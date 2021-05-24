Представитель турфирмы, организующей для хорька тур на Алтай, раскрыл детали поездки

Томич Вячеслав заказал в турфирме путешествие для своего хорька Буси. Мужчина занимается криптовалютой, много работает и находится в разъездах, поэтому придумал развлечение для своей любимицы, чтобы она не скучала. Москва 24 узнала подробности у представителя туроператора, который будет сопровождать Бусю во время поездки.

Любой каприз за ваши деньги

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В автобусном путешествии на Алтай хорька Бусю будет сопровождать сотрудник томской турфирмы Андрей Шишков. С Вячеславом он был знаком по предыдущим поездкам, однако запрос на тур для животного был для него неожиданным. "Я очень удивился, что он хочет отправить Бусю в тур. Он объяснил это тем, что очень занят и в ближайшее время будет в разъездах, поэтому позаботиться о питомце некому. А так Буся и отдохнет, и на природе погуляет, и мне он как минимум доверяет", – рассказал Андрей.

Клиент согласился оплатить все расходы по двойному тарифу. Стоимость четырехдневного тура на одного человека в фирме составляет 15 тысяч рублей, Вячеслав заплатил за путешествие хорька 30 тысяч рублей. В эту сумму будут входить расходы на сопровождающего.





Андрей Шишков представитель турфирмы в Томске, сопровождающий хорька в поездке Это без юмора было, человек реально любит своего питомца. Я обрисовал, что как минимум надо оплатить проживание и питание человеку, который будет заботиться о питомце в поездке. Он сказал: "Без проблем, заплачу в двойном размере за неудобство".

В программу тура войдут семь водопадов на Телецком озере, посещение горы Кокуя, катание на катере, прогулки на лошадях и сплав по реке Бия. Хорек будет наслаждаться алтайскими красотами, находясь на поводке на руках сопровождающего.

С владельцем оговорено, что Бусю обязательно будут выгуливать во время экскурсий. Также для Буси во время поездки запланирован теплый душ и специальный корм.





Андрей Шишков представитель турфирмы в Томске, сопровождающий хорька в поездке У питомицы будет клетка, поводок, мы будем жить с ней в отдельном домике. Вячеславу мы будем присылать ежедневный фотоотчет, не меньше 10 фотографий в день и обязательное видео с прогулок и мест, где она побывает.

Хорек поедет в составе группы туристов, которые, по мнению сопровождающего, будут рады с ним пофотографироваться. "Это некая изюминка тура", – отметил Андрей и добавил, что будет устанавливать регламент общения с питомцем.

Будущее зверотуров

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Представители томской турфирмы уже задумываются над тем, можно ли серьезно развить туристическое направление для домашних животных. "Для нас это нестандартная просьба, мы в первый раз такое делаем. Если в дальнейшем это будет востребовано, мы обучим сотрудников, чтобы они понимали, как себя вести с животными, или будем подбирать сотрудников с ветеринарным образованием", – рассказал Андрей Шишков.

В фирме уже рассчитали, что максимум можно взять в тур пять животных. И лучше, чтобы они были одного вида (например, только кошки или только хорьки), хотя можно и миксовать, если это безопасно.





Андрей Шишков представитель турфирмы в Томске, сопровождающий хорька в поездке Если кто-то решит отправить попугайчика, то его из клетки особо и не выпустишь, поэтому с ним можно брать и собачку, и кролика. В этом ничего страшного нет – птица все равно будет заперта. Если один хозяин отправляет группу животных, это еще проще, они могут ехать вместе.

По мнению представителя турфирмы, если формат туров для животных станет популярным, им будут пользоваться хорошо обеспеченные люди, которые любят животных и могут позволить себе такой эксклюзив.