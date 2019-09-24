Вторая жизнь: "старородящие" – о том, почему рожать поздно – не приговор

Свой юбилей Алла Демидова встречает в Париже в футболке "5:0 в мою пользу". С ней любимые мужчины: супруг и младший из детей – сын. Вадюху, как называет сына Алла, она родила в 37. Именно второй ребенок пробудил в ней небывалую легкость на подъем, открыл второе дыхание и дал понять: все только начинается. 37 лет на языке гинекологов – возраст фертильный, в сознании большинства – тот момент, когда "часики" почти оттикали. Москва 24 поговорила с молодыми родителями, которые не обращают внимания на стереотипы – решились на ребенка тогда, когда ничего не мешало уже "пожить для себя".

Колдовство, бабка и жертвенный баран

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Своего первого ребенка, дочь Соню, Алла родила в 21 год. "Все шло, как говорится, по традиции, как у людей: вышла замуж, через год родила. Беременность далась нелегко, почти всю пролежала на сохранении. И мамашей я стала придурковатой (это я сейчас понимаю), наверное, в силу возраста. Так, например, с книгой доктора Спока не расставалась даже на ночь, не доверяла житейскому опыту мамы, а пеленки-распашонки (к слову, о памперсах мы тогда не слышали) кипятила едва не до года и гладила с двух сторон, потому что… боже упаси!" Алла не могла даже думать о втором ребенке, не могла даже представить, что когда-то придется все это пережить снова.

"Вот тут я решила завести еще ребенка! А он не заводился, – недоумевает женщина. – Сначала я была терпелива и последовательна, потом стала нервничать, завидовать всем беременным и ненавидеть тех, кто идет на прерывание этой мечты". Алла пыталась понять причину неудач десять лет. Ей поставили диагноз "вторичное бесплодие", но ни одно из многочисленных обследований не могло установить причину. "Я и сама пыталась понять: узнала, что открыли новую инфекцию, и она может быть причиной. Я летела к врачу и мечтала, чтобы ее у меня нашли. Потом вылечили – и нет проблем! Не находили. Отстала от врачей, когда профессор, обследовавшая меня, сказала: "А может, вам к бабке сходить?" – Ходила. И баранов покупала на заклание, и трусы сшивала, и на перекрестке колдовала!" Не помогало ничего.



Еще 15–20 лет назад женщина после 25 считалась старородящей. Сейчас поздно – понятие, растяжимое на десятилетие. С весьма условными границами. Гинекологи и репродуктологи все же предупреждают: с возрастом фертильность снижается, а вероятность осложнений беременности возрастает. Примерно в 32 года начинает снижаться фертильность, а с 37 темп снижения ускоряется. У каждой женщины с рождения фиксированное количество яйцеклеток – их не бесконечно много. К тому же с возрастом могут прогрессировать некоторые "женские" заболевания, также после 35 общее состояние здоровья часто оказывается неидеальным – все это не идет на пользу зачатию и беременности. Любые неполадки в организме могут осложнить течение беременности, а еще после 35 повышается шанс на многоплодную беременность. "Многоплодная беременность – это не осложнение и не патология, но такая беременность чаще заканчивается преждевременными родами, преэклампсией (повышенное до опасных пределов артериальное давление), задержкой роста плода и гестационным сахарным диабетом", – предупреждает к. м. н. акушер-гинеколог Татьяна Румянцева, добавляя, что это не повод для паники – а повод для более пристального внимания к себе и наблюдения у врача.



Однажды Алла встретила одноклассника с младенцем на руках. "Где взял ребенка?" – говорю. – Он рассказал про ЭКО, а я узнала, что процедура доступна в России не только олигархам". Женщина начала прощупывать почву, собирать информацию, выписывать названия необходимых анализов и…





Алла педагог Я была так увлечена процессом, часами сидела в интернете, читала отзывы, выбирала клинику! Так увлечена, что не заметила задержки... Наверное, Бог увидел-таки мои страдания, поверил и сказал: "Прям реально хочешь ребенка? Получай!"

На правах дамы в положении первое время Алла наслаждалась свои состоянием, позволяла себе все, "кроме работы", набрала 32 килограмма и любила каждый день ее новой жизни. "Мне было 37 лет, дочь училась в 10 классе, муж сдувал пылинки – ну чем не кайф! Мы с мужем только в одном расходились: я все эти годы мечтала о девочке и почему-то имя ей придумала – Эмилия. Он хотел мальчика. А если уж девочка суждена, то чтобы звали ее как-то иначе".



