Представитель турфирмы, организующей для хорька тур на Алтай, раскрыл детали поездки

Томич Вячеслав заказал в турфирме путешествие для своего хорька Буси. Мужчина занимается криптовалютой, много работает и находится в разъездах, поэтому придумал развлечение для своей любимицы, чтобы она не скучала. Москва 24 узнала подробности у представителя туроператора, который будет сопровождать Бусю во время поездки.
Любой каприз за ваши деньги
В автобусном путешествии на Алтай хорька Бусю будет сопровождать сотрудник томской турфирмы Андрей Шишков. С Вячеславом он был знаком по предыдущим поездкам, однако запрос на тур для животного был для него неожиданным. "Я очень удивился, что он хочет отправить Бусю в тур. Он объяснил это тем, что очень занят и в ближайшее время будет в разъездах, поэтому позаботиться о питомце некому. А так Буся и отдохнет, и на природе погуляет, и мне он как минимум доверяет", – рассказал Андрей.
Клиент согласился оплатить все расходы по двойному тарифу. Стоимость четырехдневного тура на одного человека в фирме составляет 15 тысяч рублей, Вячеслав заплатил за путешествие хорька 30 тысяч рублей. В эту сумму будут входить расходы на сопровождающего.
В программу тура войдут семь водопадов на Телецком озере, посещение горы Кокуя, катание на катере, прогулки на лошадях и сплав по реке Бия. Хорек будет наслаждаться алтайскими красотами, находясь на поводке на руках сопровождающего.
С владельцем оговорено, что Бусю обязательно будут выгуливать во время экскурсий. Также для Буси во время поездки запланирован теплый душ и специальный корм.
Хорек поедет в составе группы туристов, которые, по мнению сопровождающего, будут рады с ним пофотографироваться. "Это некая изюминка тура", – отметил Андрей и добавил, что будет устанавливать регламент общения с питомцем.
Будущее зверотуров
Представители томской турфирмы уже задумываются над тем, можно ли серьезно развить туристическое направление для домашних животных. "Для нас это нестандартная просьба, мы в первый раз такое делаем. Если в дальнейшем это будет востребовано, мы обучим сотрудников, чтобы они понимали, как себя вести с животными, или будем подбирать сотрудников с ветеринарным образованием", – рассказал Андрей Шишков.
В фирме уже рассчитали, что максимум можно взять в тур пять животных. И лучше, чтобы они были одного вида (например, только кошки или только хорьки), хотя можно и миксовать, если это безопасно.
По мнению представителя турфирмы, если формат туров для животных станет популярным, им будут пользоваться хорошо обеспеченные люди, которые любят животных и могут позволить себе такой эксклюзив.