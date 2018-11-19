Время выбора: самые интересные факты о тех, чьи имена могут получить московские аэропорты

Продолжается финальный этап конкурса "Великие имена России". Выбрать новые имена для аэропортов страны можно будет до 30 ноября.

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Редакция портала Москва 24 решила вспомнить биографии известных личностей, в честь которых могут назвать столичные воздушные гавани.



Общенациональный конкурс "Великие имена России" начался 11 октября. Суть конкурса заключается в выборе имен для международных аэропортов страны. Имена выбирают жители России. В мире более 200 аэропортов носят имена выдающихся людей. В их числе крупнейшие воздушные гавани, входящие в мировой топ-20 по пассажиропотоку, например аэропорт Шарль-де-Голль в Париже, аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, аэропорт Леонардо да Винчи в Риме. В России же называть воздушные гавани именами знаменитых соотечественников начали относительно недавно. Пока что таких аэропортов немного, например, аэропорт Гагарин в Саратове. В основном они носят имена людей, чья жизнь была неразрывно связана с небом.



Аэропорту Домодедово вынесли на голосование имена ученого Михаила Ломоносова, маршала Георгия Жукова, полководца Михаила Кутузова и экс-председателя российского правительства Евгения Примакова.



Михаил Ломоносов

8(19) ноября 1711 – 4(15) апреля 1765



Фото: Репродукция Фотохроники ТАСС

Михаил Ломоносов – выдающийся российский ученый, который внес колоссальный вклад во многие отрасли естествознания. Его история уже стала легендой. С раннего возраста он стремился к знаниям, стремление досконально познать окружающий мир было настолько сильным, что юноша отправился пешком в Москву за достойным образованием.

В период между 1740-1750 годами ученый провел тысячи экспериментов и написал множество работ и публикаций, которые дали начало новым наукам. Ломоносов стал первым в самых разных отраслях: заложил основы физической химии и основал науку о стекле, создал уникальные оптические приборы, что в последствии помогло ему первым предсказать наличие атмосферы на Венере, развил теорию электричества, активно изучал электричество в атмосфере – молнии.

В 1755 году по инициативе Ломоносова был основан Московский университет.

Георгий Жуков

19 ноября (1 декабря) 1896 – 18 июня 1974



Фото: Фотохроника ТАСС

Георгий Жуков – четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов "Победа", множества других советских и иностранных орденов и медалей.

В годы войны он стал вторым после Иосифа Сталина человеком в советской военной иерархии. Сразу после нападения Германии Сталин отправил Жукова на Юго-Западный фронт, где ему удалось организовать мощный контрудар по наступающим танковым колоннам вермахта.

Позже именно Жукову было поручено принимать безоговорочную капитуляцию Германии в ночь с 8 на 9 мая 1945 года, а 24 июня маршал Жуков принимал на Красной площади в Москве исторический Парад Победы.

Михаил Кутузов

5(16) сентября 1745 – 16(28) апреля 1813



Фото: Репродукция Фотохроника ТАСС

Михаил Кутузов – русский полководец, государственный деятель и дипломат, участник русско-турецких войн, главнокомандующий русской армией во время Отечественной войны 1812 года.

В Отечественной Войне 1812 года, до назначения главнокомандующим, Кутузов руководил ополченцами Петербурга. Именно партизаны и народные ополчения сыграли немаловажную роль в будущей победе.

Михаил Кутузов дал генеральное сражение французской армии на Бородинском поле, недалеко от Москвы. На военном совете в Филях Кутузов принял решение оставить в Москву. Он сделал сильный ход, ведь только после взятия Москвы началась серия поражений Наполеона.

Евгений Примаков

29 октября 1929 – 26 июня 2015



Фото: ТАСС/Эдуард Песов

Евгений Примаков – один из ведущих отечественных востоковедов, крупный ученый в области мировой экономики и международных отношений. Он был выдающимся политическим деятелем СССР и РФ в конце ХХ и начале ХХІ веков, он руководил Советом Союза Верховного Совета СССР.

С января 1996 года по сентябрь 1998 года был министром иностранных дел РФ. Примаков первым предложил укрепить взаимное сотрудничество между Россией, Индией и Китаем, что стало основой для БРИКС.

Примаков смог остановить отток молодых дипломатических кадров, он добился освобождения дипломатов от прохождения срочной военной службы и выплаты надбавок за сохранение государственной тайны. При Примакове здание на Смоленской площади было передано в полное распоряжение Министерства иностранных дел.

В сентябре 1998 года Госдума РФ утвердила Примакова председателем правительства России.

Аэропорту Шереметьево были отобраны имена ученого Дмитрия Менделеева, поэта Александра Пушкина, военачальника Константина Рокоссовского и авиаконструктора Андрея Туполева.



Дмитрий Менделеев

27 января (8 февраля) 1834 – 20 января (2 февраля) 1907



Фото: Репродукция Фотохроники ТАСС

Дмитрий Менделеев – знаменитый русский ученый, успешно работавший во многих областях науки. Среди наиболее известных его открытий – периодический закон химических элементов, один из фундаментальных законов мироздания. Автор классического труда "Основы химии".

Он сконструировал в 1859 году пикнометр (прибор для определения плотности жидкости), открыл в 1860 году "температуру абсолютного кипения жидкостей", или критическую температуру, создал в 1865-1887 годах гидратную теорию растворов, развил идеи о существовании соединений переменного состава – и это лишь малая часть великих открытий ученого.

