Юрист рассказала, у кого могут изъять загранпаспорт

Закон, в котором прописаны критерии для признания недействительными российских загранпаспортов, одобрили в Госдуме в трех чтениях. Среди оснований для аннуляции документов указаны в том числе изменение личных данных и прекращение гражданства. Также в законе уточняются основания для изъятия загранпаспорта. Рассказываем, кого могут коснуться поправки.



Аннуляция и изъятие

Поправки в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в РФ" приняли в Госдуме в третьем чтении 23 мая. Документ в нижнюю палату парламента внес кабмин еще в 2021 году. В нем прописаны основания для признания российских загранпаспортов недействительными.

В частности, причинами для этого могут послужить потеря документа, окончание его срока службы, изменение ФИО, пола и других личных данных владельца. Помимо того, прекращение российского гражданства и смерть. Также в перечень вошла непередача на хранение в уполномоченные органы паспорта гражданина без уважительной причины, если право человека на выезд из РФ ограниченно.

Прописаны и основания для проверки и изъятия. Среди них оформление паспорта по поддельным документам или недостоверным данным, заключение трудового договора с организацией, где предусмотрен допуск к гостайне или другим важным сведениям.





из сообщения на сайте Госдумы Закон предполагает ведение общефедерального учета – банка данных не только выданных, но и недействительных паспортов. Недействительные паспорта будут подлежать изъятию, которое может быть оспорено.

Также загранпаспорт необходимо будет сдавать в выдавший его орган тем, кто призван на военную или альтернативную службу. Это нужно сделать не позднее пяти рабочих дней с того момента, когда гражданина уведомили об ограничении его права выезда из РФ. В противном случае документ могут изъять.

По таким же правилам будут передаваться и храниться паспорта тех, кто уволен с военной службы в органах ФСБ (на срок до пяти лет с момента увольнения). Порядок передачи документов, их прием, учет и возврат установит правительство.



Как будет работать норма?

Одобренный законопроект в большей степени коснется мужской половины населения, но бояться его не стоит. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила юрист Алла Георгиева. Эксперт подчеркнула, что изымать загранпаспорта будут не у всех призывников.

"Загранпаспорт тех, кто приказом направлен в военную часть или к месту альтернативной гражданской службы, может быть передан на временное хранение в уполномоченные органы или организации. То есть не у каждого призывника такое изъятие произойдет. Тем, кто получил повестки в отсутствие приказа, переживать не стоит", – объяснила Георгиева.

По словам юриста, изъятие загранпаспорта не произойдет и в том случае, если гражданин вносит какие-то правки в документы воинского учета.





Алла Георгиева юрист Речь идет об обновлении данных про изменение семейного положения, состояние здоровья, поступление на учебу и другие. То есть нововведения об изъятии загранпаспорта не должны распространяться на этих граждан, если они не бывшие сотрудники ФСБ и лица, имеющие доступ к гостайне.

Изъять документ у россиян призывного возраста могут в том случае, если они не передали загранпаспорт без уважительной причины, подчеркнула эксперт. "То есть если у гражданина уважительная причина не передать свой загранпаспорт в уполномоченные органы и организации была, то можно обжаловать решение в судебном порядке", – уточнила Георгиева.

По мнению юриста, нововведения не коснутся осеннего призыва 2023 года, поскольку поправки, если их окончательно примут, вступают в силу через 180 дней после публикации.

