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Общество

15:53

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Представитель турфирмы, организующей для хорька тур на Алтай, раскрыл детали поездки

Выгул на водопадах и теплый душ: зачем россиянин купил тур на Алтай для своего хорька
общество туризм эксклюзив животные

Томич Вячеслав заказал в турфирме путешествие для своего хорька Буси. Мужчина занимается криптовалютой, много работает и находится в разъездах, поэтому придумал развлечение для своей любимицы, чтобы она не скучала. Москва 24 узнала подробности у представителя туроператора, который будет сопровождать Бусю во время поездки.

Любой каприз за ваши деньги

Фото предоставлено героем материала

В автобусном путешествии на Алтай хорька Бусю будет сопровождать сотрудник томской турфирмы Андрей Шишков. С Вячеславом он был знаком по предыдущим поездкам, однако запрос на тур для животного был для него неожиданным. "Я очень удивился, что он хочет отправить Бусю в тур. Он объяснил это тем, что очень занят и в ближайшее время будет в разъездах, поэтому позаботиться о питомце некому. А так Буся и отдохнет, и на природе погуляет, и мне он как минимум доверяет", – рассказал Андрей.

Клиент согласился оплатить все расходы по двойному тарифу. Стоимость четырехдневного тура на одного человека в фирме составляет 15 тысяч рублей, Вячеслав заплатил за путешествие хорька 30 тысяч рублей. В эту сумму будут входить расходы на сопровождающего.

Это без юмора было, человек реально любит своего питомца. Я обрисовал, что как минимум надо оплатить проживание и питание человеку, который будет заботиться о питомце в поездке. Он сказал: "Без проблем, заплачу в двойном размере за неудобство".
Андрей Шишков
представитель турфирмы в Томске, сопровождающий хорька в поездке

В программу тура войдут семь водопадов на Телецком озере, посещение горы Кокуя, катание на катере, прогулки на лошадях и сплав по реке Бия. Хорек будет наслаждаться алтайскими красотами, находясь на поводке на руках сопровождающего.

С владельцем оговорено, что Бусю обязательно будут выгуливать во время экскурсий. Также для Буси во время поездки запланирован теплый душ и специальный корм.

У питомицы будет клетка, поводок, мы будем жить с ней в отдельном домике. Вячеславу мы будем присылать ежедневный фотоотчет, не меньше 10 фотографий в день и обязательное видео с прогулок и мест, где она побывает.
Андрей Шишков
представитель турфирмы в Томске, сопровождающий хорька в поездке

Хорек поедет в составе группы туристов, которые, по мнению сопровождающего, будут рады с ним пофотографироваться. "Это некая изюминка тура", – отметил Андрей и добавил, что будет устанавливать регламент общения с питомцем.

Будущее зверотуров

Фото предоставлено героем материала

Представители томской турфирмы уже задумываются над тем, можно ли серьезно развить туристическое направление для домашних животных. "Для нас это нестандартная просьба, мы в первый раз такое делаем. Если в дальнейшем это будет востребовано, мы обучим сотрудников, чтобы они понимали, как себя вести с животными, или будем подбирать сотрудников с ветеринарным образованием", – рассказал Андрей Шишков.

В фирме уже рассчитали, что максимум можно взять в тур пять животных. И лучше, чтобы они были одного вида (например, только кошки или только хорьки), хотя можно и миксовать, если это безопасно.

Если кто-то решит отправить попугайчика, то его из клетки особо и не выпустишь, поэтому с ним можно брать и собачку, и кролика. В этом ничего страшного нет – птица все равно будет заперта. Если один хозяин отправляет группу животных, это еще проще, они могут ехать вместе.
Андрей Шишков
представитель турфирмы в Томске, сопровождающий хорька в поездке

По мнению представителя турфирмы, если формат туров для животных станет популярным, им будут пользоваться хорошо обеспеченные люди, которые любят животных и могут позволить себе такой эксклюзив.

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Лоскутникова Наталья

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