Александр Пушкин

26 мая 1799 – 29 января 1837 года



Фото: Репродукция Фотохроники ТАСС

Александр Сергеевич Пушкин – величайший русский поэт, один из самых авторитетных литературных деятелей первой трети XIX века, заложивший основы русского реалистического направления. Он рассматривается как основоположник современного русского литературного языка.

Еще при жизни поэта стали именовать гением. Со второй половины 1820-х годов он стал считаться "первым русским поэтом" (не только среди современников, но и русских поэтов всех времен), а вокруг его личности среди читателей сложился настоящий культ. Самую емкую характеристику поэта предложил Аполлон Григорьев: "А Пушкин – наше все".

Константин Рокоссовский

9(21) декабря 1896 – 3 августа 1968



Фото: Репродукция Фотохроники ТАСС

Константин Рокоссовский – один из крупнейших полководцев Второй мировой войны, дважды Герой Советского Союза, единственный в истории СССР маршал двух стран: Советского Союза (1944) и Польши (1949). Он командовал Парадом Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве.

Летом 1941 года был назначен командующим 4-ой армией. Ему удалось сдержать наступление немецких армий на западном фронте.

Летом 1942 года стал командующим Брянским фронтом. Ударом своей армией он предотвратил попытку немцев прорваться на север. Рокоссовский сыграл большую роль в контрнаступлении советских войск под Сталинградом.

В 1943 году он руководил центральным фронтом, который под его командованием начал оборонительные сражения на Курской дуге. Чуть позже он организовал наступление и освободил от немцев значительные территории. Также руководил освобождением Белоруссии, воплощая в жизнь план Ставки – "Багратион", это была одна из крупнейших операций Второй Мировой Войны. Позже его перевели руководить вторым Белорусским фронтом и велели взять Варшаву. Задача была выполнена.

Андрей Туполев

29 октября (10 ноября) 1888 – 23 декабря 1972



Фото: ТАСС/Марк Редькин

Андрей Туполев – один из крупнейших авиационных конструкторов XX века.

Под его руководством было спроектировано свыше 100 типов самолетов, 70 из которых строились серийно. На его самолетах установлено 78 мировых рекордов, выполнено около 30 выдающихся перелетов, включая беспосадочные перелеты в США через Северный полюс, осуществлена высадка научных экспедиции "Северный полюс" во главе с Иваном Папаниным.

Конструкторское бюро Туполева в 1930-1940 годы создало бомбардировщики, торпедоносцы, разведчики, рекордные самолеты, среди которых наиболее известными были ТБ-3, СБ и Ту-2 – все широко применялись в Великой Отечественной войне. В послевоенные годы под его руководством был разработан ряд военных и гражданских самолетов, в числе которых реактивный бомбардировщик Ту-16, первый реактивный пассажирский самолет Ту-104, уникальный турбовинтовой межконтинентальный пассажирский лайнер Ту-114, а также широко известные Ту-124, Ту-134, Ту-154.

Аэропорт Внуково предложено назвать в честь ученого и конструктора Сергея Королева, основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского или также Туполева.

Сергей Королев

30 декабря 1906 – 14 января 1966



Фото: Фотохроника ТАСС

Сергей Королев – выдающийся инженер-конструктор и ученый, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, академик Академии наук СССР. С его именем связана одна из самых ярких страниц истории – освоение человеком космоса.

Именно по его инициативе и под его чутким руководством 4 октября 1957 года был запущен на околоземную орбиту первый в истории человечества искусственный спутник Земли. Это был невероятный успех для всего мира, его полет создал Советскому Союзу высокий международный авторитет.

А 12 апреля 1961 года Королев вновь заставил всю мировую общественность вздрогнуть: он создал первый пилотируемый космический корабль "Восток-1" и реализовал первый в мире полет человека в космос – гражданина СССР Юрия Гагарина.

Благодаря Сергею Королеву 18 марта 1965 года состоялся первый в мире выход в открытый космос космонавта Алексея Леонова – он находился вне корабля около 20 минут.

Константин Циолковский

5 сентября 1857 – 19 сентября 1935 года



Фото: Репродукция Фотохроники ТАСС

Константин Циолковский – русский и советский ученый-самоучка и изобретатель, школьный учитель, основоположник теоретической космонавтики. Он обосновал использование ракет для полетов в космос, пришел к выводу о необходимости использования "ракетных поездов" – прототипов многоступенчатых ракет. Основные его научные труды относятся к аэронавтике, ракетодинамике и космонавтике.

Представитель русского космизма, член Русского общества любителей мироведения, Константин Циолковский был автором научно-фантастических произведений, сторонником и пропагандистом идей освоения космического пространства.

Циолковский предлагал заселить космическое пространство с использованием орбитальных станций, выдвинул идеи космического лифта, поездов на воздушной подушке. Считал, что развитие жизни на одной из планет Вселенной достигнет такого могущества и совершенства, что это позволит преодолевать силы тяготения и распространять жизнь по Вселенной.

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Финальный этап голосования продлится до 30 ноября. Каждый житель России может выбрать один аэропорт из списка и проголосовать по принципу "один голос – один аэропорт – одно имя". Сделать это можно на сайте великиеимена.рф, в социальных сетях, методом анкетирования. Имена-победители будут объявлены 5 декабря.

