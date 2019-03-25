Стоит ли ожидать дефицита детского питания в России

Импорт детского и специализированного лечебного питания в Россию может оказаться под угрозой. С таким заявлением выступили крупнейшие компании-производители подобной продукции. Причиной угрозы, по их мнению, является ужесточение мер ветеринарного контроля за ввозом таких товаров в страну. В то же время, в Россельхознадзоре заявили: дефицита детского питания в России ожидать не стоит. Разбираемся, почему производители заявили о возможных перебоях с поставками и чего на самом деле можно ожидать потребителям.

Что изменится с 11 апреля

В понедельник, 25 марта, производители детского питания сообщили, что из-за ужесточения ветеринарного контроля опасаются перебоев с поставкой продукции на российский рынок. Новые требования начнут действовать с 11 апреля по решению комиссии Таможенного союза. Ужесточения коснутся ввозимой продукции, где животный жир заменен на растительный. Сюда попадают и продукты диетического, в том числе детского, питания.

При этом в Минсельхозе заявили: расширение ветеринарного контроля поможет в борьбе с фальсификатами. Все это направлено на обеспечение безопасности и не отразится на добросовестных поставщиках.

В свою очередь, в Россельхознадзоре подчеркнули, что заявления о возможных перебоях в поставках детского питания на российский рынок не отражают реальной действительности.

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Почему мировые компании недовольны?

В пресс-службе компании Danone заявили: срыв прогнозируется из-за того, что компаниям дали всего месяц на перестройку. Также не разъяснен порядок соответствия товаров новым требованиям, полагают в компании.

Сходной точки зрения придерживается и другой крупный импортер детской пищевой продукции – Nestle. В компании отмечают: поставщики и импортеры лечебного и диетического питания не готовы к новым требованиям, вступающим в силу так скоро. Представители организации также обратили внимание то, что в перечень товаров, подлежащих жесткому контролю, включены продукты, которые, по их заявлению, ни в одной стране мира не считаются несущими ветеринарные риски.

Комментируя ситуацию Москве 24, президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина отметила, что перечень обговариваемых товаров имеет высокую потребность на территории России, а значит, следует осторожно относиться ко всем нововведениям, которые, в итоге, могут повлиять на конечную стоимость продуктов. "Направление детского питания чувствительно из-за потребителя, и оно требует бережного отношения и такого введения меры регулирования, когда конечный потребитель не пострадает от этого", – пояснила она.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Что предлагают компании?

Одна из компаний-производителей детского питания предложила, например, изменить описания товаров, исключив из перечня продукцию с менее 50% животного сырья, ограничить меры контроля оформлением ветеринарных сертификатов и установить переходный период на вступление в силу решения сроком не менее 2,5 лет.

Кроме того, по мнению директора по связям с госорганами группы компаний Danone Татьяны Ткаченко, наиболее важной проблемой все же является короткий промежуток времени на перестройку, а значит, в первую очередь, надо обратить внимание на этот пункт новых правил.

С ее точки зрения, в краткосрочной перспективе необходимо принять решение о том, что меры ветеринарного контроля не должны применяться к обсуждаемым продуктам. Кроме того, по мнению Ткаченко, сами меры должны быть установлены отдельным документом.

А что касается долгосрочной перспективы – нам в принципе кажется не вполне правомерным и справедливым подвергать эти продукты ветеринарному контролю, потому что они не содержат ветеринарно опасных ингредиентов животного происхождения.



При этом в Россельхознадзоре подчеркнули: не стоит обсуждать внезапность инициативы, ведь вопрос с сертификацией продукции обсуждается не первый месяц.



"Относительно неготовности предприятий сертифицировать свою готовую молочную продукцию в системе "Меркурий" Россельхознадзор уже неоднократно говорил и продолжает настаивать на том, что данная ситуация не является отражением реалий ввиду того, что сегодня порядка 16% всей производимой в России готовой молочной продукции сертифицируется на добровольных началах в системе "Меркурий". Вместе с тем, как мы с вами помним, в прошлом году, когда "Меркурий" был введен, почти до последнего дня предполагалось, что туда войдет и готовая молочная продукция, уже тогда большая часть предприятий была готова, чтобы работать в "Меркурии". Мы анонсировали переход и распространение "Меркурия" на готовую молочную продукцию в течение последних пяти лет, поэтому продолжать говорить о неготовности компаний можно, но это не имеет уже никакого смысла", – сообщила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.



Более того, в ведомстве заявили, что разговоры о перебоях в поставках детского питания не имеют под собой справедливых оснований.

Россельхознадзор считает необходимым сообщить, что подобного рода высказывания не отражают реальную ситуацию и направлены исключительно на определенные волнения социального характера.

