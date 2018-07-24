Страх материнства: почему не стоит бояться рожать детей

Многие современные женщины совсем не задумываются о материнстве, потому что боятся потерять работу, растолстеть и стать неинтересными. Анна Лебедева решила честно рассказать о переменах в жизни после появления на свет ребенка.

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"Понимаешь, это конец!" – сказала мне бывшая однокурсница Верочка, которая недавно узнала, что она на втором месяце беременности. "Я буду вынуждена сидеть дома несколько лет, получать пособие, которое не сопоставишь с зарплатой, стирать, гладить и готовить еду. Я буду носить балахоны, потому что растолстею килограммов на двадцать, и однажды муж скажет: "Милая, а не пойти ли тебе в спортзал?" На какие шиши я, простите, туда пойду? Все закончится тем, что я после бессонной ночи, обернутая с ног до головы в пищевую пленку, буду бегать по утрам! Не хочу детей!.."

"Стоп! Все совсем не так", – попыталась я успокоить Веру.

Странно, откуда берутся у женщин подобные мысли? Кто внушил нам, что после рождения ребенка жизнь скукоживается, словно стакан, побывавший на дне "Титаника". Неужели наши родители, которые в нас души не чаяли, работали на двух работах, покупали нам одежду, учебники, прививали вкус, вкладывали силы, время и деньги в наше образование? Сложно представить, что было бы с нашим поколением, если бы каждая мать уже перед рождением ребенка думала о том, что ее жизни наступит конец. Ведь таких, кто не справился, мало, и в основном это неблагополучные семьи, где всегда были какие-то проблемы.

Возможно, все беды – от страха потерять свободу, от нежелания разделять свою жизнь с родным человеком. Даже в браке многие привыкли иметь все разное: квартиры, кошельки, кровати, интересы. А тут раз – и ребенок будет общий. Придется делиться, в чем-то себя ущемлять, многим жертвовать. Ах, как же я, такая красивая и успешная, буду дальше жить?

Очень просто, очень сложно и очень интересно.

Для тех, кто боится вступить в новую жизнь, существуют разные психологические тренинги и курсы материнства. Известные блогеры делятся с мамами своими достижениями, рассказывают, как им удалось избежать рутины. А кому-то стоит просто поговорить с подругой, у которой уже есть ребенок, чтобы развеять сомнения и страх.

Могу сказать точно, что жизнь с появлением ребенка приобретает новый смысл. Уже спустя несколько месяцев материнства, любая женщина меняет свой взгляд на мир, даже та, которая всячески до этого отмахивалась и утверждала, что детей не хочет или подумает об этом ближе к сорока.

Уже в процессе родов женщина получает невероятную силу. А с первых дней жизни, с первого взгляда на эти маленькие ручонки, крохотную улыбку и пяточки все тело обволакивает любовь. Эта любовь в миллион раз сильнее той, которую вы когда-либо испытывали. Любовь, которая преодолевает все страхи и заставляет жить.

С появлением ребенка жизнь не заканчивается и уж тем более не становится унылой. Материнство придает женщине невероятную силу, спокойствие и красоту. Посмотрите на портрет Мадонны с младенцем. Ну какой это конец?

Фото: depositphotos/yacobchuk1

К сожалению, не все женщины готовы к рождению ребенка. Кто-то – принципиально, но это другая история, а кто-то боится трудностей даже при том, что мы живем в современном мире, где есть памперсы, детские сады, развивающие секции и много чего еще, что может облегчить материнство и позволить больше уделять времени себе.

Да и работу бросать совершенно необязательно. Что за миф такой ходит, что женщина с ребенком не нужна ни одному работодателю? Я знаю кучу примеров, когда мама прекрасно строит карьеру, пока ребенок находится в детском саду. Возможно, в какой-то момент потребуется помощь бабушки или няни. Варианты есть, и так живут многие женщины. Кто-то ради ребенка вообще перепрыгивает планку, которую никогда в жизни не преодолел бы. Среди моих знакомых есть мамы, которые даже поменяли профессию и чувствуют себя прекрасно. Кто-то погрузился в литературу и круто реализовался, написав не один роман. У некоторых появились способности к кулинарии, и они стали готовить шедевры, которые расходятся, как горячие пирожки через собственный Instagram.

Конечно, все бывает. Порой, у каждой мамы случаются небольшие срывы, а возможно, и депрессии из-за того, что жизнь резко стала другой. Но это не повод не рожать. Все наши мысли и страхи потерять красоту, работу, фигуру или стать неинтересным собеседником сидят в нас, как занозы, которые выкорчевать можем только мы сами. Дети тут ни при чем.

Дети – это о другом. Это счастье, это смысл жизни, это ее продолжение. Иногда достаточно посмотреть на улыбку ребенка, чтобы почувствовать в себе желание и уверенность.

Иду по летнему городу, размышляя о тех глупостях, которые наговорила мне Вера, а из окон машины, проезжающей мимо, доносится песня "Сплина": "Люди кричат, задыхаясь от счастья. И стонут так сладко, и дышат так часто"...

Ничего не бойтесь и делайте новых людей.