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О том, что у пары будет вторая девочка, родители узнали на восьмой неделе беременности. Алла знала, что чем старше роженица, тем выше риск генных мутаций. И решилась на хорионбиопсию. "Это чудовищная процедура и по ощущениям (прокол через живот), и по возможным последствиям… Да, я написала расписку о своей осведомленности, что в 15 процентах случаев после этой процедуры возможны выкидыши. Я рисковала своей столь долгожданной беременностью! Но все равно пошла на это. Через 2 недели в НИИ акушерства и гинекологии Ростова-на-Дону мне сообщили: "Два ХХ! У вас будет здоровая девочка!" Но на свет появился мальчик. Пара была рада, однако еще через несколько лет после родов, прогуливаясь около того самого НИИ, Алла каждый раз хотела зайти и спросить: "А где девочка? Я ведь не пол определять ходила. А если бы вы в главном ошиблись?"



После 35–40 лет количество половых клеток с мутациями растет – причем и у женщин, и у мужчин. "В 20 лет риски оцениваются как 1 случай из 525, в 30 – 1 из 385, в 35 – 1 из 200, а в 40 –1 из 65. После 35 риск патологий повышается, но не разом, а постепенно, – говорит Румянцева. – И отмечу, что даже после 45 лет 2/3 беременностей будут протекать без осложнений и закончатся своевременными родами".



Вадик родился в 2006 году. В отличие от тихой, спокойной дочери Сони, сын "орал дни и ночи напролет", требовал постоянного нахождения на руках, не отпускал из своего поля зрения ни на минуту. "Физически было намного тяжелее. Но от этого счастья – не меньше. Я с упоением таскала сыночка на руках, не обращая внимания на боли в спине. А потому что – сколько там таскать? Годик с небольшим и все! Дети так быстро растут, я это уже знала. Однажды, ползая с ребенком на полу, поймала себя на мысли: "Через годика три-четыре еще рожу", а потом вдруг вспомнила, сколько мне лет… Жаль! Да и в профессию возвращаться надо: там меня тоже ждут дети".

Мама в 21 от мамы в 37 отличается, по мнению Аллы, великодушием! Старшая дочь даже немного ревновала к братику. "Вот Вадику можно все!" – высказывала она мне. Ну да! Крупы по всей кухне разметал – так это мелкую моторику развивает. В грязи извалялся – так дети очень быстро отмываются". Как только Алла вышла из декрета, Соня узнала, что беременна. Но эйфории от перспективы стать бабушкой молодая мама не ощутила. "Я очень отстранено воспринимала предстоящую смену статуса, даже страдала от этого. Одноклассницы мои вокруг мурлычат, что они скоро станут бабушками, а я… А я сама недавно из декрета! Но когда накануне родов дочери я спросила, как они назовут ребеночка, Соня твердо ответила: "Нашу дочь будут звать Эмилией!" И вот тут я впервые заплакала! Потому что мечты сбываются!

Папа (без)выходного дня

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Павел Федин гордо называет себя многодетным отцом. Его старшей дочери Анастасии 20, старшему сыну Роману 17, Егору – 5, а Лерочке – 3 года. Младшая дочь родилась, когда Павлу был 41 год. Для женщины этот возраст находится на верхней границе фертильности, к мужчинам и общество, и природа в этом вопросе лояльнее. Однако репродуктологи признают: у мужчин тоже "тикают часики". Стать папой после 35 все труднее, понятие мужской фертильности никто не отменял. "Строго говоря, в 30 лет у мужчины наступает переломный момент, после которого падает уровень тестостерона, – пояснил Москве 24 андролог и репродуктолог Евгений Греков. – Не стоит забывать и о том, что с возрастом увеличивается дефицит витаминов, становится больше заболеваний, следовательно, увеличивается количество мутированных ДНК. Пик мужской репродукции приходится на период 23–30 лет – именно в этом возрасте больше всего активных и качественных сперматозоидов".

Но каждый организм индивидуален, и Павел – тому подтверждение. У пары родился сын, когда Павлу было 39 лет, а его супруге 32 года.

По словам молодого папы, воплотить мечту в жизнь не составило особого труда. "У нас не было как таковых попыток забеременеть. Мы просто решили, что хотим еще ребенка и будем рады, если это случится. Положились в этом вопросе на случай. Знаю, что кто-то безуспешно пытается годами, ходит к врачам, но у нас получилось все без проблем".

"Нужно понимать, что сперматогенез идет постоянно, поэтому у мужчин в этом вопросе преимущество, – рассказывает Москве 24 репродуктолог Мария Милютина. – Все следы негативных факторов остаются в репродуктивной системе женщины, а у мужчины все обновляется. За 80 лет ВОЗ снизила количественные нормы сперматозоидов в спермограмме, с 60 миллионов до 15 миллионов. То есть то, что еще 30 лет назад не проходило нижнюю планку, сегодня норма!"

