числе – крупнейшие воздушные гавани, входящие в мировой топ-20 по пассажиропотоку, например аэропорт Шарль де Голль в Париже, аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, аэропорт Леонардо да Винчи в Риме.

В России же называть аэропорты именами знаменитых соотечественников начали относительно недавно. Примеров пока что немного. В основном, они носят имена людей, чья жизнь была неразрывно связана с небом, например аэропорт Гагарин в Саратове.

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Есть мнение

Редакция портала Москва 24 спросила у известных летчиков, сотрудников аэропортов, артистов театра и кино, знаменитых спортсменов и у простых москвичей, что они думают о конкурсе "Великие имена России" и кому бы отдали свой голос.

Костя Цзю

Российский боксер

Это должны быть люди, которые заслужили определенный авторитет в России и оставили большой след в истории. А лучше – человек международного класса, ведь мы говорим об аэропортах. Это могут быть люди из сферы спорта или известные литературные деятели, как, например, Александр Пушкин. Политиков я бы вообще не включал в качестве кандидатов на рассмотрение.

Андрей Литвинов

Летчик 1-го класса, капитан А-320

Я считаю, что для названий аэропортов подходят только непререкаемые авторитеты. Нужны узнаваемые и уважаемые лица. Это замечательно, если у нас будет аэропорт имени Александра Сергеевича Пушкина. Сложно поспорить с тем, что воздушную гавань назвали именем великого русского поэта. Думаю, что новые имена аэропортов должны вызывать только приятные эмоции, это не должен быть предмет спора. Так, например, имена Менделеева или Ломоносова объединяют людей. Я уверен, что названия аэропортов должны нас всех объединять.

Конечно, Ломоносов. Примаков – это современная политика, поэтому лично для меня этот вариант не подходит. Мне нравится идея назвать аэропорт именем Кутузова – это настоящий воитель. Но Ломоносов – это наше все. Он великий человек, и таким именем, конечно же, нужно назвать аэропорт.

Сергей Морковин

Авиаштурман

Маршалы Победы и великие писатели, конечно, тоже заслужили почести, но мы ведь об авиации говорим. Хоть какому-нибудь аэропорту надо присвоить имена людей, которые внесли гигантский вклад в развитие российской авиации. В Москве пусть будет Королев.

Валентина Степнова

Офис-менеджер

Я думаю, что это отличная идея. Новые названия по достоинству оценят туристы и бизнесмены. Людям, которые путешествуют или просто приезжают по делам в Россию, может стать интересно, почему аэропорт носит то или иное имя, они захотят поподробнее изучить эту личность и историю нашей страны. Ведь часто так бывает: перед рейсом делать особо нечего, а тут столько полезной информации можно получить. С названиями улиц так же работает, идешь по улице Зои и Александра Космодемьянских и в какой-то момент себя спросишь, а кто это? Это не окно, конечно, но форточка такая в историю страны. Я бы хотела, чтобы аэропорт Шереметьево получил имя Андрея Туполева. Он один из крупнейших авиационных конструкторов XX века. Мне бы хотелось, чтобы про него знало большее количество людей. Чтобы помнили и гордились.

Дмитрий Салдинов

Программист

Мне кажется, что каждый человек, так или иначе, найдет что-то свое с именем каждого аэропорта. Я вот окончил МГУ, поэтому лично мне было бы приятно, если бы аэропорт Домодедово получил имя Михаила Ломоносова. Мои друзья, кстати, голосуют по такому же принципу, руководствуются чем-то личным. Вот у подруги дедушка почти всю жизнь проработал в конструкторском бюро "Туполев". Так что вполне очевидно, что она отдала свой голос именно за имя великого конструктора, ей же с детства про него рассказывали. А еще, я думаю, что эта акция направлена не только на то, чтобы Россия присоединилась к мировому тренду и назвала аэропорты именами великих соотечественников. Смысл намного глубже. Это патриотическая акция. Ведь патриотизм заключается не только в том, чтобы знать гимн своей страны и ходить на выборы. Это глубинное понятие, это уважение к истории, это память, это гордость.

Виктор Сухоруков

Актер театра и кино

Мне бы хотелось, чтобы бесплатно вместе с билетом выдавали памятки, где было бы указано, что за историческая личность, в честь которой назван аэропорт. Это и есть момент пользы и просвещения. Мне кажется, что это очень важно. Эту информацию могут распространять как вместе с билетами, так и на чеках, или печатать отдельные брошюры.

Аскольд Запашный

Цирковой артист и дрессировщик

Я считаю, что акция должна популяризировать отечественную историю. В нашей стране огромное количество великих людей, которых можно увековечить. Я бы популяризировал имена героев Великой Отечественной войны, которые были причастны к авиации. Мне кажется, это было бы правильно. Или бы сделал выбор в пользу маршалов Победы, например, Жукова. Чтобы у людей, которые прилетают в аэропорт, сразу же возникал интерес к истории нашей страны.