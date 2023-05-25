Три рецепта вкусных блюд из пищевых отходов

Вкусные блюда можно приготовить даже из того, что принято считать кулинарными отходами. Получится не только разнообразить меню и удивить гостей, но и поддержать идею разумного потребления. Самые оригинальные рецепты – в материале Москвы 24.
Безе на воде из-под бобовых
Жидкость, которая остается после варки бобовых, называется аквафаба. Она богата белком, поэтому во многих блюдах ее можно с успехом использовать вместо яиц. Кроме того, на основе жидкости из-под бобовых легко приготовить безе, которое практически не будет отличаться от варианта по классическому рецепту.
На 100 миллилитров аквафабы понадобится:
- 120 граммов сахара;
- половина чайной ложки лимонного сока;
- щепотка ванилина.
Аквафабу надо обработать миксером на высоких скоростях до образования устойчивой пены. Затем постепенно добавить остальные ингредиенты и продолжать взбивать, пока сахар не растворится.
Готовую массу нужно положить в кондитерский мешок и сформировать безе на противне, застеленном пергаментной бумагой. Далее пирожные следует отправить в разогретую до 100 градусов духовку и оставить при такой температуре сушиться до готовности. Обычно на это уходит не менее часа.
Надо отметить, что безе можно готовить даже на воде из банки с консервированными бобовыми. Но там, кроме соли и сахара, могут быть другие, не очень полезные для здоровья ингредиенты.
Квас на банановой кожуре
Банановая кожура обычно всегда идет на выброс. Но только не у тех, кто знает рецепт освежающего напитка на ее основе.
Для его приготовления понадобится:
- кожура двух бананов;
- литр кипяченой воды;
- чайная ложка сметаны;
- полстакана сахара.
Кожуру бананов надо хорошо помыть, мелко нарезать, удаляя поврежденные участки, и положить в банку с водой. Добавить сахар и сметану, после чего следует все тщательно перемешать.
Затем банку нужно накрыть марлей и оставить квас "созревать" при комнатной температуре в темном месте на две недели. При этом каждый день напиток надо перемешивать.
Пудинг из черствого хлеба
Еще один недооцененный продукт – зачерствевший хлеб. Если у него и есть вторая жизнь, то, как правило, разве что в виде панировочных сухарей. При этом он вполне может стать звездой чаепития.
Для приготовления пудинга из черствого хлеба понадобится:
- 300 граммов засохшего белого хлеба;
- 250 миллилитров молока;
- 150 миллилитров сливок (жирность 33%);
- 20 граммов коньяка;
- 150 граммов сахара;
- 50 граммов изюма;
- два яйца;
- щепотка ванилина.
Изюм надо хорошенько помыть и замочить в коньяке примерно на 20 минут. Затем нарезать хлеб мелкими кубиками. Перемешать все это с изюмом и выложить в форму, смазанную сливочным маслом.
Молоко, сливки, яйца, сахар и ванилин следует тщательно взбить венчиком и залить этой смесью хлебную субстанцию. Осталось поставить форму в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40 минут.
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