У Павла есть сын и дочь от первого брака. Но тогда, 20 лет назад, юный и амбициозный, он думал больше о карьере, чем о семье. Говорит, не познал радости быть папой, потому что голова была занята другим. "Когда появилась Настя, я делал карьеру. Когда через три года родился Рома, я тоже делал карьеру: ночевал на работе, был таким папой выходного дня. Детьми занималась жена, я же проводил мало времени с ними. При этом я, конечно, их любил, но не уделял должного внимания, не погружался во все эти заботы, связанные с детьми. Не могу сказать, что я не переживал по этому поводу. Переживал, потому что всегда любил и хотел детей. Но быть отцом – это не зачать ребенка и купать его как-нибудь иногда, потому что надо. Сейчас я могу констатировать, что полноценным папой я стал только с третьим ребенком, в 39 лет, причем карьера никуда не делась, я не жертвовал ей, просто научился осознанней распоряжаться временем и выстроил приоритеты".



Руководитель среднего звена в одной из компаний IT-сферы Павел не делит обязанности по уходу и воспитанию ребенка на мужские и женские. Начиная с третьего ребенка, он научился кормить, выбирать одежду, разбираться в прививках и мультиках: "Про купание и подгузники я вообще молчу. Конечно, у нас есть няня, но это мои дети, и я делаю все, чтобы быть с ними, заботиться о них, разделять простые житейские радости и хлопоты. Если дочь захотела розовое платье, я везу ее в магазин за розовым платьем. Раньше я считал, что это задача мамы, а теперь понял, что это не так. Папа, который приносит деньги, но не вкладывает время в детей, это просто дядя. И такие дяди очень многое теряют. В молодости я этого не понимал".

Молодой папаша говорит, что ему нравится искать подход к воспитанию мальчика и девочки, нравится быть разным с каждым из них. Ездить с сыном в загородный дом "мужской компанией" он любит не меньше, чем по вечерам обнимать дочурку, которая сидит у него на руках.





Павел руководитель в IT-сфере С поздними детьми я стал более домашним, стал больше ценить время, проведенное с семьей, и стараюсь уделять ей больше внимания. Самое главное понимание, которое пришло: дети – твоя главная инвестиция, это счастье, которое рядом с тобой. Ты помогаешь им познавать мир, учиться говорить. Когда я слушаю, как они пытаются формулировать сложные предложения, сложные и умные фразы, я просто таю. И думаю, откуда же у них это берется? И сейчас точно могу сказать, что нельзя жертвовать такими моментами.

Павел говорит, что всегда считал, что детей должно быть много, но сейчас они с супругой решили остановиться – возраст дает о себе знать. "Конечно, я бодрый молодой папаша. Но я адекватно оцениваю свои года: мне 44, и хотя я могу еще раз стать отцом, все же считаю, что это поздно. Мне важно быть для своих детей в бодром здравии, активным. В 60 лет мне самому себя будет трудно назвать молодым папой. И я не хочу, чтобы люди смотрели на меня и не могли понять, кто рядом с младенцем: папа или дедушка, – размышляет Павел. – Я бы посоветовал мужчинам не бояться становиться отцами в первый, второй, третий, четвертый раз в зрелом, но не слишком позднем возрасте. Дети открывают тебе мир, не стоит бояться бытовых дел: разбираться в одежде и мультиках может быть интересно! Только полноценно участвуя в воспитании, можно полноправно говорить, что это твой ребенок, а ты – отец".

Мама, бабушка и счастливая женщина

Когда дочь Татьяны и Владимира Грибановых Надежда училась в колледже, родители думали о том, о чем обычно думают все родители повзрослевших детей: лишь бы девушка нашла работу и достойного мужчину. "Ну а о чем еще? Девица взрослая, переживаешь за нее все равно как за маленькую. Конечно, она уже давно многое умеет сама, но мы от этого не перестаем быть родителями", – рассказывает Владимир. А Татьяна добавляет: "Скучно нам не было: работа есть, родственников рядом много, если какой-то праздник, то и тамадой могу быть, и цветочки из бумаги вырезать, и шарики навесить, и плакаты нарисовать. Но детишек очень люблю и всегда говорила, что если бог пошлет еще, очень обрадуюсь!"

Семья живет недалеко от Краснодара в небольшом поселке. По врачам Татьяна решила не бегать раньше времени – а вдруг получится и без них. "Мне было 39, когда я забеременела, а в 40 родила. Сначала как-то не поверила. Думаю, ой, как это так: начиталась, что страшно, сложно, что мы старые уже. Какие ж мы старые, я понять не могу? Силы есть, желание есть, любовь есть. Так ведь и у молодых не всегда с первого раза получается!" – и с Татьяной тут сложно спорить даже специалистам. Гинекологи советуют женщинам старше 35 лет идти к врачу, если беременность не наступает через полгода после первой попытки. При этом это должны быть активные попытки – не менее 11-ти в месяц.

"Раньше после 25 уже на всех бездетных или тех, кто хочет второго, смотрели сочувственно, сейчас можно родить и в 40. Да, к этому моменту у женщины останется половина яйцеклеток, да, могут развиться сопутствующие заболевания: иллюзии, что можно откладывать беременность до такого возраста, быть не должно, – поясняет Милютина. Потому что, несмотря на то, что мы перестали женщин после 25 лет называть старородящими, человеческий организм не научился избегать старения: он так же, как и раньше, с годами не молодеет. Просто сейчас шагнули далеко возможности медицины, скрининги, появилось ЭКО. Но сейчас в принципе люди стали менее здоровы. Сегодняшняя 20-летняя менее здоровая, чем 20-летняя тогда".



Риск преждевременных родов повышается в зависимости от возраста. В 30 лет он равен шести процентам, в 45 лет может достигнуть 12 процентов. Но это не означает, что в 30 женщина легко выносит беременность и родит здорового ребенка, а в 45 – нет.

Риск выкидыша у женщины до 30 лет оценивают примерно в 10 процентов, от 30 до 39 лет – 17 процентов, в возрасте 40–44 года – до 33 процентов.

Есть риск развития диабета во время беременности. У женщин после 40 эта болезнь возникает в три раза чаще, чем в возрасте до 30 лет.

Кесарево сечение. Роженицам до 30 лет кесарево делают только в 14 процентах случаев, от 30 до 40 лет вероятность таких родов возрастает до 40 процентов, после 40 лет – до 47 процентов. "Но возраст или ЭКО в анамнезе – это не показатель для кесарева!" – напоминает Румянцева.



Татьяна говорит, что очень хотела забеременеть и родить сама, но к занятиям любовью по расписанию относилась скептически: когда знаешь, что надо, сразу перестает хотеться. Самым сложным было перестать постоянно держать в голове мысль о беременности. И когда они с супругом отпустили ситуацию и расслабились, все и произошло. "Конечно, сначала все удивлялись, все-таки непривычно, что в семье, где обычно рожали "как все", вдруг вот такое событие. Хотя моя покойная бабушка родила 10 детей, последнего, по тем временам, поздно. Я одно могу сказать: когда хочешь, все получается. Вторая беременность тяжелее была физически, но проще, потому что осознанная. Ты знаешь, что делать (хотя думаешь, что знаешь, потому что дети такие разные, да и времени прошло много, все меняется), это придает уверенности.

Сейчас вообще не знаю, что бы я делала без Катьки. Наверно, ощущала бы первое приближение старости, грустила бы по этому поводу. А младшая дочь не дает грустить, она гиперактивная, ураган просто. С ней хочешь-не хочешь будешь молодой, бодрой и активной. На лестницу без перил лезет, по дому носится, сшибая все на пути, за ней глаз да глаз!" – рассказывает молодая мама трехлетнего "урагана". Женщина говорит, что они с супругом почувствовали жизнь заново: забот прибавилось, но зато "раскисать" некогда. Детский смех перечеркивает любой беспорядок в доме. Когда Катя была совсем маленькая, старшая дочь Тани и Владимира тоже стала мамой. "Ох, это так тяжело, конечно, хотя у нас бабушки, дедушки, братья под боком. У меня сначала в голове не укладывалось, я понять не могла: мама я молодая или бабушка, а потом плюнула, не все ли равно?"

Как подготовиться к беременности, если вам за 30

Перинатальная диагностика шагнула вперед, поэтому можно утверждать, что это косвенно влияет на то, что не юных матерей становится больше: женщины знают, что медицина может и помочь подготовиться к беременности, и выявить на раннем сроке возможные отклонения. Уверенность, опыт, а также ощущение профессиональной реализации и почвы под ногами убирают страхи, присущие беременности в совсем молодом возрасте. А психологический комфорт и позитивный настрой в материнстве, как ни крути, важен. Хотя и вторичен по отношению к физическим возможностям организма.

"В идеале надо сделать тест на онкоцитологию шейки матки, сходить к эндокринологу и проверить состояние щитовидки и поджелудочной", – рекомендует Румянцева. А вот полное обследование организма просто так, без показаний, делать не нужно. "Обязательно проконтролировать уровень артериального давления и уровень сахара в крови. А дальше сконцентрироваться на слабых местах организма, о которых зрелая женщина обязательно знает. Если есть варикоз, идем на консультацию к флебологу, с давлением и головными болями – к терапевту и кардиологу, беспокоят суставы и позвоночник – записываемся к ортопеду или хирургу".

Из обязательного минимума – здоровый образ жизни, свободный от вредной пищи, курения и алкоголя. Прием фолиевой кислоты (предварительно проконсультировавшись с врачом) и консультация у терапевта, чтобы убедиться в отсутствии заболеваний, о которых вы можете не знать. Следует как можно раньше встать на учет, не пренебрегать дополнительными обследованиями, если их назначит врач, а также получить медико-генетическую консультацию.